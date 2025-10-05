Rvačka v baru: Filip Turek vyvázl, zato ochranka skončila v nemocnici

Filip Turek (Motoristé sobě) se v sobotu v noci stal terčem útoku v baru Blue Light Bar na Malé Straně v Praze, kde slavil volební úspěch své strany. Motoristé ve volbách do Poslanecké sněmovny dostali 6,77 % hlasů.
„Chodím tam pravidelně, protože jsem bydlel nedaleko. Byla tam úplně skvělá atmosféra a hodně lidí. Byl tam nějaký drobný konflikt, který skončil asi nějakými zraněními. Já jsem ale úplně v pořádku,“ uvedl Filip Turek pro server iDNES.cz.
Podle vyjádření mělo v podniku Blue Light Bar dojít k drobnému konfliktu, který vyústil ve fyzické napadení. Zasáhnout musela i jeho osobní ochranka, přičemž jeden z jejích členů utrpěl zranění a následně musel být převezen do nemocnice.
„Asi bude pár měsíců mimo službu. Takže mi to je moc líto. Je mi i líto, že se pokazila zábava, a to i všem hostům daného baru,“ řekl Turek. Sám vyvázl bez zranění, oblek má ovšem poničený od krve.
Podle informací iDNES.cz se měl incident odehrát poté, co se Filip Turek v baru zastal jedné z žen, které ten večer měli vyhrožovat dva muži.
„Prapůvodně to začalo, že jsem se zastal jedné ženy, a pak se to vyostřilo. Říkám, bar byl hodně plný a situace nepřehledná,“ vysvětlil Turek.
autor: Alena Kratochvílová