Svobodní: Plošný zákaz mobilů ve školách musíme odmítnout

21.06.2026 19:10 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k plošnému zákazu mobilních telefonů v základních školách

Svobodní: Plošný zákaz mobilů ve školách musíme odmítnout
Foto: Svobodní
Popisek: Svobodní

Zákaz mobilů ve školách nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků. Žáci jsou sice méně rozptylováni, na druhé straně se napříč zeměmi ukazuje, že se zákazem roste nekázeň ve třídách, což vede k horším výsledkům v matematice.

Vyplývá to z dat v 21 zemích včetně České republiky, která analyzovali vědci výzkumného týmu IRTIS Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Plošný zákaz mobilů na základních školách musíme odmítnout. Státem centrálně nařizovaná opatření nejsou efektivní a nikdy nefungují podle původních představ.

Svobodní prosazují decentralizaci rozhodovacích pravomocí na jednotlivé školy. O míře regulace používání mobilních telefonů by měly rozhodovat samotné školy, které se s touto problematikou potýkají každý den.

Svobodní

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Článek obsahuje štítky

průzkum , Svobodní , školství , mobily

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Co s tím hodláte dělat?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Svobodni-Tajne-nakupy-za-penize-danovych-poplatniku-792807 Souhlasím s vámi, ale má někdo šanci něco změnit? Je pravda, že si ta komise dělá pořád co chce a mám dojem, že nikdo nemá šanci to vlastně ovlivnit.

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