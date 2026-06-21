„Může jet jako fotograf.“ Koníček se prezidentovi v Partii vymstil

Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
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Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
Nacher zdůraznil, že se vláda snaží srážet inflaci. Snížila ceny energií a provedla další věci, jako např. snížení odvodů pro OSVČ. K tomu se ještě řeší stavební zákon a tak podobně.
Kovářová připomínala, že Evropská centrální banka drží úroky společné evropské měny níž než ČNB u koruny, takže jednou z možností by bylo přijmout euro a tím dosáhnout nižších úroků.
Jurečka konstatoval, že by českým domácnostem pomohlo, kdyby kleslo zdanění dlouhodobých pronájmů. Krátkodobé pronájmy jsou daňově výhodnější a kdyby se to otočilo, v české ekonomice by se to pozitivně projevilo za půl roku či za rok.
Ostře se vymezil proti premiérovi Andreji Babišovi, který před kamerami CNN ostře kritizoval ČNB. „Já jsem byl členem vlád 8 let. A to, co tady předvedl premiér Babiš, to si nedovolil nikdo. To, co tady předvedl premiér této země, bylo fakt za hranou,“ zdůrazňoval Jurečka.
Ing. Andrej Babiš
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Tady se nechal slyšet Miroslav Ševčík, že bude záležet na tom, jak se dál vyvine krize v Hormuzském průlivu. Kovářová doplnila, že do cen paliv jistě promluví i nástup sezóny dovolených. Přes léto pravidelně ceny pohonných hmot rostou, s čímž je podle Kovářové také třeba kalkulovat.
Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k prezidentovi České republiky Petru Pavlovi a jeho možné účasti na summitu NATO v Ankaře. Ševčík se hned ozval.
„Já jsem si všiml, že teď byl na Le Mans, kde dělal fotografa, a tak já nevím, jestli by mu vláda neměla něco připlatit, aby tam jel jako fotograf,“ nabídl řešení celého sporu poslanec za SPD. „Já jako občan jsem proti tomu, aby nás jel na summit reprezentovat člověk, který pomlouvá Českou republiku. Cituji to, že nebyl spokojený s vládou, nebyl spokojený s výdaji na obranu. … A já jsem rád, že probíhá kontrola těch zakázek minulé vlády. Některé jsou velmi pochybné,“ pravil Ševčík.
Připomínal, že Petr Pavel mluvil o Donaldu Trumpovi jako o „odpudivé bytosti“.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
„Já to musím připomínat,“ trval si na svém Ševčík.
Kovářová se proti Ševčíkovi ostře vymezila.
„Pan Ševčík mě vždycky svými trapnými reakcemi překvapí,“ ozvala se Kovářová. Jedním dechem dodala, že Petr Pavel je člověk, který se těší respektu a autoritě ve strukturách NATO, a tímto krokem vláda škodí sama sobě.
Patrik Nacher oponoval, že prezident Petr Pavel v minulosti Donalda Trumpa ostře kritizoval, což naznačuje, že jeho účast na summitu NATO kvalitě americko-českých vztahů neprospěje. „Ale prezidenta nikdo neomezuje, takže dávat nějakou žalobu na Ústavní soud mi v tomto smyslu přijde jako trochu mimo,“ poznamenal na konto hrozící ústavní žaloby.
Zdůraznil také, že opravdu neví, zda bude prezident Petr Pavel součástí české delegace mířící do NATO.
Ing. Patrik Nacher
Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
„Pro vás to byla posvátná kráva a mantra a hned jste to používali jako kladivo na nás,“ ozval se Patrik Nacher, který se vrátil do časů, kdy byl premiérem Petr Fiala a on sám byl opozičním poslancem. „Vy jste to nesplnili taky. Teď se vám to vrátilo jako bumerang,“ pravil Patrik Nacher.
Jurečka upozorňoval, že vláda Petra Fialy výdaje na obranu navyšovala, a byť nakonec závazky v NATO nesplnila, měla snahu je splnit. A prý by byl rád, kdyby dnešní vláda měla stejnou ambici.
Moderátorka Terezie Tománková poté otevřela ještě jedno téma. Změnu financování ČT a ČRo.
Kovářová prohlásila, že se snad konečně rozjede debata o financování ČT.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
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Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
A tady se Kovářová hlasitě ohradila.
„Vy dneska teda perlíte. Jste drzej. Je to neuvěřitelný. Vůči kdekomu.. Vám jako ekonomovi nevadí, že se to bude platit ze státního rozpočtu? Že je to 7 miliard, tak když se to vezme třeba za deset let, tak to jsou peníze, které mohly jít na něco jiného?“ ptala se.
Ševčík upozorňoval, že ministryně financí Alena Schillerová už našla úspory ve výši 11 miliard, takže ČT bude z čeho platit. Poté pochválil CNN Prima News. „Vaše veřejnoprávnost je větší než u České televize,“ konstatoval.
Marian Jurečka tady připomněl, že ČT např. vysílá pořady i pro občany s handicapem, a to jsou pořady, kterým se soukromé kanály příliš nevěnují. Právě proto je podle Jurečky potřeba zachovat veřejnoprávní média při životě.
Žádal politiky vládní koalice, aby neměnili financování ČT a těch 7–8 miliard dali třeba na příspěvky na péči pro naše nejstarší spoluobčany. Od sedmdesáti let výš. „Oni to fakt potřebují.“
Nacher konstatoval, že se zákon o financování ČT může ještě posunout, ale je třeba mít na paměti, že koalice jen plní své předvolební sliby. „Zato předchozí koalice slibovala, že koncesionářské poplatky nezvýší, a nakonec je zvýšila. Takže porušování slibu je asi v pořádku, jejich dodržování je asi špatně,“ kroutil hlavou Nacher.
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