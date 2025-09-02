Rusko: Trump už začíná být naštvaný

Ukrajinská energetická infrastruktura je pravidelně vystavována ruským útokům. Ukrajinci přesto dokážou vyvážet část energetické produkce. Navzdory napětí, které panuje mezi Maďarskem a Ukrajinou, vyvážejí Ukrajinci 38 procent svého nadbytku elektřiny do Maďarska, dalších 29 procent elektřiny exportují Ukrajinci do Moldavska. O exportu elektřiny z Ukrajiny informovala agentura Reuters.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Ministr financí USA Scott Bessent prohlásil, že „na stole jsou všechny možnosti“ pro další sankce vůči Rusku, které pokračuje v útoku na Ukrajinu po historickém summitu s prezidentem Donaldem Trumpem na americké půdě.
„Prezident Putin od historické schůzky v Anchorage, od telefonátu, kdy byli evropští lídři a prezident Zelenskyj následující pondělí v Bílém domě, udělal pravý opak toho, co naznačoval, že chce udělat – ve skutečnosti opovrženíhodným způsobem bombardovací kampaň zesílil,“ řekl Bessent.
„Myslím, že s prezidentem Trumpem jsou na stole všechny možnosti a myslím, že je tento týden velmi podrobně prozkoumáme,“ pokračoval Bessent.
Trumpova administrativa se zatím zdráhá uvalit na Rusko další sankce v rámci svého pokračujícího úsilí o dosažení míru mezi Ruskem a Ukrajinou.
Ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru pro televizi CBS uvedl, že pokud už jednou přitvrdí v otázce sankcí, bude to v podstatě znamenat ukončení mírových jednání. „Koneckonců, pokud zde nebude možný mír a bude to pokračovat jako válka, lidé budou nadále umírat po tisících, prezident má možnost přijít a zavést nové sankce,“ uvedl Rubio.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.