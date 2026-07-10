Ruský cíl: Celý Donbas. A Putin pro to prý udělá cokoliv

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„Podle nedávného odhadu Centra pro strategická a mezinárodní studia bylo od rozsáhlé invaze na začátku roku 2022 zabito, zraněno nebo pohřešováno asi dva miliony vojáků, z toho 1,4 milionu Rusů,“ napsala agentura Reuters.
S odvoláním na informace z Kremlu agentura také tvrdí, že místo debat o míru přijde další eskalace útoků. Další eskalace války. Ruský prezident Vladimir Putin je prý odhodlán získat celý Donbas. A neváhá kvůli tomu zesílit válečný tlak.
Prezident Vladimir Putin odmítá výzvy k mírovým jednáním s Kyjevem, sdělily agentuře Reuters tři zdroje blízké Kremlu. Nedávné útoky ukrajinských dronů na ruské ropné rafinerie a přístavy prý ještě více posílily jeho odhodlání válčit dál.
„Dva ze zdrojů, které hovořily pod podmínkou zachování anonymity, uvedly, že Putin místo toho pravděpodobně eskaluje konflikt, který nyní trvá již pátým rokem. Jeden ze zdrojů, který se s prezidentem pravidelně setkává, popsal ‚vysokou pravděpodobnost‘ eskalace v nadcházejících měsících,“ uvedla agentura Reuters.
Putin prý odmítá ukončit boje na současné frontové linii. Je totiž přesvědčen, že Donbas již brzy získá.
„Rusko je připraveno na mírové řešení, ale má dostatek kapacit jednat samostatně a pokračovat ve speciální vojenské operaci,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Konstatoval také, že Rusko nemůže zavírat oči „před militarizací Evropy“ a musí pomýšlet na svou bezpečnost.“
Aby se Vladimiru Putinovi podařilo získat celý Donbas, možná bude muset vyhlásit mobilizaci. Částečnou mobilizaci už jednou vyhlásil, ukázalo se, že šlo o velice nepopulární krok. Proto ho od té doby nezopakoval. A aby ho zopakovat mohl, možná se pokusí otestovat soudržnost NATO a mobilizaci vyhlásí ve jménu obrany vlasti před NATO. S touto úvahou přišel Jack Watling z Royal United Services Institute (RUSI), londýnského think-tanku zabývajícího se obranou a bezpečností.
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Možnost, že Putin vyhlásí mobilizaci, zmínil i australský generál ve výslužbě Mick Ryan.
„Moskva nyní bojuje o udržení stabilního přítoku dobrovolníků, které potřebuje k doplnění zdecimovaných řad ruské armády na Ukrajině. … Ruský prezident Vladimir Putin prý zvažuje masovou mobilizaci, protože se snaží znovu získat iniciativu a zachránit svou invazi,“ napsal Ryan.
“Moscow is now also struggling to maintain the steady flow of volunteers it needs to replenish the depleted ranks of the Russian army in Ukraine. Faced with these mounting difficulties, Russian President Vladimir Putin is reportedly mulling a mass mobilization as he seeks to… https://t.co/vP0PIB0JAV— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) July 10, 2026
Také britský The Economist tvrdí, že v Rusku narůstají obavy, že bude vyhlášena mobilizace. „Všude v Rusku se mluví o nedostatku benzinu, útocích dronů, výpadcích internetu a hrozbě nového kola mobilizace,“ napsal doslova The Economist.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
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