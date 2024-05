Rusům brát majetek. Budou miliardy na zbraně a reparace... Bojovná sešlost TOP 09

Je třeba už konečně Rusům a Rusku zabavovat majetek a vklady. V tom chceme hrát opět prim, jako v případě nábojů. Tak hned budou miliardy na další zbraně a poté na válečné reparace. To mimo jiné zaznělo na besedě s kandidáty TOP 09 do Evropského parlamentu, které se uskutečnilo v Plzni. Zúčastnil se stávající europoslanec Luděk Niedermayer, poslanec Ondřej Kolář a poslanec, pedagog a ekonom Miloš Nový. Přítomní si pochvalovali české členství v EU, kde je podle nich náš hlas dostatečně slyšet a celý svět udivuje největší demokratické uskupení na zeměkouli, které je příkladem pro ostatní a pro které BRICS není žádným vážným konkurentem. Spojené státy evropské, to je podle členů i činovníků TOP 09 federální budoucnost EU.

Přítomno bylo několik málo desítek lidí, vesměs členů, příznivců strany a také volebního štábu.

Příkladně pomáháme Ukrajině

Kolář na začátku besedy k návštěvě krymských Tatarů v Praze uvedl, že toto je mimo jiné ukázka, „.. jak můžeme pomoci jejich disentu, upozorňovat na to, co tam Rusko od roku 2014 dělá. A jak můžeme Ukrajině pomoci na její cestě do Evropy. Naše dvacetileté členství by mělo být také ražení cesty ostatním do EU a jak to mají dělat“.

Miloš Nový dodal: „Člověk si uvědomí, že bez EU bychom byli jen kořist. Dnes žijeme ve svobodě a prosperitě a v docela bezpečném světě.“

Mluvčí TOP 09 konstatovala, že při návštěvě předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové v Praze zaznělo, že jsme jeden z největších přátel Ukrajiny.

Evropa se nesmí bát Ruska. Naopak!

Kolář poté sděli auditoriu, že „…Rusko před invazí v roce 2022 bylo takové, že Putin řekl, že se nechce bavit s EU a ta stáhla ocas a sklopila uši. Řekla dobře, my se stáhneme a necháme prostor národním politikům, kde někdo něco s tím udělal nebo neudělal a rychle to přestalo. Viděli jsme to, k čemu to vedlo, a trvá to do dneška. Podle mne měla EU říci – tohle jsou nějaké naše červené linie, pane Putině, a tady jsou vaše. EU je jednota v rozmanitosti a to je velká síla EU. Ukazujeme světu, že i když je nás 27, každý má své názory a tradice, tak přesto všechno jsme schopni mluvit jedním jazykem a domluvit se a to je neuvěřitelná přidaná hodnota, protože ať se dívám, kam se dívám, tak ostatní uskupení, ať už je to BRICS, o kterém se dost mluví a zmiňují jej čeští populisté, že prý je to světová budoucnost, nebo třeba NAFTA, tak to nefunguje jako EU a netvoří to tak silnou entitu, která je schopná promlouvat do světového dění. Vnímám to tak, že se trochu učíme, Evropa trochu ztratila drive, zpohodlněli jsme, ale ruská agrese nás dostala zpátky na kolej, která jde jasným hodnotovým směrem a určujeme nebo spoluurčujeme pravidla ve světě, a i Rusko nyní toto začíná chápat a vidí, že jeho představa, že když zaútočí na Ukrajinu, že sklopíme uši, stáhneme ocas jako v roce 2015 nebo 2008, kdy Rusko zaútočilo na Gruzii a její oblasti – jižní Osetii a Abcházii dodnes okupuje. Nestalo se tak a EU se semkla ještě více, naučila se věci, které pomalu zapomněla, a ukazuje Rusku, že v Evropě je síla. Ukazuje Rusku, že jsme mu schopni vzdorovat. Je to, co Rusko nečekalo a nyní se s tím nějak snaží žít. A nyní si neví rady s tím, že proti němu stojí sjednocená Evropa, která je odhodlaná vzdorovat putinovské agresi, pomáhat Ukrajině a to je něco, s čím Rusko nepočítalo.

