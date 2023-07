Ruský plyn pro Čechy? Ano. Ale to se veřejně neříká. Vitásková odhalila pravdu

MONITORING Ruské napadení Ukrajiny podle někdejší šéfky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové není ani zdaleka hlavním důvodem prudkého růstu cen energií v uplynulých letech. Z konfliktu na Ukrajině se dle ní stalo téma, na něž se energetická krize „svedla“ a politici jej využili pro zdůvodnění toho, proč ceny energií rostou. Pravého původce tohoto růst cen energií podle vyjádření Vitáskové pro Rádium Universum však máme hledat již mnoho let předtím, a přestože ceny energií již klesají, měli by spotřebitelé dle energetické expertky aktuálně raději začít šetřit. Energetická krize prý totiž není ani zdaleka u konce.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 39% Nevadí 61% hlasovalo: 4379 lidí Nakolik zvládla česká vláda energetickou krizi, by dle někdejší šéfky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové měli zhodnotit sami občané a majitelé firem dle toho, jaké pocítili její dopady. Současná energetická krize dle ní sice odeznívá, avšak není zcela u konce.

v rozhovoru pro Rádium Universum . „Nemáme zajištěný dostatek jak zemního plynu, tak elektrické energie. Proč nemáme zajištěný dostatek elektrické energie, když jí máme do jisté míry nadbytek, a de facto ji vyvážíme? Protože máme elektrickou energii za velmi vysokou cenu, než za jakou bychom ji mohli mít. Tak, jak vyzněly některé informace, statistiky Eurostatu, tak máme snad nejvyšší cenu energií ze zemí Evropské unie, což je pozoruhodné, když sami vyrábíme levnou elektrickou energii, a pak ji draho prodáváme pro naše spotřebitele. Takže tak, jak to vypadá pro spotřebitele, pro občany, tedy že energetická krize odeznívá, tak myslím, že vyřešena není, že neodeznívá, protože nejsou napraveny kroky jak v oblasti plynu, tak v oblasti elektrické energie,“ uvedla Vitásková

Energetická expertka také upozorňuje, že i přes pokles ceny plynu musejí být spotřebitelé připraveni na to, že se tento trend může již brzy opět zvrátit a ceny energií opět porostou. „Ceny klesají teď, v tomto období, ale jak to bude na podzim, v zimě, jakým způsobem jsme si zajistili plyn? A jestli to bude LNG, to znamená zkapalněný, tak to musí být podstatně dražší, než byl zemní plyn, který jsme dováželi, nebo nakupovali přes tranzitní plynovody z Ruska. Ať se to někomu líbí, nebo ne, tak to byly nejvýhodnější dodávky prostřednictvím tranzitních plynovodů přímo z těžby u producentů. Takže tato cena bude muset mít už v prvopočátku vyšší náklady, když budeme dovážet LNG,“ poznamenala.

Otázkou dle ní bude také to, odkud zkapalněný plyn bude pocházet – zdali přijmeme, kvůli lodní přepravě méně ekologický, břidlicový plyn ze Spojených států, anebo i nadále budeme dovážet ruský plyn, akorát přes překupníky. „Jenom se projede, a bude tam vyšší marže pro další a další účastníky tohoto obchodu. A o tom se moc nemluví, to se tak nějakým způsobem veřejnosti neříká. A ten, kdo to náhodou řekne, tak je pak nazván dezolátem. Takže situace v energetice bude ještě velmi složitá, a my musíme hledat prapůvod někde jinde,“ dodává Vitásková.

Původ současné energetické politiky můžeme podle expertky vidět už někde před dvaceti lety, kdy se začala prosazovat evropská energetická politika a následně přišla zelená energie, Green Deal a Energiewende v Německu. „Dneska už se o Energiewende v Německu hovoří téměř jako o zločinu, protože určitá skupina, která to prosazuje, je vlastně do jisté míry rodinný klan, který na tom nesmírně vydělává, takže tato energie má ještě úplně jiné pozadí než jenom to, o kterém se bavíme dneska u nás. A naši politici, zvolení u nás v České republice, by měli především hájit zájmy našich občanů a našich firem, a pak na druhém místě bruselské,“ podotýká Vitásková s tím, že některá německá média upozorňují, že do prosazování zelené energie měli být zapojeni v tamních firmách a vládních organizacích rodinní příslušníci některých politiků.

V následných letech dle někdejší šéfky Energetického regulačního úřadu byl evropský trh s energiemi „úplně nabourán“ dotacemi pro zelené energie. „Takže určitá část výrobců energetických zdrojů, ať už to vezmeme od jádra, uhlí, plynu, prostě ostatní, kteří dotace nedostávali, byli do jisté míry znevýhodněni tak silně, že museli zvažovat, jestli budou investovat do svých zdrojů, jestli budou modernizovat, jestli budou stavět nové, protože v tom poměru cen nebyli schopní do jisté míry konkurovat – když někdo dostává dotace, a druhý ne. To byla další část velké evropské energetické politiky, která tímto způsobem likvidovala tržní prostředí,“ shrnuje, co stálo za zvyšováním cen v roce 2022.

Ruský útok na Ukrajinu podle ní tedy ani zdaleka není původcem aktuální situace a akorát se to na něj „svedlo“. „Bylo toho využito, politicky využito. Ale tento problém nastal podstatně dřív, protože se spousta spotřebitelů v době, kdy začali padat obchodníci, dostala skutečně do velmi svízelných situací. Měli zaplaceno, neměli vráceno. Museli platit jinde za… Prostě se opravdu dostávali do těžkých situací,“ upozornila Vitásková.

