Ruská tenistka dělá reklamu Rusku. Bude žít s tím, že kvůli její hře umírali lidé... Hašek vytáhl argumenty

„Pořád to opakuji, ale je důležité si říct, že kdykoliv někde vystoupí ruský občan – a nejde jenom o sportovce, ale o veřejné vystupování kdekoliv na světě – tak je to reklama na ruskou zemi a její činy. Takže sportovci jsou jedni z nich,“ odpověděl Hašek na otázku, kdy by se ruští sportovci mohli vrátit.

„Téměř nikde ve světě proto není dostatečná podpora. Nemělo by to platit jenom na sportovce. Mělo by to platit na ruské občany, když už je sem pouštíme – což si myslím, že to také není správné – tak nenechme je veřejně vystupovat. Je jedno, jestli je to sportovec, umělec nebo někdo jiný,“ uvedl ve Šťastném podcastu Hašek, který je velmi angažován v zákazu ruských sportovců na mezinárodních soutěžích.

„Každá reklama zvyšuje prodej produktu, v tomto případě je produkt válka, takže veřejné vystupování Rusů eskaluje tu válku. To pak znamená více mrtvých, jak na straně Ukrajinců, tak i na straně Rusů. Takže ten ruský kluk nebo to ruské děvče, které přijede do České republiky a hraje tu tenis, tak jim umožňujeme tu dělat reklamu a díky tomu děvčeti, které možná je proti té ruské válce, tak kvůli tomu děvčeti umírají lidé na Ukrajině i její spoluobčané. A ta holka s tím bude celý život žít, že veřejně vystupovala někde ve světě a kvůli její hře umírali lidé. A to je hrozné,“ pokračoval Hašek.

„Kdybychom byli schopni nabídnout ruským sportovcům, aby mohli tu válku odsoudit a oni by ji odsoudili a mohli podle toho veřejně vystupovat, to by bylo fantastické. Samozřejmě s tím souvisí, že bychom jim museli poskytnou ochranu. A nejen těm sportovcům, ale i jejich rodinám, které by stoprocentně byly šikanovány v tom lepším případě, v tom horším by skončily někde ve vězení, nedej bůh vypadly z okna,“ doplnil.

Kritizoval NHL, kde ruští hokejisté stále běžně hrají. „To myšlení v NHL zatím není takové, že by to podporovali. Pro ně je ta válka ještě dál než pro nás. Já je za to budu vždycky kritizovat. Chci, aby zaplatili Ukrajině odškodné. V situaci, jaká je, to nepřichází v úvahu, ale uvidíme, jak se věci budou vyvíjet za rok za dva. Gery Bettman, šéf NHL, tam za šest let nebude, přijdou noví lidé, veřejné mínění se může také změnit,“ říká Hašek.

„Dokud Garymu Bettmanovi nebudou padat ty bomby na jeho zemi a nebudou umírat jeho děti, nedokážeme se dostatečně vžít do toho, jaké to je pro tu Ukrajinu a že bychom ji měli pomoci tak, aby na to ti Rusáci nemohli dělat reklamu,“ řekl Hašek s tím, že v NHL nemá v tomto směru tak silnou podporu, aby se mohlo něco změnit.

Je si vědom, že celé své úsilí by mohl někam posunout vstupem do politiky. Není vyloučené, že se proto rozhodne kandidovat v příštím roce do Senátu: „Chci ty věci ovlivnit. Zatím to je tak, že říkám své názory a o něco se snažím a uvidíme, jak to dopadne. Zájem tam je, ale ještě vůbec nevím, jak to dopadne. Do konce roku by se o tom mělo rozhodnout,“ řekl ke svým politickým ambicím Dominik Hašek.

