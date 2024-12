Rusové vyhrají a bude to ošklivé, říká profesor. Trump Putinovi nevyhoví

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 20353 lidí

Ve svém nedávném komentáři americký politolog analyzoval situaci na Ukrajině ve vztahu se zvoleným prezidentem Spojených států amerických Donaldem Trumpem, který před svým zvolením častokrát prohlašoval, že válku na Ukrajině zvládne ukončit do 24 hodin. Mearsheimer o rychlém ukončení války pochybuje. Poukázal zejména na to, že ne všichni pracovníci z nové Trumpovy administrativy sdílejí názory a ochotu přijmout podmínky ruského prezidenta Vladimira Putina, které by mohly vést k rychlému a mírovému řešení konfliktu.

„Trump přivádí k moci skupinu jestřábů. Bude obklopen lidmi, kteří nebudou chtít přijmout podmínky, které Putin stanovil,“ říká politolog. Situace na Ukrajině se podle Mearsheimera proto bude i nadále vyvíjet vojenskou cestou. „Bude se to řešit na bojišti a já věřím, že Rusové dosáhnou ošklivého vítězství – už se k tomu chystají,“ tvrdí Mearsheimer.

V důsledku toho očekává, že vztahy mezi Ruskem a Západem a Ukrajinou zůstanou delší dobu napjaté. „Myslím si, že je to hrozná situace, ale nemyslím si, že by Trump dokázal věci nějak významně změnit a dokázal by přijít se smysluplnou mírovou dohodou,“ dodává Mearsheimer.

Professor Mearsheimer long argued Trump will fail to cut a deal with Putin because public opinion won’t accept Russia’s basic conditions of accepting their victory (aka will make DJT unpopular) and there’s too many hawks in DC (Deep State). My fear is…1/2pic.twitter.com/WJMh7vacPL https://t.co/JYUFD96KNk — Mearsheimer Jr (Fan) (@Real_Politik101) December 22, 2024

Účet na X, který dlouhodobě sdílí Mearsheimerovy názory, vyvozuje z jeho analýzy vlastní predikci o průběhu a výsledku konfliktu na Ukrajině. „Válka podle mého názoru skončí koncem roku 2025 až začátkem roku 2026 kapitulací Ukrajiny a totálním vítězstvím Ruska,“ uvádí účet, který považuje Trumpovo ego a motto „mír skrze sílu“ za faktory, které dosažení mírové dohody komplikují, neboť Trump nemůže veřejně připustit, že Ukrajina v konfliktu ustoupila. Současně poukazuje na to, že ústupky Trumpa vůči Rusku, jako je právě ztráta ukrajinských oblastí, by mohly vyvolat negativní reakci ze strany Demokratické strany ve Spojených státech amerických.

Trump’s ego and peace through strength will prevent him from acknowledging Ukraine lost. Democrats will also attack if Trump lets Russia keep the four oblasts, which is the bare minimum. The war will end late 2025-early 2026 imo with Ukraine’s surrender and Russia’s total victory — Mearsheimer Jr (Fan) (@Real_Politik101) December 22, 2024

