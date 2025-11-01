Rusové pálí na Ukrajinu raketu, kvůli které už bylo s USA zle

Rusko už od srpna útočí na Ukrajinu střelou s plochou dráhou letu 9M729, která je schopna nést jadernou hlavici. Kvůli tomuto typu zbraně USA před lety odstoupily od Dohody o jaderných zbraních, uzavřené v éře SSSR. Ukrajina aktuálně reagovala zničením tři potrubí klíčového ropovodu Kolcevoj v Moskevské oblasti.

Rusové pálí na Ukrajinu raketu, kvůli které už bylo s USA zle
Foto: Repro GUR, X
Popisek: Ukrajinci zničili potrubí klíčového ropovodu Kolcevoj v Moskevské oblasti

Válka na Ukrajině pokračuje v intenzivním tempu a poslední dny přinesly dvě významné události, které podtrhují eskalaci na obou stranách. Rusko poprvé v historii konfliktu nasadilo střelu s plochou dráhou letu 9M729. Použití tohoto typu rakety v minulosti bylo důvodem pro stažení USA z mezinárodní Dohody o jaderných zbraních (INF). Ukrajinská rozvědka zase provedla úspěšnou operaci, při níž zničila tři klíčové trubky ropovodu v Moskevské oblasti.

Rusko od srpna použilo raketu 9M729 celkem 23krát, dva další incidenty měly být staršího data.

Tato střela, známá také jako SSC-8 Screwdriver, je pozemně odpálenou raketou s doletem až 2 500 kilometrů, která může nést konvenční nebo jadernou hlavici. Její nasazení vyvolalo mezinárodní kontroverzi, protože právě tento typ zbraně byl v centru sporu, jenž vedl k odstoupení Spojených států z Dohody o jaderných zbraních (INF) v roce 2019, tedy v době prvního funkčního období Donalda Trumpa.

Smlouva INF, uzavřená v roce 1987 mezi USA a SSSR, zakazovala vývoj a nasazení pozemních raket s doletem 500 až 5 500 kilometrů. Washington obviňoval Moskvu z porušení smlouvy tím, že raketa 9M729 létá dál než povolených 500 kilometrů, což Rusko popíralo. Po americkém odstoupení od INF Rusko vyhlásilo jednostranné moratorium na použití tohoto typu raket. Začátkem letošního srpna však ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že ukončí svůj dobrovolný zákaz rozmisťování raket středního doletu.

Raketa schopná nést jadernou hlavici doletěla až do Lvovské oblasti

Zatím poslední útok se odehrál 5. října, kdy tento druh rakety proletěl přes 1 200 kilometrů a zasáhl ukrajinskou vesnici Lapajivka ve Lvovské oblasti. Incident si vyžádal čtyři oběti a zničil obytnou budovu vzdálenou více než 600 kilometrů od ruského území. Ukrajinští experti identifikovali trosky rakety díky fragmentům označeným 9M729, včetně trubky s kabeláží, motoru a panelů.

„Použití rakety 9M729, zakázané podle INF, demonstruje Putinovu neúctu ke Spojeným státům a diplomatickému úsilí prezidenta Trumpa o ukončení ruské války proti Ukrajině,“ uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

Kyjev vyzval k maximálnímu tlaku na Rusko, včetně dodávek zbraní, jako jsou námořní rakety Tomahawk, které nebyly v době podpisu INF zakázány.

Raketa 9M729 umožňuje útoky z ruského vnitrozemí díky mobilním odpalovačům, což ztěžuje obranu Ukrajiny a ohrožuje evropskou bezpečnost. Bývalý britský vojenský atašé John Foreman zdůraznil, že jaderný potenciál této zbraně přesahuje ukrajinský konflikt a vysílá varovné signály Evropě.

Vysoce postavený ukrajinský úředník uvedl, že odpalování začalo 21. srpna, krátce po Trumpově a Putinově schůzce na Aljašce.

Ukrajinský protiúder

V odpovědi na ruské útoky provedla Hlavní správa zpravodajství (GUR) ukrajinského ministerstva obrany 31. října vojenskou operaci, při níž zničila tři potrubí klíčového ropovodu Kolcevoj v Moskevské oblasti, asi 50 kilometrů jihovýchodně od hlavního města Ruské federace.

Ropovod dlouhý 400 kilometrů zásoboval ruskou okupační armádu benzínem, naftou a leteckým palivem z rafinerií v Rjazani, Nižním Novgorodě a Moskvě. Ročně přepravoval až 3 miliony tun leteckého paliva, 2,8 milionu tun nafty a 1,6 milionu tun benzínu.

Navzdory ochraně proti dronům a ozbrojené stráži explodovaly všechny tři trubky současně, což ropovod úplně paralyzovalo. GUR zveřejnila video exploze a prohlásila, že jde o vážný úder proti ekonomice agresora. Na místo byly vyslány ruské speciální služby a opravné týmy.

Šéf GUR generálporučík Kyrylo Budanov útok komentoval: „Naše údery měly větší dopad než sankce. To je prostá matematika. Přímou akcí jsme způsobili Rusku mnohem větší škody než jakékoli ekonomické páky.“

Operace je součástí ukrajinské strategie „sankčního tlaku“, která cílí na ruské dodávky pro armádu a ekonomiku. Ruská strana zatím oficiálně nereagovala.

autor: Naďa Borská

