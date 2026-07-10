Ruský cíl: Celý Donbas. A Putin pro to prý udělá cokoliv

10.07.2026 8:38 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ruský prezident Vladimir Putin se prý chystá přitvrdit. Je odhodlán získat celou Doněckou oblast na Ukrajině. Podle zdrojů z Kremlu je odhodlán ve válce přidat na obrátkách i kvůli útokům ukrajinských dronů na ruské rafinérie. Aby zvýšil šance získat Donbas, možná Putin vyhlásí mobilizaci. Řekne prý, že je třeba Rusko chránit před akcemi NATO.

Ruský cíl: Celý Donbas. A Putin pro to prý udělá cokoliv
Foto: Repro X
Popisek: Vladimir Putin zmiňuje návrh vytvořit na Ukrajině prozatimní vládu pod dohledem OSN

Anketa

Je Petr Macinka arogantní?

5%
6%
87%
2%
hlasovalo: 19278 lidí
Prezident USA Donald Trump od svého znovuzvolení mnohokrát prohlásil, že ve válce na Ukrajině umírají desetitisíce mužů, což musí přestat.

„Podle nedávného odhadu Centra pro strategická a mezinárodní studia bylo od rozsáhlé invaze na začátku roku 2022 zabito, zraněno nebo pohřešováno asi dva miliony vojáků, z toho 1,4 milionu Rusů,“ napsala agentura Reuters.

S odvoláním na informace z Kremlu agentura také tvrdí, že místo debat o míru přijde další eskalace útoků. Další eskalace války. Ruský prezident Vladimir Putin je prý odhodlán získat celý Donbas. A neváhá kvůli tomu zesílit válečný tlak.

Prezident Vladimir Putin odmítá výzvy k mírovým jednáním s Kyjevem, sdělily agentuře Reuters tři zdroje blízké Kremlu. Nedávné útoky ukrajinských dronů na ruské ropné rafinerie a přístavy prý ještě více posílily jeho odhodlání válčit dál.

„Dva ze zdrojů, které hovořily pod podmínkou zachování anonymity, uvedly, že Putin místo toho pravděpodobně eskaluje konflikt, který nyní trvá již pátým rokem. Jeden ze zdrojů, který se s prezidentem pravidelně setkává, popsal ‚vysokou pravděpodobnost‘ eskalace v nadcházejících měsících,“ uvedla agentura Reuters.

Putin prý odmítá ukončit boje na současné frontové linii. Je totiž přesvědčen, že Donbas již brzy získá.

„Rusko je připraveno na mírové řešení, ale má dostatek kapacit jednat samostatně a pokračovat ve speciální vojenské operaci,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Konstatoval také, že Rusko nemůže zavírat oči „před militarizací Evropy“ a musí pomýšlet na svou bezpečnost.“

Aby se Vladimiru Putinovi podařilo získat celý Donbas, možná bude muset vyhlásit mobilizaci. Částečnou mobilizaci už jednou vyhlásil, ukázalo se, že šlo o velice nepopulární krok. Proto ho od té doby nezopakoval. A aby ho zopakovat mohl, možná se pokusí otestovat soudržnost NATO a mobilizaci vyhlásí ve jménu obrany vlasti před NATO. S touto úvahou přišel Jack Watling z Royal United Services Institute (RUSI), londýnského think-tanku zabývajícího se obranou a bezpečností.

Anketa

Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?

2%
97%
1%
hlasovalo: 30108 lidí
„Rusové by neusilovali o válku s NATO. Mohlo by to však být použito k rozdělení NATO ohledně toho, jak reagovat,“ řekl Watling s tím, že spojence Severoatlantické aliance může rozdělit např. přílet ruských dronů do některého z členských států NATO, jak se to ostatně stalo před časem v Rumunsku.

Možnost, že Putin vyhlásí mobilizaci, zmínil i australský generál ve výslužbě Mick Ryan.

„Moskva nyní bojuje o udržení stabilního přítoku dobrovolníků, které potřebuje k doplnění zdecimovaných řad ruské armády na Ukrajině. … Ruský prezident Vladimir Putin prý zvažuje masovou mobilizaci, protože se snaží znovu získat iniciativu a zachránit svou invazi,“ napsal Ryan.

 

 

Také britský The Economist tvrdí, že v Rusku narůstají obavy, že bude vyhlášena mobilizace. „Všude v Rusku se mluví o nedostatku benzinu, útocích dronů, výpadcích internetu a hrozbě nového kola mobilizace,“ napsal doslova The Economist.

Psali jsme:

„Šílenci.“ Slovenský vědec k summitu NATO. Toto u nás neznělo
Ankarou to nekončí: „Zastavte Pavla.“ Naléhavá výzva
Zelenskyj nadšený z Trumpa. Ale přišlo varování
„Rusko prohrává? Omyl.“ Zalužnyj zchladil svou vlastní stranu

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://t.co

https://www.economist.com

https://www.reuters.com

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

armáda , Putin , Rusko , The Economist , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , x , Reuters , mobilizace , Peskov , Trump , drony , válka na Ukrajině , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vyhlásí podle vašeho názoru Vladimir Putin další kolo mobilizace?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dálniční známka

Dobrý den, pane Kolovratníku. Vy jste sice dali stopku zdražování dálničních známek, ale upřímně, přijde vám současná výše vzhledem k tomu, v jakém stavu dálnice máme adekvátní? A co mě zajímá ještě víc, proč si nemohu koupit známku na půl roku?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Odchod političky ANO z pořadu ČT vyvolal fatální prohlášení

4:45 Odchod političky ANO z pořadu ČT vyvolal fatální prohlášení

Už nechoďte do ČT, radí vládním politikům mediální analytička Alena Maršálková Toto zásadní prohláše…