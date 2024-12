Rozpad SPOLU? Jiří Pospíšil odpovědí překvapil

Jiří Pospíšil, radní města Prahy a člen TOP 09, oznámil, že městský ohňostroj na silvestra nebude. Místo něho se Pražané dočkají videomappingu.

„Ohňostroj nebude,“ zkonstatoval Pospíšil. „Některé městské části, pokud vím, o ohňostroji uvažují. Ale bude zase show, která má videomappingový charakter,“ řekl.

Očekává, že to opět vyvolá vášnivou debatu. „Samozřejmě to vyvolává debatu, jestli to tak je nebo není správně. A mě jako u milovníka zvířat u toho nečekejte obhajobu. Já si myslím, že se mají vánoční svátky, ale i odchod starého roku a příchod nového roku obejít bez rachejtlí a pyrotechniky,“ odmítl tradiční oslavy příchodu nového roku Pospíšil.

Podle něho je zásadní, abychom hledali jiné formy, jak důstojně naplnit oslavy. „Myslím si, že máme hledat jiné formy, protože opravdu každý rok řešíme celou řadu problémů se zvířaty, která jsou pod vlivem rachejtlí vyděšená, ztrácejí se mazlíčci lidem. Pak se najdou většinou v útulcích,“ zhodnotil vliv novoročních oslav.

„Má to vliv i na volně žijící zvířata, takže každý rok evidujeme ptáky, kteří vystresovaní z pyrotechniky narazí do mostních konstrukcí, řekl Pospíšil a jmenoval labutě.

„A já si pořád říkám, že ty naše svátky by neměly být doprovázeny tím, že nějaký jiný živý tvor trpí, nebo dokonce zemře,“ je přesvědčený radní za TOP 09.

Pospíšil razí tezi, že bychom měli najít jiný způsob oslav. „Možná jsem podle někoho moc sentimentální. Možná to zní pateticky. Možná to zní kýčovitě, ale opravdu bychom měli ten konec roku slavit tak, aby jiní z toho neměli traumata, byť to jsou v uvozovkách jenom zvířata,“ dodal.

Na argument, že velké množství hlavních nebo velkých měst po celém světě ohňostroje stále pořádá a že trvají jen několik málo minut, Pospíšil uvedl, že on je na straně zvířat. „Já tam pořád vidím ten zájem zvířat,“ řekl Pospíšil.

„Já v tom neustále vidím ten zájem zvířat. Ale chápu, že tam někdo může vidět i jiný zájem. Beru to. Ale berte mě stále jako člověka, který má na starosti právě ta zvířata,“ nechal se slyšet radní Pospíšil.

Vyjádřil se i ke koalici SPOLU. Uvádí, že koalice, ve které TOP 09 působí, je vztahem tří partnerů a není zaručeno, že v každém manželství (v tomto případě koalici) se účastníci udrží navždy. Pospíšil říká:

„Koalice vznikají a také zanikají. Není to nic divného a uvidíme, jak dopadne koalice SPOLU za deset měsíců ve volbách,“ řekl.

Dále dodává, že pokud výsledek voleb nebude přesvědčivý, může se v rámci stran vést silná debata o tom, zda má koalice pokračovat, nebo ne. Pospíšil také zmiňuje, že jako předseda pražské TOP 09 musí počítat s variantou, že příští komunální volby v Praze nebudou probíhat ve spolupráci s ODS, což by mohlo mít negativní dopad na TOP 09.