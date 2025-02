Rumunské volby manipulovala USAID, zaznělo od Trumpa

Anketa Schvalujete řezy ve financování mezinárodní pomoci, které v USA provádí Trump a Musk? Schvaluji 98% Neschvaluji 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8905 lidí

Jenže se zdá, že se v Rumunsku angažovali také Američané, konkrétně administrativa bývalého prezidenta Joea Bidena prostřednictvím Agentury Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID). Na sociální síti X k tomu napsal pár slov republikán Richard Grenell.

„Programy USAID byly vyzbrojeny proti lidem a politikům, kteří nebyli dostatečně woke. Bidenův tým utratil peníze amerických daňových poplatníků na podporu levicových programů a kandidátů po celém světě. Cílem byli konzervativci po celém světě. Nejnovějším příkladem je Rumunsko,“ napsal Grenell.

Grenell sloužil jako velvyslanec Spojených států v Německu v letech 2018 až 2020 a jako zvláštní prezidentský vyslanec pro mírová jednání Srbska a Kosova v letech 2019 až 2021. Nyní je Trumpovým vyslancem pro zvláštní úkoly, řešil například požáry v Kalifornii.

The USAid programs were weaponized against people and politicians who weren’t woke. The Biden team spent US taxpayer money to support left wing programs and candidates around the world. Conservatives around the world were targeted. Romania is the latest example.… https://t.co/cmPqYojRzs

Georgescu administrativě Donalda Trumpa a úřadu pro odbourávání byrokracie (DOGE) Elona Muska poděkoval.

„Děkujeme US DOGE za to, že začali odhalovat infrastrukturu, která brání bezpečným volbám a poškozuje občany po celém světě. Odhalením globální korupce máme šanci resetovat se na hodnoty, na kterých byla postavena demokracie, a tak nás pravda osvobodí!“ napsal Georgescu na sociální síti X. Na síti, kterou vlastní Elon Musk.

Thank you US DOGE for starting to expose the infrastructure preventing secure elections and harming citizens globally. By exposing global corruption, we have the chance to reset to the values on which democracy was built, and thus the truth will set us free!@elonmusk