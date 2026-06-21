Kdo jiný vám prozradí, že se tu podvádí? Umělci hřímali před ČT

Zaměstnanci ČT na budově vyvěsili transparent „Děkujeme“. Před samotnou budovou ČT pak na připraveném pódiu vystoupil Mikuláš Minář. Ve svém projevu chválil prezidenta Petra Pavla. Minář označil prezidenta za jednoho z hlavních garantů demokracie a poděkoval mu za to, jak se staví proti snahám oslabit nezávislé instituce. Velký aplaus sklidil David Koller. Hudebník si nebral servítky a ostře se obul do premiéra Andreje Babiše. Obvinil ho z autoritářských praktik a systematických útoků na svobodná média. Tomia Okamuru označil za fašistu a ministra kultury Otu Klempíře za hlupáka. Kollerovo vystoupení bylo emotivní a mnohým v davu zjevně sedělo.
Mikuláš Minář ve svém projevu nechal stranou obvyklou opatrnost: „Nebudeme nic lakovat narůžovo. Ta situace je vážná. Zároveň můžeme říct, že naděje je v tom, že naše země je plná lidí, kteří se s tím nehodlají smířit a budou hlasitě vzkazovat politikům, že tohle není normální a že uděláme vše pro to, aby média do rukou politikům nepatřila.“ Minář zároveň ocenil odvahu zaměstnanců ČT a ČRo a poděkoval davu za příchod i v tropickém horku.
Ostrý tón zvolil cimrmanovský herec Miloň Čepelka. Podle organizátorů promluvil „pěkně zostra“ a zdůraznil, že situace kolem veřejnoprávních médií je natolik vážná, že i člověk známý svou noblesou a slušností cítí potřebu hovořit bez obalu a přímo. Jeho vystoupení provázel dlouhý potlesk a skandování. Dav během celé akce opakovaně skandoval hesla přímo namířená proti ministrovi kultury: „Estébáky nechceme! Oto, zabal to!“ či „Média nedáme! Český rozhlas nedáme, televizi nedáme!“
Na akci vystoupila také televizní legenda Jan Rosák a svým projevem připomněl nezastupitelnou roli médií ve společnosti. „V rozhlasu a v televizi pracuju už hodně dlouho, vlastně jsem začal, když většina z vás nebyla ještě na světě. Takže mi můžete věřit, že jsem toho v rádiu i v televizi zažil hodně. Ale vůbec jsem si nedovedl představit, že budu zase po skoro 40 letech stát na pódiu a budu se zase bát o jejich osud,“ řekl Rosák a pokračoval: „Setkávám se s názorem, že ČT a ČRo nejsou potřeba. Ale řekněte mi, které soukromé médium vám prozradí, kdo tu podvádí, kdo krade a kdo se kamarádí s agenty cizích států. Právě proto veřejnoprávní média potřebujeme. Přišli bychom nejen o objektivní informování, ale i kultivování lidí!“
Spolek Milion chvilek začal ještě před loňskými volbami intenzivně spolupracovat se současnými opozičními subjekty a organizoval akce na podporu prezidenta Petra Pavla v jeho sporech s některými členy vlády. Prezident Pavel jmenoval Babišovu vládu v prosinci 2025, zároveň ale opakovaně vyjadřoval výhrady ke krokům kabinetu v zahraniční politice, obraně i komunikaci.
Jablkem sváru mezi Milionem chvilek a vládou je tu tentokrát návrh vlády, který ruší koncesionářské poplatky. Dosud si ČT a ČRo vybíraly peníze přímo od lidí. Za televizi zhruba 135 korun měsíčně na domácnost. To mělo zajišťovat aspoň nějaký odstup od politiků. Teď by měly dostávat peníze přímo ze státního rozpočtu. Vláda navrhuje pro ČT na příští rok asi 5,74 miliardy a pro ČRo 2,065 miliardy korun (s omezenou valorizací maximálně pět procent). Navíc chce rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, aby bylo hospodaření této instituce transparentnější.
Účastníci požadovali stažení vládní novely a demisi Oty Klempíře. Varovali před rizikem politického ovládnutí médií a před možnými škrty v programech i propouštěním stovek zaměstnanců. Akce se konala den před vyhlášenou varovnou stávkou pracovníků ČT a ČRo. Přestože teploty přesahovaly 30 °C, demonstranti vydrželi až do konce pochodu a shromáždění před budovou televize. Policie situaci monitorovala bez větších incidentů. Organizátoři vyzvali veřejnost k pokračování v odporu vůči vládě a k podpoře stávkujících zaměstnanců médií. Minář před uzavřením demonstrace účastníkům slíbil, že se potkají znovu v září na Staroměstském náměstí, před blížícími se volbami do Senátu.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku