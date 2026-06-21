Svobodní: Plošný zákaz mobilů ve školách musíme odmítnout

Zákaz mobilů ve školách nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků. Žáci jsou sice méně rozptylováni, na druhé straně se napříč zeměmi ukazuje, že se zákazem roste nekázeň ve třídách, což vede k horším výsledkům v matematice.
Vyplývá to z dat v 21 zemích včetně České republiky, která analyzovali vědci výzkumného týmu IRTIS Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Plošný zákaz mobilů na základních školách musíme odmítnout. Státem centrálně nařizovaná opatření nejsou efektivní a nikdy nefungují podle původních představ.
Svobodní prosazují decentralizaci rozhodovacích pravomocí na jednotlivé školy. O míře regulace používání mobilních telefonů by měly rozhodovat samotné školy, které se s touto problematikou potýkají každý den.
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