HK: Desátý ročník T-PROFI vyhrál tým z Libereckého kraje

Do národního finále projektu propojujícího žáky základních škol, studenty středních škol, pedagogy a odborníky z firem postoupilo 13 týmů, z toho 12 vítězů krajských kol z České republiky a hostující tým z Polska. Jubilejní finále se uskutečnilo 17. a 18. června 2026 v Aquapalace Hotel Prague v Čestlicích. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil také Tomáš Hamberger, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro technické kompetence a vzdělávání, který předal finalistům diplomy a ocenění.
Soutěž T-PROFI je jedinečným projektem propojujícím základní a střední školy, firmy i pedagogy. Jejím cílem je podporovat odborné vzdělávání, rozvíjet technické dovednosti mladé generace a přibližovat žákům a studentům perspektivní technické obory a moderní technologie.
Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček ocenil, že se T-PROFI za deset let posunula od inspirativní myšlenky k respektované soutěži.
„Když debatujeme, co je pro Čechy typické, často se mluví o šikovnosti, ale podle mě je za tím něco víc. Je to schopnost přizpůsobit se změnám, hledat nové cesty a poradit si i v situacích, které na první pohled nemají jednoduché řešení. V historii jsme mnohokrát ukázali, že i když nemáme největší zemi ani největší zdroje, dokážeme uspět díky nápadům, vynalézavosti a schopnosti spojovat znalosti s praktickými dovednostmi. A přesně to je smyslem T-PROFI – jde o schopnost společně tvořit, překonávat překážky a proměňovat nápady ve skutečnost. Proto věřím, že mezi dnešními soutěžícími jsou budoucí technici, konstruktéři, inovátoři i podnikatelé, kteří budou posouvat českou ekonomiku,“ uvedl prezident Zajíček.
Letošního finále se zúčastnilo na 78 žáků základních a středních škol, 26 pedagogů a 13 zástupců firem v roli kapitánů. Soutěžící během finálového dne prokázali nejen své technické znalosti a praktické dovednosti, ale také schopnost týmové spolupráce, komunikace a řešení úkolů pod časovým tlakem.
První den finále, 17. června, byl věnován příjezdu účastníků, společenskému programu a slavnostnímu zahájení soutěže. Hlavní soutěžní část následovala 18. června, kdy týmy od ranních hodin pracovaly na kompletaci soutěžních modelů, které následně představily odborné porotě. Po vyhodnocení všech výkonů proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění nejúspěšnějších týmů.
„T-PROFI dlouhodobě ukazuje, jak důležité je propojovat školy s firmami a podporovat zájem mladých lidí o technické a odborné vzdělávání. Právě podobné projekty pomáhají připravovat budoucí odborníky pro český průmysl, energetiku, strojírenství, elektrotechniku i informační technologie,“ dodala koordinátorka soutěže Romana Nováčková.
Vyvrcholením finále bylo slavnostní vyhlášení výsledků, během něhož diplomy a ocenění předal Tomáš Hamberger, zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro technické kompetence a vzdělávání.
Za deset let své existence se soutěž T-PROFI stala významnou platformou pro rozvoj talentů a podporu spolupráce mezi vzdělávacím systémem a zaměstnavateli. Jubilejní 10. ročník národního finále opět potvrdil, že zájem o technické obory mezi mladou generací existuje a že společné úsilí škol, firem a odborníků z praxe přináší konkrétní výsledky.
Výsledky soutěže:
T-PROFI (Talenty pro firmy) je týmová multigenerační odborná soutěž žáků základních a středních škol, odborníků z praxe a pedagogů. Jejím cílem je aktivní podpora odborného vzdělávání, propagace technických oborů, rozvoj polytechnického vzdělávání a zvyšování povědomí o možnostech profesního uplatnění v klíčových odvětvích české ekonomiky.
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