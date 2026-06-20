ŘVC staví nová čekací stání u plavební komory Praha-Podbaba

Posledním zdymadlem na Vltavě se tak uzavírá série doplnění celé vodní cesty vybavením pro krátkodobé vyvázání malých plavidel během čekání na proplavení komorou, přispívající k bezpečnější a komfortnější rekreační plavbě. Dokončení stavby je plánováno na podzim letošního roku.
„Pokračujeme v modernizaci infrastruktury pro rekreační plavbu na Vltavě a postupně doplňujeme bezpečná čekací stání u dalších plavebních komor. Nová stání v Podbabě výrazně zvýší pohodlí i bezpečnost malých plavidel při čekání na proplavení,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, a dodal: „Čekací stání už dnes slouží například u komor v Dolánkách, Roztokách, Hoříně, ve Vraném nad Vltavou, na pražské Štvanici nebo v Modřanech. Další ještě dokončujeme ve Štěchovicích a v Miřejovicích.“
Čekací stání v horní vodě bude umístěno na levém břehu u nábřežní zdi plavebního kanálu Troja – Podbaba. Obdobně bude řešeno také čekací stání v dolní vodě, které bude umístěno u nábřežní zdi na levém břehu, kousek pod přívozem. Obě stání budou tvořena řadou jedenácti ocelových úvazných prvků rozmístěných po 2 metrech přímo na nábřežní zdi vždy v celkové délce 20 metrů. Součástí vybavení budou rovněž ocelové žebříky umožňující nouzový výstup na břeh a plavební značení. Obě stání budou osvětlena. Osvětlení dolního stání bude energii čerpat ze solárních panelů.
Délka ocelových úvazných prvků je navržena s ohledem na kolísání vodních hladin tak, aby umožnila bezpečné vyvázání plavidel při různých vodních stavech. Ocelové konstrukce budou vyrobeny z konstrukční oceli a chráněny proti korozi žárovým zinkováním. Veškeré kotvení a montáž ocelových prvků budou probíhat z vody pomocí pracovních pontonů. Kolemjdoucí veřejnost tak nebude během výstavby prakticky omezena.
„Výstavba nyní začíná přípravnými pracemi na přípojce nízkého napětí v horní rejdě. Montují se úvazné prvky pro zajištění pracovního pontonu umístěného na vodě, ze kterého bude následně zahájeno upevňování ocelové chráničky pro kabelové vedení, které přivede elektřinu od plavební komory k hornímu stání a bude umístěno těsně pod horní hranou nábřežní zdi. Osazování samotné ocelové konstrukce čekacího stání v horní rejdě je plánováno v průběhu měsíce srpna,“ upřesňuje Karel Mazánek, vedoucí projektu zhotovitele, společnosti Labská, strojní a stavební společnost s.r.o.
Stavební náklady ve výši 27,3 mil. Kč bez DPH hradí Státní fond dopravní infrastruktury.
Ředitelství vodních cest (ŘVC ČR) je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných využívaných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.
Ředitelství vodních cest ČR rovněž provozuje veřejné přístavy a přístaviště i remorkér BESKYDY.
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