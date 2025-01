Už 1057 dní Rusové kradou metr za metrem další a další ukrajinskou půdu. Postupují mimo jiné i v západní části Doněcké oblasti. Analytik na účtu AMK Mapping na sociální síti X napsal, že v oblasti Upsenivka probíhají tvrdé boje. Ruské síly útočí na vesnici a údajně v ní získávají opěrné body. Na účtu AMK Mapping se objevují informace dostupné v různých otevřených zdrojích.

Dále na jih se prý ruské síly ze severu tlačí směrem k Nadiivce. A v Novoandriivce se Rusko snaží dostat k osadě z oblasti Yasenove. Sami Rusové prý popisují situaci jednou krátkou větou. „Tady se děje tolik s*aček!“

According to a Ukrainian source, Russian forces are attacking in three main directions in Western Donetsk Oblast.



Fierce battles are ongoing in the area of Upsenivka. Russian forces are attacking into the village and are reportedly gaining a foothold. However, for now, the… pic.twitter.com/hSyNLCI9wT — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 14, 2025

Ukrajinský aktivista a právník Serhij Sternenko tvrdí, že se ve velkých problémech ocitá i letectvo.

„Ukrajinské letectvo skutečně čelí kritické situaci s přesuny k pěchotě, v důsledku čehož můžeme přijít o leteckou složku jako takovou. Totéž platí pro úzkoprofilové specialisty protivzdušné obrany, například radarové operátory, jejichž výcvik trvá velmi dlouho,“ upozorňoval na Telegramu. Jeho slova se objevila i na účtu AMK Mapping.

Kvůli nucenému přesunu specialistů protivzdušné obrany se prý výrazně zhorší detekce raket a dronů. Drony přitom hrají v ruské agresi proti Ukrajině zásadní roli a specialisté málo vytrénovaní v pozemních bojích zbytečně umírají. Tohle všechno má dokazovat, v jak hluboké krizi Ukrajina je.

Ukrainian nationalist Serhii Sternenko stated the following on his Telegram channel:



"The [Ukrainian] Air Force is indeed facing a critical situation with transfers to the infantry, as a result of which we may lose the aviation component as such.



The same applies to… — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 14, 2025

serveru Kyiv Independent byly od roku 2024 tisíce vojáků letectva převedeny k pozemním silám. Poslední směrnice byla vydána 11. ledna, kdy vrchní velitel Oleksandr Syrskyj vydal rozkaz k převedení více než 5000 příslušníků letectva k jednotkám pozemních sil.

Vyšší důstojník letectva, který promluvil pod podmínkou zachování anonymity, uvedl, že přesuny nyní dosáhly „kritické úrovně“, přičemž počet zaměstnanců jednotek údajně klesl na 50 %.

K situaci se vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který podle vlastních slov vydal jeden konkrétní pokyn.

„Dal jsem pokyn zajistit, aby se nesnižoval počet specialistů, které letectvo potřebuje k plnění bojových úkolů,“ oznámil Zelenskyj ve své noční promluvě k národu. Zdůraznil, že celou situaci probral se šéfem letectva.

„Dnes zaznělo hodně informací, rozhořčení a diskusí – ohledně přesunů v armádě. Dal jsem pokyn, aby vše veřejnosti objasnil a zajistil, aby se nesnížil počet specialistů, které letectvo potřebuje k plnění bojových úkolů – pro naše letectvo, protivzdušnou obranu a mobilní palebné skupiny,“ pravil prezident.

Bloger Tatarigami, který se na sociálních sítích představuje jako bývalý ukrajinský důstojník, rozhodnutí prezidenta Zelenského ocenil.

„Chválím rozhodnutí prezidenta. Rád bych však řekl, že je to další případ, kdy byl jeho osobní zásah nutný k řešení systémového problému. Jak jsem již dříve zdůraznil, tento problém pramení z přetrvávající nekompetence mezi vyšším vojenským vedením. Potřeba rozhodných změn na nejvyšších úrovních velení byla třeba již dávno,“ napsal Tatarigami.

After widespread public outrage over the transfer of Air Force technicians to infantry roles, President Zelensky announced in his latest video address that he has directed Air Force leadership to avoid reducing the number of specialists assigned to air force and air defense… — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) January 14, 2025

