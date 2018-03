Rozpad ČSSD? Erik Best na kameru rozebral, kdo stojí za Hamáčkem, Zimolou a Chovancem a co to znamená

Hned na úvod Best poznamenal, že pravděpodobně vznikne menšinová vláda ANO Andreje Babiše a ČSSD, která se bude moct opřít o hlasy komunistů, i když ti nebudou součástí vlády a budou kabinet jen tolerovat. Vláda pak bude ve Sněmovně disponovat 108 hlasy poslanců, což je dost hlasů i pro případ, že by se pár sociálních demokratů rozhodlo pro takovou vládu nehlasovat. Nový předseda ČSSD Jan Hamáček a statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola podle Besta do vlády opravdu hodně chtějí vstoupit. Babiš na ně pravděpodobně tlačí, aby ke spolupráci přesvědčili i ty sociální demokraty, kteří se do koalice příliš nehrnou.

„Teď tento týden zvlášť jsme viděli začátek velké války,“ poznamenal k tomu Best s tím, že vnitrostranické referendum mohou k boji využít jak stoupenci koalice, tak stoupenci setrvání ČSSD v opozici. Jedním z výstřelů přispěl k válce i expremiér Bohuslav Sobotka, který v Hospodářských novinách konstatoval, že by podruhé s Babišem do vlády nešel. „To si myslím, že je součást té války. Další je komentář v Hospodářských novinách, který říká, že je to Západ versus Východ. Je to taky liberální demokracie versus autoritářství. ... Vidíme některé takové příklady skoro každý den. To by mělo přesvědčit členy ČSSD, že by neměli jít do koalice s Babišem, protože je trestně stíhán," podotkl Best.

Pár slov přidal i k samotnému rozhovoru se Sobotkou, jenž dal najevo, že už není ani premiérem, ani předsedou strany a může tedy hlasovat jen podle svého svědomí. „Sobotka možná nezná Ústavu,“ uvedl k tomu Best. Ústava ČR přitom poslance nabádá, aby hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Best však připomněl, že Sobotka jako předseda strany určoval směřování strany a ostatní sociální demokraté museli čas od času hlasovat i pro něco, co jim nebylo zcela po chuti. Dnes je však Sobotka ve straně velmi oslaben. „V ČSSD momentálně není nikdo, kdo by byl na straně pana Sobotky,“ vyjádřil svůj názor novinář s tím, že na sjezdu ČSSD neuspěl Milan Chovanec, takže Sobotka teď stojí sám za sebe. Dokonce i pan Pokorný odešel z Facebooku,“ řekl Best na adresu právníka Radka Pokorného, jenž byl považován za Sobotkova spojence.

Americký novinář se domnívá, že Bohuslav Sobotka či Milan Chovanec mají důvod bát se pana Babiše, proto nebudou pro jeho vládu hlasovat. Babiš ale i tak může být v klidu, protože může najít pomocnou ruku u Tomia Okamury a jeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Možná by stačilo, kdyby poslanci SPD odešli ze sálu, což je varianta, kterou by mohla možná „skousnout“ i ČSSD, i když jinak sociální demokraté jakoukoli spolupráci s SPD jasně odmítají.

I tak se ale může stát, že Sobotka může uspět a vnitrostranické referendum rozhodne, že sociální demokraté do vlády nevstoupí. „Buď vyhraje Hamáček se Zimolou, což nemusí být, nebo vyhraje ta druhá strana. V tom případě se ČSSD spíš rozpadne. Nebude ve vládě a bude oslabená. A to právě chce pan Sobotka. On chce být v opozici. Samozřejmě neříká, že chce, aby ČSSD byla oslabená,“ pokračoval v popisu situace Best.

A pak je tu ještě jedna možnost. Sobotka možná dostane nějakou důstojnou trafiku, kterou by si jako někdejší předseda vlády zasloužil i podle Besta.

Když měl situaci v ČSSD shrnout, konstatoval, že proti sobě stojí tři tábory. Jeden z nich reprezentuje neúspěšný Milan Chovanec. Podle amerického novináře za Chovancem stojí poradce prezidenta Zemana Martin Nejedlý. Pak je tu druhý tábor – tábor Jiřího Zimoly, kterého podporuje prezident Zeman. A pak je tu třetí tábor – tábor nového předsedy strany Jana Hamáčka, o němž Best tvrdí, že je to částečně člověk Jaroslava Tvrdíka, zástupce čínské investiční skupiny CEFC.

„Ten pan Tvrdík má problémy s Číňany, nebo možná Číňané mají problém s ním, to nevíme, ale jeho tábor je oslaben, což je významný moment pro ČSSD a to nakonec znamená, že ČSSD potřebuje ještě více jít do vlády, protože nemá podporu pana Tvrdíka. O to více potřebuje ČSSD jít do vlády a získat posty ve státní správě,“ pravil Best.

Někdo novináře kritizuje, pak mu rozbije kolena a pak ho zabije? Nemyslím si, říká Best

V druhé polovině rozhovoru se Best věnoval vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Dosud to bylo tak, že docházelo k nenávistným slovním útokům, a to jsou věci, které sice nejsou tak úplně v pořádku, ale akceptujeme to jako součást dnešní společnosti.

„Ale vražda je úplně něco jiného. Ani u těch mých nejhorších nepřátel bych nepředpokládal, že mě budou chtít zabít. Nemyslím si, že je to pokračování v tom smyslu, že když někdo kritizuje novináře, tak mu příště hodlá rozbít kolena nebo něco a potom bude vražda. To já neakceptuji a nemyslím si, že je to pravda. Teď ani nevíme, proč ten chudák, ten Ján Kuciak, zemřel. Je možné, že to ani nebylo kvůli jeho práci. My to teď nevíme,“ poznamenal Best.

Pokud byl Kuciak zavražděn kvůli své práci, tak musel rozkrýt něco opravdu velmi závažného. Mohlo jít o evropské peníze, mohlo jít o podvody s DPH, ale podle Besta mohlo jít také o nějaké politické cíle. V tuhle chvíli nevíme, co se stalo. Best je jen přesvědčen, že k vraždě nedošlo kvůli tomu, že někdo v minulosti slovně útočil na novináře, jak to činil např. prezident Miloš Zeman.

Nakonec Best dodal, že existuje možnost, že vrah Jána Kuciaka a jeho snoubenky bude dopaden. Zvlášť pokud to byl amatér.

