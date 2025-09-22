Rychle, než vyhraje Le Penová. V EU chystají habaďůru

Evropská unie se snaží urychlit jednání o novém sedmiletém rozpočtu. Důvodem je obava, že po francouzských prezidentských volbách v dubnu 2027 by případné vítězství „krajní pravice“ vedené političkou Marine Le Penovou či předsedou Národního sdružení (RN) Jordanem Bardellou mohlo jednání výrazně zkomplikovat, píše informační server POLITICO na základě výpovědi pěti anonymních úředníků a diplomatů Evropské unie.
Francouzská pravicová strana Národní shromáždění prosazuje snížení francouzských příspěvků Evropské unii a omezení podpory Ukrajině. Víceletý finanční rámec (VFR) pro období 2028–2034 přitom musí být jednomyslně schválen.
Už v polovině července 2025 Evropská komise představila návrh víceletého finančního rámce EU na období 2028–2034 s rozpočtem téměř 1,8 bilionu eur.
Tisková mluvčí předsedy Evropské rady Antónia Costy minulý pátek pro novináře uvedla, že předseda bude usilovat o dosažení dohody o VFR do konce roku 2026.
Podle Costova harmonogramu by měl Evropský parlament stále dost prostoru k zapracování případných úprav ještě předtím, než rozpočet od 1. ledna 2028 začne platit.
Několik členských zemí Evropské unie včetně Itálie a Polska přitom požaduje, aby byla jednání o rozpočtu zpomalena. Lhůty pro předkládání změn považují za příliš krátké. Očekává se, že napětí vyústí příští týden na schůzce velvyslanců věnované rozpočtu.
Na rychlou shodu na jednání o VFR tlačí podle POLITICO zejména Dánsko, které chce, aby jednání pokročila dříve, než v roce 2026 převezme předsednictví Kypr.
autor: Alena Kratochvílová
