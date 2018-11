Šafrovo fórum zoufá: Koho by v časech Václava Havla napadlo, že český prezident bude dělat klauna u klavíru

O zábavu se český prezident postaral na veletrhu China International Import Expo, jehož cílem má být zvýšení importu zboží do země. Zeman se na něj vypravil se svou delegací, aby zde upozornil na některé výrobky z Čech, například automobil Škoda, dort nebo pivo.

Při této příležitosti se český prezident postaral o malé hudební překvapení. Na veletrhu totiž usedl za piano a přímo pro prezidenta Číny Si Ťin-pchinga zahrál svou nejoblíbenější skladbu Sentimental Journey. Nejen návštěvníci, ale i čínský prezident neskrývali nadšení.

Za svou ukázku si česká hlava státu vysloužila nejen úsměv, ale také potlesk. Výkon ocenil i ruský premiér Dmitrij Medveděv, jenž byl na akci také přítomen. Poté se Zeman s prezidentem komunistické Číny spokojeně uchýlil k ochutnávce piva.

Poté, co záběry hrajícího prezidenta zveřejnila Česká televize, se k jeho vystoupení následně vyjádřilo Šafrovo Forum24.cz v dnešním článku s titulkem „Zavolejte tomu z Čechie, bude legrace. Zeman službu pro Číňany rozšířil o hudební vystoupení“. V textu komentujícím jeho hru na piano uvedlo, že Zemana už si v Číně alespoň nebudou pamatovat jen kvůli obavám, jestli upadne, nebo neupadne, a podle toho, že čas od času špatně artikuluje nebo kroutí očima.

„Kdo by čekal, že Miloš Zeman, prezident demokratické země, pojede do Číny vysvětlovat, že likvidovat obyvatele vlastní i sousední země, není správné, velmi by se pletl,“ glosoval Zemanovu návštěvu server Pavla Šafra Forum24.cz.

Koho by v éře Václava Havla napadlo, že se prezident České republiky bude klanět Číňanům, a ještě jim bude pro zábavu hrát na piano, nestačil se u Šafra divit. „Takové tajné touhy měli tehdy možná tak Miloš Zeman nebo Jaroslav Tvrdík. A dnes? Prováděl by takové kusy prezident Německa nebo Francie? Asi ne,“ píše web ve svém komentáři.

Původní text ZDE.

Zároveň také dodává, že Zeman ve své reprezentaci České republiky pokročil zase o kus dál. „Už mu nestačí jen vrávoravé kroky, sprostá mluva, ostudná služba Rusku a Číně, zmínky o potřebě likvidovat novináře nebo neschopnost stát při společném fotografování s dalšími státníky. Nově je příležitostným pianistou s nejistým projevem. Ještě 4,5 roku,“ napsalo na závěr Šafrovo Forum24.

Prezident Zeman se dnes se Si Ťin-pchingem setkal celkově posedmé, naposledy byl v Číně loni v květnu. Do České republiky by se měl vrátit v úterý.

