Šaškové táhnou na Rusko. Bláznivá ženština z Berlína. Martin Koller píše o konci pangermánského snu a rozpadu multikulturního smradu

Zástupci EU se rozhodli vytáhnout do boje proti Rusku. U některých to podle Martina Kollera působí vyloženě dojmem šašků táhnoucích do války, třeba v případě německé ministryně obrany Von Leyenové, jíž aktuálně nejezdí polovina z toho zbytku tanků, které Bundeswehr ještě drží ve výzbroji.

Staří králové a šlechtici mívali svoje skupiny bláznů a šašků. Když vidíme vývoj v posledním období, kdy EU táhne na Rusko a zároveň vyhlašuje sankce proti USA (cla na doutníky a koloběžky…), nelze se zbavit posměšného konstatování, že blázni a šašci táhnou do války. Doslova Eurošašci ve zbrani. Německá ministryně obrany von Leyen dokonce volá po preventivní válce proti Rusku. Přitom jí nejezdí polovina tanků, nelétá třetina letadel díky biologickému palivu, možná z Agrofertu, a vojáci cvičí s košťaty, protože nemají zbraně. Ze šesti německých ponorek je bojeschopná jedna.

Stačí připomenout slavný letecký útok na Libyi, kdy hrdinům z EU došly bomby a rakety a situaci zachraňovali Američané. Výsledkem této stupidní akce je dodnes otevřená cesta pro afroislámské migranty do Evropy. Takže spíš slepice ve zbrani, spolu s Merkelovou a spol. Ale nejde jen o slepice. Geniálním vystoupením v ČT, kde jinde přispěl bezpečnostní expert Klvaňa z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věcí Univerzity Karlovy. Schůzku Trumpa a Putina v Helsinkách vyhodnotil tak, že Trump je Putinův agent a ničemu nerozumí. Zde bych připomněl Klvaňovu oslnivou propagandu ve prospěch amerického radaru v Brdech. Tam ukázal, čemu rozumí. Ptal jsem se tehdejšího premiéra Topolánka, zda Klvaňu náhodou neplatí z Moskvy. Na rozdíl od Klvani, který by si poctivou prací nevydělal ani na slanou vodu, Trump něco dokázal v ekonomice i politice. Především rozumí zájmům USA a prosazuje je. Tím se liší od většiny evropských i našich politiků, kteří jsou pouze slouhové cizích zájmů. Trump hraje mazanou komedii, ale zdaleka není pošuk. Omezil migraci do USA i parazitování povalečů nastartované Obamou. Začal restart amerického průmyslu, čímž vytvoří pracovní místa. Prosazuje ziskový prodej amerických zbraní. Silnou armádu má jako politický argument, ale proč by za každou cenu válčil s Ruskem, když se lze domluvit a zahájit běh na dlouhou trať. I na míru se dá vydělat, zvláště ve spolupráci s Ruskem. Klvaňa by pravděpodobně chtěl jadernou válku v Evropě. Pan rektor Zima by se měl věnovat méně organizování demonstrací a propagaci multikulturalismu a více výuce a personální politice na druhdy slavné alma mater, aby z ní nelezli mudrci jako Klvaňa, Putna, Janda a jim podobní.

Rusko rovněž nemá kapacity k úspěšnému vedení války v Evropě. Jeho pozemní síly jsou zhruba třikrát slabší v porovnání s NATO, letectvo rovněž a námořnictvo dvaadvacetkrát slabší. Přitom počínaje Mahanem se tvůrcové strategických teorií shodnou na převaze námořních států před pozemskými. Rusko je typická kontinentální velmoc s přístavy nevhodně dislokovanými z hlediska geopolitické expanze. Vojenský rozpočet států NATO je téměř dvacetkrát vyšší než ruský (oficiálně cca 960 : 55 miliardám dolarů), přičemž jen americký je jedenáctinásobný (600 miliard), přičemž musíme připočítat vázané takzvané neutrály a Ukrajinu. Vzhledem k nepřesnosti publikovaných údajů o vojenských rozpočtech zde může vznikat dílčí odchylka, která je však z celkového hlediska nepodstatná. Nicméně i nejméně proruská hodnocení hodnotí ruský vojenský rozpočet v tomto roce jako klesající a ve výši 55,3 miliardy dolarů (2016 – 69,4 miliardy).

