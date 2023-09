Saša Uhlová: Že na Václaváku bylo pár tisíc lidí? Neříkejte to, lidé nebudou věřit médiím

reklama

Po čase zaplnily Václavské náměstí tisíce lidí. Šéf hnutí PRO Jindřich Rajchl zorganizoval akci nazvanou Česko proti vládě, kde zopakoval kritiku, kterou vůči premiérovi Petru Fialovi použil i v předchozích případech. Konstatoval, že se Fiala víc stará o Brusel či o Kyjev a nikoli o Česko. Když to opakoval, dočkal se od přihlížejících opakujícího se hlasitého potlesku.

Novinářka Saša Uhlová, která v soutěži Novinářská cena 2015 získala Čestné uznání, se podivuje nad tím, proč se v celá řadě médií píše, že se protivládního protestu účastnily tisíce lidí, když to fakticky byly desetitisíce.

„Proč se v médiích píše, že se včera demonstrace zúčastnily ,tisíce lidí', když to zjevně byly desetitisíce? Jasně, sto tisíc to nebylo ani náhodou, ale teda k pravdě má toto číslo blíž než když se řekne ,tisíce', což sugeruje počet do deseti tisíc. Nerozumím snaze to snižovat a zesměšňovat. Už jste si někdy vzali fotky z demo a počítali? Já jo a mnohokrát, Když je na Václaváku pár tisíc lidí, vypadá to vizuálně, že tam skoro nikdo není. Tahle snaha přečíslit realitu na důvěře mainstreamovým médiím rozhodně nepřidá,“ konstatovala na Facebooku.

Lidé jí v diskusi pod příspěvkem dali za pravdu.

„Jako je to smutný obrázek, a jen mnohé utvrzuje v tom nevěřit médiím...,“ konstatoval Květoslav Vobořil. „Kamarád levičák tam byl, aby to viděl na vlastní oči a potvrzuje, že to bylo spíše k těm 100k,“ dodal.

„To je medvědí služba médií... Akorát tím nepřímo podpoří ten odpor a posilují tím v podstatě krajní pravici.....,“ přidal se Zdeněk Steinbauer.

Monika Kodejšová Adamíková se vrátila ke dnům NATO v Ostravě.

„Včera jsem to někde psala, ovšem je možné, že ‚někteří šli jen náhodou kolem z oslavy, nebo tak‘. Nicméně, je to takové ‚zvykové právo‘ těch, kteří by někam nešli, říkat, že tam moc lidí nebylo. Mimochodem, špatně naplánováno, většina odpůrců NATO z Moravy se raději zúčastnila Dnů NATO v Ostravě,“ podotkla.

