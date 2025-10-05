Rvačka v baru: Filip Turek vyvázl, zato ochranka skončila v nemocnici

05.10.2025 17:41 | Monitoring

Filip Turek se v pražském baru zastal ženy, které údajně vyhrožovali dva muži. Incident následně přerostl ve fyzický konflikt, při němž byl zraněn člen jeho ochranky. Nově zvolený poslanec Motoristů sobě vyvázl bez zranění.

Rvačka v baru: Filip Turek vyvázl, zato ochranka skončila v nemocnici
Foto: Filip Turek
Popisek: Filip Turek

Filip Turek (Motoristé sobě) se v sobotu v noci stal terčem útoku v baru Blue Light Bar na Malé Straně v Praze, kde slavil volební úspěch své strany. Motoristé ve volbách do Poslanecké sněmovny dostali 6,77 % hlasů.

„Chodím tam pravidelně, protože jsem bydlel nedaleko. Byla tam úplně skvělá atmosféra a hodně lidí. Byl tam nějaký drobný konflikt, který skončil asi nějakými zraněními. Já jsem ale úplně v pořádku,“ uvedl Filip Turek pro server iDNES.cz.

Podle vyjádření mělo v podniku Blue Light Bar dojít k drobnému konfliktu, který vyústil ve fyzické napadení. Zasáhnout musela i jeho osobní ochranka, přičemž jeden z jejích členů utrpěl zranění a následně musel být převezen do nemocnice.

„Asi bude pár měsíců mimo službu. Takže mi to je moc líto. Je mi i líto, že se pokazila zábava, a to i všem hostům daného baru,“ řekl Turek. Sám vyvázl bez zranění, oblek má ovšem poničený od krve.

Podle informací iDNES.cz se měl incident odehrát poté, co se Filip Turek v baru zastal jedné z žen, které ten večer měli vyhrožovat dva muži.

„Prapůvodně to začalo, že jsem se zastal jedné ženy, a pak se to vyostřilo. Říkám, bar byl hodně plný a situace nepřehledná,“ vysvětlil Turek.

Zdroje:

https://www.idnes.cz/volby/oslavy-vstupu-do-snemovny-filip-turek-bar-napadeni.A251005_142547_volby_vank

Článek obsahuje štítky

konflikt , Turek , motoristé , volby 2025

autor: Alena Kratochvílová

Proti komu bojujete chápu

Ale má otázka je s kým? Respektive s kým byste pak chtěli vládnout? Na to vládnout sami asi mít nebude (myslím hlasy) a jestli jste proti této vládě a pirátům, tak kdo vám pak zbývá? Opravdu je pro vás přijatelnější SPD nebo komunisté než třeba ODS nebo STAN? Děkuji za vyjádření. Saudová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

