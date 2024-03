Samková a tvrdý postup proti ČT. Plán, který ještě nebyl

Podle advokátky Kláry Samkové jsme se z bodu A dostali do bodu A a současná situace připomíná tu před rokem 1989. „O Petru Fialovi já s plnou vážností prohlašuji, že dokončil Gorbačovovu perestrojku,“ řekla v rozhovoru pro Inovaci Republiky. Změna podle ní ale bude muset přijít zvenčí. A bude potřeba začít s Českou televizí. „Nejdřív se musí vypráskat to, co je na Kavčích horách. A mít tam několik let kanál, kde se bude jenom diskutovat,“ řekla.

A že taková média mohou mít dosah desítky, až stovky tisíc, ale „babička z Tachova“ nebo „prodavačka z Varnsdorfu“ přijde domů a pustí televizi. „Ti jsou neustále pod tím mainstreamovým tlakem a jenom se propracovat k tomu...“ začala Samková a pak připomenula, že kdo byl za komunismu mimo disidentské kruhy, ten se k nim nedostal. Nemohl „zazvonit u Havla“, že se chce přidat. Lidé sice z Hlasu Ameriky či BBC věděli o existenci opozice, ale bylo těžké se k ní propracovat. K samizdatovým spisům se lidé nedostali. To prý trvá dodnes, v podstatě jediné setkání je na demonstracích, tam ale není, jak navázat kontakt, jinak jsou skupiny lokální.

Podotkla ovšem, že se alternativa dostává do mainstreamu, případně že je mainstream alternativní, protože například v deníku New York Times vyšel článek o tom, jak byla CIA zapletená na Ukrajině před Majdanem. „Až tento trend dojde do té naší kotlinky, tak to jsem zvědavá, co si s tou ukrajinskou vlajkou na Národním muzeu počnou. To bude zajímavý,“ je zvědavá Samková. Souhlasila s moderátorem, že stejně jako za komunismu budeme „držet do poslední chvíle“.

Dumá nad tím, kde Evropa udělala chybu. Podle ní je to v odepření zpětné vazby. A setkání v Davosu a podobné instituce prý „okrajují“ zpětnou vazbu a multiplikují chyby. Zpětná vazba totiž informuje o tom, co nefunguje. Podle Samkové Evropa podlehla ideologii, kterou nadřadila ekonomice i právu. Tudíž dochází ke zhroucení právního systému, protože právo funguje jen vůči někomu a neměří rovným metrem. Pokud je právo výběrové, tak už o něm jako o právu nelze hovořit, říká Samková.

Má za to, že v Česku není politická vůle ke změně, že Fiala nemá skutečnou opozici. Tudíž změna bude muset přijít zvenčí. Podle ní už ji odstartovalo Rusko, když rozbilo unipolární svět, tvořený hegemonií USA. „Pokud se Amerika nevrátí ke vlastní zpětné vazbě, tak bude tlačená Ruskem. Ukrajina je v tom jen oblázek v poušti. Sice velmi bolestivý a krvavý. Ale je to jenom jeden z nástrojů, kterým se ta změna děje,“ soudí s tím, že druhý takový „krvavý balvan“ je Gaza.

Neví, jak proběhne „další“ rok 1989, ovšem je si jistá, že spousta těch, kdo mají nyní ukrajinskou vlaječku na profilu, budou tvrdit, jak „rozvraceli systém zevnitř“ a na proukrajinské demonstrace chodili, aby zjistili, kdo jsou ti banderovci. Doufá, že revoluci nebude muset dělat její generace.

Příkopy podle ní bude nutné zahrabat, ale nejdřív bude nutné je pojmenovat a mluvit o nich. „Nejdřív se musí vypráskat to, co je na Kavčích horách. A mít tam několik let kanál, kde se bude jenom diskutovat. Kde se všechny tyto alternativní pohledy budou diskutovat,“ prohlásila. Je zklamaná z toho, že Andrej Babiš tuto úlohu médií nepochopil.

