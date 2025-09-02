Rusko: Trump už začíná být naštvaný

Vztahy mezi Ukrajinou a Maďarskem v poslední době procházejí turbulentním obdobím. Maďaři pár dní nedostávali ropu přes ruský ropovod Družba poté, co na něj Ukrajinci zaútočili. Vztahy obou zemí procházejí dalším vývojem. Dalším vývojem prochází i vztah Vladimira Putina s Donaldem Trumpem. Z Trumpova okolí prosakuje, že americký prezident se hodně zlobí.

Ukrajinská energetická infrastruktura je pravidelně vystavována ruským útokům. Ukrajinci přesto dokážou vyvážet část energetické produkce. Navzdory napětí, které panuje mezi Maďarskem a Ukrajinou, vyvážejí Ukrajinci 38 procent svého nadbytku elektřiny do Maďarska, dalších 29 procent elektřiny exportují Ukrajinci do Moldavska. O exportu elektřiny z Ukrajiny informovala agentura Reuters.

Americká televize Fox News naznačila, že 47. prezident USA Donald Trump se na Putina ale opravdu hodně zlobí.

Ministr financí USA Scott Bessent prohlásil, že „na stole jsou všechny možnosti“ pro další sankce vůči Rusku, které pokračuje v útoku na Ukrajinu po historickém summitu s prezidentem Donaldem Trumpem na americké půdě.

„Prezident Putin od historické schůzky v Anchorage, od telefonátu, kdy byli evropští lídři a prezident Zelenskyj následující pondělí v Bílém domě, udělal pravý opak toho, co naznačoval, že chce udělat – ve skutečnosti opovrženíhodným způsobem bombardovací kampaň zesílil,“ řekl Bessent.

„Myslím, že s prezidentem Trumpem jsou na stole všechny možnosti a myslím, že je tento týden velmi podrobně prozkoumáme,“ pokračoval Bessent.

Trumpova administrativa se zatím zdráhá uvalit na Rusko další sankce v rámci svého pokračujícího úsilí o dosažení míru mezi Ruskem a Ukrajinou.

Ministr zahraničí Marco Rubio v rozhovoru pro televizi CBS uvedl, že pokud už jednou přitvrdí v otázce sankcí, bude to v podstatě znamenat ukončení mírových jednání. „Koneckonců, pokud zde nebude možný mír a bude to pokračovat jako válka, lidé budou nadále umírat po tisících, prezident má možnost přijít a zavést nové sankce,“ uvedl Rubio.

autor: Miloš Polák

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Nějak se nám tady šíří podivný narativ., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseberan 96 , 02.09.2025 14:35:21
Jakákoliv zpráva která poškozuje Trumpa nebo jeho administrativu je zveřejněna ale ty pozitivní jsou vymlčovány. Je jedno jestli jde o válku na Ukrajině nebo migranty v USA ! Má to jednoho jmenovatele- autor Miloš Polák.

|  9 |  0

