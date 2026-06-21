„Může jet jako fotograf.“ Koníček se prezidentovi v Partii vymstil

21.06.2026 14:35 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Hosty druhé hodiny nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli Patrik Nacher (ANO), Miroslav Ševčík (za SPD), Věra Kovářová (STAN) a Marian Jurečka (KDU-ČSL). Bývalý předseda lidovců vynadal premiérovi Andreji Babišovi, ale vládu jako celek pochválil. Poslanec za SPD Miroslav Ševčík se obul do prezidenta Petra Pavla a naznačil, že by mohli panu prezidentovi trochu připlatit a třeba by mohl jet do Ankary jako fotograf. Došlo i na Českou televizi.

„Může jet jako fotograf.“ Koníček se prezidentovi v Partii vymstil
Foto: ČT24
Popisek: Prezident Petr Pavel při projevu před poslanci

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Ševčík hned v úvodu pořadu poznamenal, že koalice ANO, SPD a Motoristů řeší složité problémy, které jí zanechala předchozí vláda. „My tady vyžíráme v podstatě to, co tady zanechala ta předchozí vláda,“ pravil Ševčík.

Nacher zdůraznil, že se vláda snaží srážet inflaci. Snížila ceny energií a provedla další věci, jako např. snížení odvodů pro OSVČ. K tomu se ještě řeší stavební zákon a tak podobně.

Kovářová připomínala, že Evropská centrální banka drží úroky společné evropské měny níž než ČNB u koruny, takže jednou z možností by bylo přijmout euro a tím dosáhnout nižších úroků.

Jurečka konstatoval, že by českým domácnostem pomohlo, kdyby kleslo zdanění dlouhodobých pronájmů. Krátkodobé pronájmy jsou daňově výhodnější a kdyby se to otočilo, v české ekonomice by se to pozitivně projevilo za půl roku či za rok.

Ostře se vymezil proti premiérovi Andreji Babišovi, který před kamerami CNN ostře kritizoval ČNB. „Já jsem byl členem vlád 8 let. A to, co tady předvedl premiér Babiš, to si nedovolil nikdo. To, co tady předvedl premiér této země, bylo fakt za hranou,“ zdůrazňoval Jurečka.

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • poslanec
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Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
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Vládu Andreje Babiše však chválil za to, že v kritickém okamžiku sáhla k zastropování marží u cen paliv. „Tak, jak to bylo uděláno, bylo poměrně dobře,“ zdůraznil Jurečka.

Tady se nechal slyšet Miroslav Ševčík, že bude záležet na tom, jak se dál vyvine krize v Hormuzském průlivu. Kovářová doplnila, že do cen paliv jistě promluví i nástup sezóny dovolených. Přes léto pravidelně ceny pohonných hmot rostou, s čímž je podle Kovářové také třeba kalkulovat.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k prezidentovi České republiky Petru Pavlovi a jeho možné účasti na summitu NATO v Ankaře. Ševčík se hned ozval. 

„Já jsem si všiml, že teď byl na Le Mans, kde dělal fotografa, a tak já nevím, jestli by mu vláda neměla něco připlatit, aby tam jel jako fotograf,“ nabídl řešení celého sporu poslanec za SPD. „Já jako občan jsem proti tomu, aby nás jel na summit reprezentovat člověk, který pomlouvá Českou republiku. Cituji to, že nebyl spokojený s vládou, nebyl spokojený s výdaji na obranu. … A já jsem rád, že probíhá kontrola těch zakázek minulé vlády. Některé jsou velmi pochybné,“ pravil Ševčík.

Připomínal, že Petr Pavel mluvil o Donaldu Trumpovi jako o „odpudivé bytosti“.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

  • SPD
  • poslanec
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arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
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„Ale to je pořád dokola,“ kroutila hlavou Kovářová.

„Já to musím připomínat,“ trval si na svém Ševčík.

Kovářová se proti Ševčíkovi ostře vymezila.

„Pan Ševčík mě vždycky svými trapnými reakcemi překvapí,“ ozvala se Kovářová. Jedním dechem dodala, že Petr Pavel je člověk, který se těší respektu a autoritě ve strukturách NATO, a tímto krokem vláda škodí sama sobě.