Nový pochválil současný stav slovy: „Začali jsme náboji a byli jsme první, kteří začali konat bez ohledu na nejrůznější rizika. A to je výraz naší historické zkušenosti….“

Unie nám pomohla ve všech směrech

Niedermayer: „Společná integrace do společného trhu, to postavilo naši ekonomiku na nohy. Jednoduchost pro naše fimy. Podceňujeme také právní systém. Říkalo se, že máme špatnou regulaci kapitálového trhu a to jsme předělávali. Za těch dvacet let v EU je mix úspěchů. Toto je výsledek naší slušné prosperity. Jsou ale věci, které jsme promeškali. Byli jsme na tom lépe než Polsko – v silnicích, železnicích, ale to už jsme promeškali. Není všem dnům konec. Jsme hrdým nepřítelem Ruska, protože jinak bychom se stali jeho kořistí. Jinak bychom postávali někde na periferii. Je to velký úspěch.“

„Tím, že jsme členem EU, nám dává unikátní možnost spoluurčovat, kam se bude směřovat. ČR v době předsednictví prošla naprosto úžasně bez ztráty kytičky a dodnes slýcháme jen chválu. Když to srovnáme s prvním předsednictvím v roce 2009, které dopadlo tragicky, protože v jejím průběhu nám padla vláda a byla jmenována úřednická vláda,“ vzpomněl Niedermayer a dodal, že EU je největší demokratické sdružení na celém světě, které dobře funguje. „Agenda bude dál jiná, třeba zajištění bezpečnosti, abychom byli platným členem dohody.“

Následovala malá anketa mezi přítomnými, zda všichni chtějí být federalisté, „něco jako Spojené státy evropské“.

Vyvlastnit majetek, zkonfiskovat peníze na účtech

V diskusi zazněl dotaz ženy, „co budeme dělat s ruským majetkem tady, s jejich domy“.

Kolář odpověděl: „Netýká se to jenom Prahy, byť v ní je jich nejvíc. Máme hotový zákon, který jsme předložili ministru zahraničí k posouzení. Ten se trochu lekl, řekl, že není kompetentní tyto věci řešit, takže my to vezmeme na koalici. Podklady dám ministru vnitra a řekneme si, jestli ten majetek chceme zabavovat, nebo to bude nějak jinak. Je třeba najít odvahu. Část politiků to chce pytlíkovat a co se stane, když jim to sebereme, co uplatní oni. To je zvláštní strach, kdy říkají - hlavně nic nedělejme, aby se nám to nevymstilo. Já s tím nemohu pracovat. Nejhorší argument je, že nám to Rusové oplatí a něco nám seberou. Tak ať! My máme v Moskvě jeden barák velikosti Kotvy, který je prázdný, platíme za to, aby se temperoval.“

Niedermayer konstatoval: „Chci být nepřítel zla, nebo být jeho kořist? Já nechápu to, co někteří říkají – kdyby někdy něco. To je ale špatně. Všechny tenze uvnitř EU Rusko vnímá jinak, myslelo si, že to bude neutrální hráč. Čím je pro ně větší chaos v EU, tím lépe.“

„Je tlak, aby se nesahalo na peníze, ale možná jednou budou použité na reparace,“ pokračoval dále europoslanec. „Je třeba, aby ruští občané viděli, že zničené elektrárny, infrastruktura, že budou platit také oni, nejen Ukrajinci nebo Spojené státy. Zatím se tedy nepodařilo najít mezi členskými státy na to shodu, ale musí si uvědomit, že to je tak správně a dobře.“

Definitivně se odstřihnout

Kolář na to: „Nejsme v tom sami. Lotyšsko už takový zákon má. Přijalo jej asi před dvěma měsíci. Má asi devět paragrafů a je to na jednu A4. Oni se s tím nemažou. Třeba uprostřed Rigy stojí dům, kulturní středisko Ruské federace a ten představuje riziko pro národní bezpečnost a tak jej zabavujeme. Tečka. Nic víc tam není, Estonsko má zákon, jak Rusům odebrat majetek, který bude použit na válečné reparace Ukrajiny. Oni pracují s tím, že Ukrajinci vyzvou Rusy, aby platili za válečné škody, Rusové to odmítnou a Ukrajinci ví, kde je majetek, takže se obrátí na Estonsko a to jim dle zákona nějakou formou převedou. Nejsme sami. My jsme si vyzkoušeli, že toto téma je aktuální, rezonuje. Navrhovali jsme rezoluci, kdy Rusko má po Evropě spousty nemovitostí a používají je ke špionáži. Objevuje se to ve všech výročních zprávách tajných služeb. Není to jen problém Česka. Navrhli jsme, aby se to řešilo. Čím dál jsou státy od Ukrajiny, tím méně je válka zajímá. Proto je třeba je přemlouvat. Zajímavé je, že nejhorší to bylo s Rakušany. Portugalci byli v pohodě, ti byli pro, Švédi, pobaltské státy také. Ale ti Rakušané… Nejsme v tom sami a budu rád, když se nám to povede. Pro mne je to ukončení sovětské a ruské sféry vlivu, ve které pořád jsme a stále je tiše tolerujeme. Je třeba už konečně říci „Good by, Lenin!“

