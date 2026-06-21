Fotí se, cestuje. Ale Václavu Klausovi nepopřál

21.06.2026 18:45 | Monitoring
autor: Martin Huml

Ekonom Pavel Šik zhodnotil chování prezidenta Petra Pavla v posledních dnech. Podle něj hlava státu sice nevynechá žádnou mediálně atraktivní akcí, ale zároveň selhává v elementární úctě ke svému vlastnímu prezidentskému úřadu.

Fotí se, cestuje. Ale Václavu Klausovi nepopřál
Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění Společně za Ukrajinu! Ke čtvrtému výročí vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu

Šik upozorňuje, že úcta k nejvyšší ústavní funkci se neměří počtem výstupů na sociálních sítích či v televizi, ale tím, jak se prezident chová k těm, kdo úřad zastávali před ním, i když s nimi politicky nesouhlasí.

Podle Šika jde o promyšlenou sérii fotogenických a mediálně vděčných vystoupení. „To vše a mnohem víc jen za posledních několik dní za vydatné asistence spřátelených médií,“ dodává. Tyto aktivity podle něj budují image aktivního, moderního a „západně orientovaného“ prezidenta, ale zároveň odhalují prázdnotu v prezidentově přístupu.

Terčem Šikovy kritiky je záměrné opomenutí blahopřání k 85. narozeninám Václava Klause, které připadly na 19. června. „Jedna věc mi ale v posledních dnech chyběla. Úcta k prezidentskému úřadu se neměří počtem výstupů. Měří se tím, jak se člověk chová k těm, kdo ten úřad zastávali před ním, i když s nimi nemusí souhlasit. Veřejně poblahopřát žijícímu bývalému prezidentovi Klausovi k jeho pětaosmdesátinám není laskavost. Je to elementární státnická slušnost,“ píše Šik a připomíná, že nejde o ojedinělý přešlap. „Nejde totiž o jednorázové opomenutí, ale o jasně nastavenou linii potom, co nepoblahopřál ani Zemanovi před dvěma lety k osmdesátinám,“ zdůrazňuje autor.

Tím, že Petr Pavel opakovaně odmítá veřejně uznat významná životní jubilea svých předchůdců, podle Šika projevuje pohrdání nejen k osobám, ale i k voličům, kteří je zvolili. Šik tu staví do kontrastu roli skutečného státníka s chováním současné hlavy státu: „Rozdíl mezi lídrem opozice a ‚prezidentem všech‘ spočívá právě v tom, že skutečný státník dokáže potlačit své osobní antipatie ve prospěch úcty k nejvyšší ústavní instituci země. Petr Pavel však v tomto ohledu zcela selhává. Místo slibovaného spojování společnosti předvádí jen malicherné politikaření a teatrální gesta pro své věrné na sociálních sítích.“

Autor poukazuje na to, že zatímco hradní marketing zásobuje veřejnost líbivými fotkami z adrenalinových sportů a zahraničních cest, v klíčových momentech se prezident chová jako „obyčejný aktivista jedné politické barvy“. Ignorování jubilí předchůdců označuje za „projev zásadovosti“ jen naoko, ve skutečnosti jde podle něj o „obyčejnou politickou nezralost a pohrdání lidmi, kteří tyto prezidenty volili“.

Silné mediální pokrytí prezidenta Pavla v posledních měsících vyvolává otázku, zda se nejedná pouze o výkon funkce, ale o neoficiální start kampaně za druhé funkční období v roce 2028. V podstatě každý den nyní Hrad vysílá jasné signály. Ať je to podpora stávky veřejnoprávních médií, silná proatlantická vyjádření, podpora neziskových organizací či konzistentní kritika Ruska a nově i Spojených států. Všechny tyto signály míří především na liberálně-progresivní voličskou základnu.

Současné distancování se od Klause i Zemana pak může tak sloužit i k jasnému vymezení se vůči starým pořádkům. Tento pohled představil bývalý europoslanec Filip Turek, který dlouhodobě upozorňuje, že prezident Petr Pavel republiku spíše rozděluje, než spojuje. Podle Turka takový vypočítavý přístup k tradicím, předchůdcům i voličům prohlubuje rozdělení veřejnosti.
 

 

Evžen Šik

  • ODS
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.expres.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Facebook , Klaus , Pavel , Šik , Petr Pavel , Pavel Šik

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Myslíte, že Petr Pavel spojuje českou společnost?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

NATO

Tvrdíte, že pro USA nemá NATO smysl. Co pro nás? A kdo myslíte, že je dnes ten hlavní hegemon Čína nebo USA? Souhlasím s vámi, že Evropa to rozhodně není. Myslíte, že někdy bude? Jestli ano, tak my se toho asi určitě už nedožijeme, co myslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 18 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kdo jiný vám prozradí, že se tu podvádí? Umělci hřímali před ČT

19:50 Kdo jiný vám prozradí, že se tu podvádí? Umělci hřímali před ČT

Spolek Milion chvilek pro demokracii v čele s Mikulášem Minářem dnes odpoledne svolal pochod na podp…