Patrik Nacher oponoval, že prezident Petr Pavel v minulosti Donalda Trumpa ostře kritizoval, což naznačuje, že jeho účast na summitu NATO kvalitě americko-českých vztahů neprospěje. „Ale prezidenta nikdo neomezuje, takže dávat nějakou žalobu na Ústavní soud mi v tomto smyslu přijde jako trochu mimo,“ poznamenal na konto hrozící ústavní žaloby.

Zdůraznil také, že opravdu neví, zda bude prezident Petr Pavel součástí české delegace mířící do NATO.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
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Marian Jurečka tady připomínal, že by také pomohlo, kdyby vláda plnila své závazky v NATO. A vyjádřil lítost nad tím, že se to nedařilo vládám, ve kterých byl členem. Podle jeho názoru je třeba investovat do obrany, protože žijeme v nestabilním světě. Dělejme to fakt kvůli nám samotným.

„Pro vás to byla posvátná kráva a mantra a hned jste to používali jako kladivo na nás,“ ozval se Patrik Nacher, který se vrátil do časů, kdy byl premiérem Petr Fiala a on sám byl opozičním poslancem. „Vy jste to nesplnili taky. Teď se vám to vrátilo jako bumerang,“ pravil Patrik Nacher.

Jurečka upozorňoval, že vláda Petra Fialy výdaje na obranu navyšovala, a byť nakonec závazky v NATO nesplnila, měla snahu je splnit. A prý by byl rád, kdyby dnešní vláda měla stejnou ambici.

Moderátorka Terezie Tománková poté otevřela ještě jedno téma. Změnu financování ČT a ČRo.

Kovářová prohlásila, že se snad konečně rozjede debata o financování ČT.

Ing. Věra Kovářová

  • STAN
  • poslankyně
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Ševčík v tu chvíli prohlásil, že je zvláštní, že chce debatu o financování ČT otevírat někdo, kdo má na triku kauzu Dozimetr.

A tady se Kovářová hlasitě ohradila.

„Vy dneska teda perlíte. Jste drzej. Je to neuvěřitelný. Vůči kdekomu.. Vám jako ekonomovi nevadí, že se to bude platit ze státního rozpočtu? Že je to 7 miliard, tak když se to vezme třeba za deset let, tak to jsou peníze, které mohly jít na něco jiného?“ ptala se.

Ševčík upozorňoval, že ministryně financí Alena Schillerová už našla úspory ve výši 11 miliard, takže ČT bude z čeho platit. Poté pochválil CNN Prima News. „Vaše veřejnoprávnost je větší než u České televize,“ konstatoval.

Marian Jurečka tady připomněl, že ČT např. vysílá pořady i pro občany s handicapem, a to jsou pořady, kterým se soukromé kanály příliš nevěnují. Právě proto je podle Jurečky potřeba zachovat veřejnoprávní média při životě.

Žádal politiky vládní koalice, aby neměnili financování ČT a těch 7–8 miliard dali třeba na příspěvky na péči pro naše nejstarší spoluobčany. Od sedmdesáti let výš. „Oni to fakt potřebují.“

Nacher konstatoval, že se zákon o financování ČT může ještě posunout, ale je třeba mít na paměti, že koalice jen plní své předvolební sliby. „Zato předchozí koalice slibovala, že koncesionářské poplatky nezvýší, a nakonec je zvýšila. Takže porušování slibu je asi v pořádku, jejich dodržování je asi špatně,“ kroutil hlavou Nacher.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://cnn.iprima.cz

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Článek obsahuje štítky

Babiš , ČNB , ČT , dovolená , ekonomika , energetika , inflace , Jurečka , KDU-ČSL , Kovářová , NATO , opozice , Partie , STAN , Ševčík , vláda , Nacher , SPD , ANO , ceny pohonných hmot , energetiks , Prezident Pavel , CNN Prima Newd , PPetr Pavel

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Jurečka, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseBobyNo1 , 21.06.2026 14:59:10
žádal politiky vládní koalice, aby neměnili financování ČT a těch 7–8 miliard dali třeba na příspěvky na péči pro naše nejstarší spoluobčany. Tak ve světle (temnotě) okradení důchodců Fialovou hrůzovládou o zákonnou valorizaci se tomu, co vypadlo z Jurečky, říká CHUCPE a LICOMĚRNOST. Chucpoměrnost.

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