Žádný „spravedlivý mír“. Zaorálek skoncoval s oblíbenou mantrou

V pátém roce války na Ukrajině se podle bývalého ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka otevřelo „poslední okno příležitosti“ k zastavení bojů. V nedělním příspěvku na platformě X vyzval Evropu, aby se „probudila“ a přestala lpět na představě totálního vítězství. Nejostřeji se přitom Zaorálek vyjádřil k termínu, který v posledních letech dominuje západní politické rétorice, „spravedlivý mír“.
„Je třeba opustit představu totálního vítězství. Smrtelnou iluzí může být i úsilí o dlouhodobý spravedlivý mír. V takovém světě už dávno nežijeme,“ napsal exministr.Zaorálek argumentuje, že se změnila nejen povaha války, ale i povaha míru, který lze v současné době dosáhnout. „V dnešní nebezpečné éře jsou války přeznačovány na ‚speciální operace‘ a mír často nepředstavuje víc než strnulou nejistotu,“ uvedl.
Takový mír podle něj vyžaduje práci diplomatů, nikoliv generálů, kteří „umějí vést především nekonečné války a zanechávat za sebou hromady mrtvých“. Příspěvek tu doprovodil dramatickou fotografií z válečné zóny, hasič uprostřed hořících ruin a trosek v zasaženém městě. Zaorálek kritizoval i postoj členských států Evropské unie, které se podle něj stále dohadují, zda s Ruskem jednat, či nejednat. „Je evidentní, že konflikt vojensky uvízl a že je nyní potřeba hledat kompromisní řešení. Právě teď pro to existuje mimořádně příznivá situace,“ napsal.
Varoval, že pokračování války bude mít „kruté a devastující“ důsledky pro obě strany a že poraženou může být nakonec celá Evropa. „Právě teď existuje reálná možnost konflikt zmrazit. Největší riziko spočívá v tom, že se to nepodaří kvůli iluzím o úplném vítězství na té či oné straně,“ dodal.
Jako hlavní úkol evropské politiky označil Zaorálek zajištění přímých jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, která by ukončila „dronové hony na člověka“, jež podle něj nabývají stále masivnější podoby.
Lubomír Zaorálek, který řídil českou diplomacii v letech 2013–2017 a 2018–2021, patří dlouhodobě k těm politikům, kteří upřednostňují diplomacii před vojenským řešením konfliktu. V minulosti proto čelil kritickým komentářům, jež Zaorálkovi vyčítají přílišnou ochotu k ústupkům vůči agresorům.
!? Evropo, probuď se! Je tu poslední okno příležitosti! ??— Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) June 21, 2026
1. V pátém roce války na Ukrajině se otevřelo okno příležitosti k zastavení války a uzavření příměří.
2. Je třeba opustit představu totálního vítězství. Smrtelnou iluzí může být i úsilí o dlouhodobý spravedlivý mír. V… pic.twitter.com/2R8vXlamGU
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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