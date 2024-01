S*re mě všechno. Vyhrožují třetí světovou. Vazalské bahno. Jsme v EU, ale u nás je nejdráž. Důchodci o stavu republiky

„Jsme v jedné Evropské unii, ale v každé zemi jsou jiné ceny potravin. Ostatně, všude levnější než u nás. Korporace přece nejsou nedotknutelné, ale pro vládu ano, protože ta na své lidi kašle.“ To nám řekl manželský pár v penzi. ParlamentníListy.cz se zeptaly pěti pražských důchodců, které lze zařadit do střední třídy, co soudí o minulém roce, vládě a budoucnosti.

„Potřebujeme novou vládu. Byli jsme dlouho v cizině. Vrátili jsme se do vlasti s růžovými brýlemi, postupně ty brýle tmavly a nyní se raději už ani nedíváme,“ říká senior Milan a mluví i za ženu Jarku. Z velmoci za „velikou louží“ se vrátili již před lety a v Česku našli pohodovou zemi k žití. Nyní ale začala převažovat nespokojenost. Existenční obavy jsou mezi staršími věkovými kategoriemi rozšířené jako nedávný strach z Covidu-19. ParlamentníListy.cz se zeptaly pražských důchodců, kteří patří mezi střední třídu. A takhle to dopadlo.

Vládní manko

„Ať vezmete, co vezmete, všechno se zhoršuje,“ povzdychne si Václav, z něhož se stal, co se celkové situace v Česku týče, dlouhodobý pesimista. Jasně říká, že nejde o to, že je „pohádka mládí už v p*deli“. Nadechne se a pokarčuje: „Mám tuhle republiku rád, ale současný stav je neudržitelný. Vezměte si, že vláda loni udělala manko skoro 290 miliard. To nechápu. A všichni v čele s Řehkou a Černochovou vyhrožují de facto třetí světovou válkou. S dotováním Ukrajiny nesouhlasím. Je to černá díra. Takže lide, buď vůle tvá!“

Jeho ještě starší kamarád Jan jen lakonicky dodá: „Mě to s*re všechno. Jsem celkem zdravý, ale už dost nemotorný. Takže někdy si narazím kotník, jindy něco udělám s rukou. A zdravotnictví? Nebýt kamarádů a známých, tak pořád skučím bolestí.“

Ke konci loňského roku ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) oznámil finální číslo valorizace penzí. Nyní by měly vzrůst v průměru o 360 korun. Navýšení penzí vláda stanovila podle stávajících pravidel. Napříště to už bude podle těch nových z penzijní reformy, kterou ovšem ještě musí prověřit Ústavní soud. Průměrný starobní důchod by tedy nyní měl činit 20 693 korun.

Myš, která řvala

„Hledám nějaké eufemismy. Abych se nevyjadřoval slovy jako za ho*no, v p*deli, a tak dále,“ sdělí na úvod penzista František a pokračuje: „Od revoluce nebyl v této zemi učiněn skoro žádný pozitivní krok, aby se etablovala v evropském a celosvětovém měřítku. Propadáme se čím dál více a více do vazalského bahna. Nikdo nás nebere vážně. Jsme Myš, která řvala.“

Ostatně to poslední označení si vypůjčil od staré britské komedie, kde hraje v trojroli Peter Sellers. K obsahu jen stručně. Malé velkovévodství začne mít ekonomické problémy, takže vyhlásí válku USA s tím, že ji rychle prohraje a USA se o poraženou zemičku ekonomicky postarají. Jenže velkovévodství Grand Fenwick shodou mnoha okolností vlastně válku vyhraje.

František loni zjistil, že si může zažádat o příspěvek na bydlení. Nicméně podlehl jakémusi „spiknutí byrokratů“. Vysvětluje: „Platím plyn a elektriku zálohou a koncem června je mi vyúčtován doplatek přibližně ve stejné výši, který zaplatím v červenci. Zažádal jsem si ve třetím kvartále o příspěvek za dva předchozí kvartály a doplatil fond oprav na baráku. Tohle všechno jsem jim poslal. Pak se mi ozval jiný odbor, abych jim to také poslal. Při osobním setkání mi pak vysvětlili, že nemám na nic nárok, protože jsem za první kvartál v jednotlivých měsících neplatil ani elektriku, ani plyn, ani do fondu oprav. Mají to podle měsíců. Vyzvali mě, abych si zažádal v dalším kvartálu, ale upozornili, že díky moc vysokým nákladům bude příspěvek krácen. Rezignoval jsem.“ Prý by si v této zemi přál vládu inteligentních, rozumných, moudrých a nezkorumpovaných bytostí.

Ostatně na jednom ze setkání s novináři řekla Zuzana Freitas Lopesová, náměstkyně člena vlády – místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, toto: „Z řady průzkumů víme, že dávkovou podporu neberou zdaleka všichni, kteří by na ni měli nárok, a často se pak potýkají s existenčními problémy. Viditelné je to hlavně u dávek na bydlení, kde vláda v minulém roce spustila masivní kampaň, která vedla k výraznému navýšení počtu příjemců příspěvků na bydlení, a to téměř na dvojnásobek.“ Množství financí vyplacených loni jako příspěvky na bydlení se oproti roku 2022 zdvojnásobilo.

Přelidněno a nervozita

Když odjeli do zahraničí, byli Milan s Jarkou mladí a plní entusiasmu. V Americe měli vlastní kariéry, ale s léty přišla potřeba vrátit se mezi své. Nicméně v současnosti se podle nich Česko změnilo na „ždímačku peněz z obyčejných lidí“. Milan říká: „Štvou mě ti u vesla. Je tady moc závisti, nenávisti a honba za penězi připomíná boj na život a na smrt. Asi jen naše starší generace ví, jak je to hloupé a směšné.“ Výřečná manželka Jarka mu skočí do řeči: „Potřebujeme novou vládu!“ A Milan k tomu dodá: „V té současné je to jeden větší zloděj než druhý. Ale nejsem si jist, kterými lidmi bych tyhle chtěl nahradit!“

Podle energické Jarky je v Česku přelidněno a lidé jsou kvůli tomu nervózní. Naráží na gastarbeitery či uprchlíky z východu, nejvíce z Ukrajiny. To prý v USA, když tam oni přijeli, byli naopak cizinci oblíbení. Často chodí na demonstrace proti vládě. Prý: „Kdyby náhodou ještě přituhlo, abych měla čisté svědomí.“ Podle ní by určitě vznikla lepší vláda pod vedením Andreje Babiše nebo Tomia Okamury. Oba nakonec svorně míní: „Jsme v jedné Evropské unii, ale v každé zemi jsou jiné ceny potravin. Ostatně, všude levnější než u nás. Korporace přece nejsou nedotknutelné, ale pro vládu ano, protože ta na své lidi kašle.“

Většina penzistů odmítá pomalejší zvyšování důchodů. Populace ale stárne, starobní penzi pobírá stále více lidí a prognózy nejsou optimistické. Vláda tedy přibrzdila a přes růst cen a dvoucifernou inflaci přiškrtila valorizaci penzí. Podepsal ji i prezident Petr Pavel. Desátého ledna začne zkrácenou valorizaci penzí veřejně projednávat Ústavní soud. Projedná návrh jedenasedmdesáti poslanců ANO na zrušení vládní novely, která zkrátila červnovou valorizaci. Půjde o první veřejné jednání soudu pod novým předsedou Josefem Baxou.

