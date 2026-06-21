Žádný „spravedlivý mír“. Zaorálek skoncoval s oblíbenou mantrou

21.06.2026 21:25 | Monitoring
autor: Martin Huml

Bývalý ministr zahraničí vyzval Evropu k probuzení a okamžitému zahájení jednání s Ruskem. Podle něj už nelze čekat na totální vítězství ani na ideální podobu míru.

Žádný „spravedlivý mír“. Zaorálek skoncoval s oblíbenou mantrou
Foto: XTV
Popisek: Lubomír Zaorálek

V pátém roce války na Ukrajině se podle bývalého ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka otevřelo „poslední okno příležitosti“ k zastavení bojů. V nedělním příspěvku na platformě X vyzval Evropu, aby se „probudila“ a přestala lpět na představě totálního vítězství. Nejostřeji se přitom Zaorálek vyjádřil k termínu, který v posledních letech dominuje západní politické rétorice, „spravedlivý mír“.

„Je třeba opustit představu totálního vítězství. Smrtelnou iluzí může být i úsilí o dlouhodobý spravedlivý mír. V takovém světě už dávno nežijeme,“ napsal exministr.Zaorálek argumentuje, že se změnila nejen povaha války, ale i povaha míru, který lze v současné době dosáhnout. „V dnešní nebezpečné éře jsou války přeznačovány na ‚speciální operace‘ a mír často nepředstavuje víc než strnulou nejistotu,“ uvedl.

Takový mír podle něj vyžaduje práci diplomatů, nikoliv generálů, kteří „umějí vést především nekonečné války a zanechávat za sebou hromady mrtvých“. Příspěvek tu doprovodil dramatickou fotografií z válečné zóny, hasič uprostřed hořících ruin a trosek v zasaženém městě. Zaorálek kritizoval i postoj členských států Evropské unie, které se podle něj stále dohadují, zda s Ruskem jednat, či nejednat. „Je evidentní, že konflikt vojensky uvízl a že je nyní potřeba hledat kompromisní řešení. Právě teď pro to existuje mimořádně příznivá situace,“ napsal.

Varoval, že pokračování války bude mít „kruté a devastující“ důsledky pro obě strany a že poraženou může být nakonec celá Evropa. „Právě teď existuje reálná možnost konflikt zmrazit. Největší riziko spočívá v tom, že se to nepodaří kvůli iluzím o úplném vítězství na té či oné straně,“ dodal.

Jako hlavní úkol evropské politiky označil Zaorálek zajištění přímých jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, která by ukončila „dronové hony na člověka“, jež podle něj nabývají stále masivnější podoby.

Lubomír Zaorálek, který řídil českou diplomacii v letech 2013–2017 a 2018–2021, patří dlouhodobě k těm politikům, kteří upřednostňují diplomacii před vojenským řešením konfliktu. V minulosti proto čelil kritickým komentářům, jež Zaorálkovi vyčítají přílišnou ochotu k ústupkům vůči agresorům.
 

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Ukrajina , Zaorálek , x , mír , válka na Ukrajině

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je podle vás "spravedlivý mír" přežitek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

RNDr. Vendula Svobodová byl položen dotaz

Dá se nyní nějak zjistit, kdo z politiků využívá obecní bydlení?

Myslíte, že těch politiků jako Mrázová bude víc? A máte pro váš návrh, aby to, kdo z politiků využívá obecní byt bylo veřejné podporu u jiných stran? A nebylo by ještě lepší, kdyby se zásadně změnila kritéria pro přidělování takových bytů?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Efektivní HIIT na six-packEfektivní HIIT na six-pack Potravinové prostředky proti nechtěnému zápachu z rozkrokuPotravinové prostředky proti nechtěnému zápachu z rozkroku

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kdo jiný vám prozradí, že se tu podvádí? Umělci hřímali před ČT

19:50 Kdo jiný vám prozradí, že se tu podvádí? Umělci hřímali před ČT

Spolek Milion chvilek pro demokracii v čele s Mikulášem Minářem dnes odpoledne svolal pochod na podp…