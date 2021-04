Rusko je nepřítel, teroristický stát, zní z internetu. Drahoš, Pavel a další. A podpora od americké ambasády

Anketa Souhlasíte s trestem stop na 10 zápasů pro fotbalistu Slavie Kúdelu za údajný rasismus? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13443 lidí shrnul pro server Blesk.cz.



Ukázal též na podivnosti, které provázely druhý z výbuchů. „Například jen ten druhý výbuch, který ve Vrběticích proběhl, nebyl vysvětlený.“



Právě druhý výbuch, který nastal 3. prosince 2014, ve skladu se 13 tunami munice, vzdáleného 1200 metrů od prvního výbuchu, byl zástupci Imex Group, jež si sklad pronajímala, označen za nemožný, pokud by měl proběhnout samovolně. I tehdejší ministr obrany Martin Stropnický uvedl, že budova skladu 12 byla krátce před výbuchem zkontrolována, a vůbec nic nenaznačovalo, že by objekt mohl vybuchnout. Fotogalerie: - Dny NATO

Dle Šedivé je třeba reagovat: „Pokud je to pravda, tak je vidět, že Rusko nezná žádné jiné mechanismy než skutečně jen násilí. A na to musíme rezolutně reagovat.“



Generál Petr Pavel na incident reagoval přirovnáním k terorismu. „Akce vedena příslušníky speciální jednotky vojenského zpravodajství proti civilnímu zařízení suverénního státu je aktem otevřené agrese a nebojím se říct státního terorismu. Proti tomu se musíme velmi razantně postavit a chránit naši bezpečnost. Sami, i ve spolupráci se spojenci,“ uvedl.

Komentátor Petr Honzejk pak pro Hospodářské noviny napsal, že je nyní „nezbytné, aby vláda okamžitě vyloučila z tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany ruskou státní firmu Rosatom“. Stejně tak odmítl úvahy nad vakcínou Sputnik V. Ta prý není ničím jiným, než „politickým nástrojem pro prosazování zájmů teroristického státu“.



Zároveň se ohradil i na prezidenta Miloše Zemana; toho vyzývá, aby přestal se svými útoky na českou kontrarozvědku. „Musí ihned přestat útoky prezidenta na BIS. A všichni podporovatelé Ruska, včetně těch, co obviňovali kritiky ‚politiky všech azimutů‘ z rusofobie, by měli neprodleně zalézt do kanalizace,“ vyjádřil se komentátor prostřednictvím svého Twitteru.

Česko musí okamžitě zablokovat přístup Rosatomu do tendru na dostavbu Dukovan. Musí ihned přestat útoky prezidenta na BIS. A všichni podporovatelé Ruska, včetně těch, co obviňovali kritiky "politiky všech azimutů" z rusofobie, by měli neprodleně zalézt do kanalizace.

Ozývá se i senátor Jiří Drahoš. „Putinovské Rusko je nepřítelem České republiky a přímo ohrožuje naši národní bezpečnost,“ vyjádřil se s tím, že „nelze reagovat jinak“.

Zároveň za „dosti mrazivý“ označil Drahoš loňský požadavek prezidenta Zemana ke sdělení jmen ruských špionů i detailů živých operací. Informace prezident požadoval po řediteli Bezpečnostní informační služby Michalu Koudelkovi.

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. mult. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

I Michálek se podivil nad krokem Hradu: „Podbízení se k autoritářům je trestuhodné a odnesli ho naši občané životy. Hrad musí vysvětlit, proč chtěl údaje z BIS!“

Další z komentářů sepsal novinář David Klimeš pro server Aktuálně.cz. „Smutným symbolem neexistující funkční české politiky vůči Rusku se stal Jan Hamáček. Ještě včera chtěl do Moskvy letět pro Sputnik, dnes vyhošťuje osmnáct ruských špiónů,“ zhodnotil.

Hamáček dle něj zažívá „nejpernější dny své politické kariéry“, přestože měl dle komentátora původně své krátké působení na ministerstvu zahraničí vnímat jakožto „snadnou misi“.



Předpovídá, že česko-ruské vztahy se „z bodu mrazu stejně rychle dostanou na absolutní nulu“. A tvrdě se opírá do české zahraniční politiky: „K tomuto zásadovému postoji český vládní establishment nedospěl nevyhnutelnou kaskádou promyšlených kroků na obranu českých národních zájmů, ale naprostým chaosem. Je smutnou absurditou, že vyhoštění tak velkého počtu špiónů oznamuje ten, který si možná stále ještě ani nevybalil kufr přichystaný právě na poddanskou cestu do Moskvy,“ zhodnotil. Jan Hamáček ČSSD

Od 12.4. 2021 pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí

1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Reakce se ozývají též ze zahraničí. Reakce již vydalo například Velvyslanectví Spojených států. „USA stojí se svým stálým spojencem, Českou republikou. Kroků, na základě kterých Rusko musí nést následky svých nebezpečných činů na české půdě, si vážíme,“ ocenila zástupkyně amerického velvyslance Jennifer Bachusová.

Česka se zastal už i lotyšský ministr zahraničí Edgars Rinkevičs. „Lotyšsko vyjadřuje solidaritu s našimi českými spojenci ohledně rozhodnutí vykázat 18 ruských špiónů pracujících pod diplomatickou ochranou. Podvratné akce ruských agentů, způsobující výbuch v muničním skladu a smrt nevinných lidí, jsou žalostné, pachatelé musí být potrestáni,“ zastal se Česka lotyšský šéf diplomacie.

#Latvia expresses solidarity with our Czech allies over the decision to expell 18 Russian spies working under diplomatic cover. Subversive actions by Russian agents causing explosion in the ammunition depot & death of innocent people are deplorable, perpetrators must be punished