Na internetu se sice občas ozývají rádoby odborní mudrlanti, kteří vykládají, že počet tanků, letadel a vojáků je nepodstatný a důležité jsou pouze rakety a jaderné zbraně. Takové názory u odborníků odezněly již v šedesátých letech minulého století, ale náš internet je plný vojenských expertů bez základních znalostí, stejně jako ČT. Žádné rakety s jadernými hlavicemi nedokážou obsadit a okupovat dobyté území. A pokud není území protivníka pod kontrolou, nejde o vítězství. Kromě toho jaderné, natož klasické raketové údery nezničí celé území nepřítele, nanejvýš ho částečně zamoří, především velká města jako primární cíl. Nejméně zasažená je armáda, která je pro takovou situaci připravená a bojuje dál po odečtení ztrát živé síly a techniky. Proto bez početných, dobře vyzbrojených a logisticky zabezpečených pozemních sil, letectva a námořnictva nelze dosáhnout vítězství, zvláště v rozsáhlejším konfliktu. Rusko se může jakž takž úspěšně bránit, ale není schopné úspěšně útočit proti NATO vedenému USA.

Je nepopiratelným faktem, že USA představují kolem 70 % vojenských schopností NATO. Zde si musíme položit otázku, proč nejsou vojenské schopnosti USA a států EU v rámci NATO vyvážené? USA vynakládají na ozbrojené síly kolem 3–4 % svého HDP, přičemž i z hlediska této číslice je značná nejistota ve vztahu k utajeným formám financování obrany, které ostatně existuje ve většině zemí. V EU je to s bídou něco přes 1 % z HDP. Přitom výdaje na zbrojení USA a států EU členů NATO jsou v přepočtu na dolary v poměru 600 : 350 miliardám. Ovšem armády rozhodně stejné nejsou. Americká má jednoznačnou kvantitativní i kvalitativní převahu. Přitom působí po celém světě, což náklady zvyšuje. Státy EU by měly být schopny při průměrném podílu 1,5 % z HDP a při srovnatelných cenách vytvořit armády odpovídající v součtu sil americké a převyšující ruskou. Opakuji, že celková částka věnovaná na zbrojení je v USA a v EU do značné míry srovnatelná vzhledem k poměru ekonomických výsledků, přestože vychází z různé výše podílu na HDP! Z tohoto hodnocení vyplývá, že státy EU jsou schopny zbrojit za menší peníze než USA. A z toho bohužel vyplývá, že celá evropská část NATO pod vedením Německa a Francie se připravuje na válku značně neefektivně! Vůbec není třeba dramaticky zvyšovat vojenské rozpočty, stačí jen lépe organizovat, méně krást a rozhazovat! Pokud by evropské státy NATO zvýšily svoje vojenské rozpočty na úroveň USA, dokázaly postavit v součtu ozbrojené síly téměř trojnásobně silnější než Rusko, nebo USA!

EU je nebojeschopná nejen z důvodu zastarávající výzbroje. Jde především o vojáky a jejich morálku. Jednoznačně nejvyšší mají národní armády, což prokazuje historie. Typickým příkladem je wehrmacht za druhé světové války a z poválečného období izraelská armáda. Multikulturní americká armáda je drahá a její výsledky ve Vietnamu, Afghánistánu, Iráku i jinde nevalné. Výjimkou jsou letectvo a speciální jednotky. Nicméně americká armáda má aspoň jakýsi spojující ideologický faktor ve formě nadřazenosti, který do jejích vojáků tlučou víc než kdysi sovětští politici do rudoarmějců. Kromě toho americká armáda snižuje negativní efekt nižšího lidského potenciálu vysokými počty vojáků i výzbroje a technologickou úrovní. Armády EU nespojuje nic. Jaký má Slovák zájem na Portugalsku a naopak? A tato situace se díky multikulturní a protivlastenecké politice EU stále zhoršuje. Především obyvatelé střední a východní Evropy se cítí reálně ohrožení víc bruselským kolonialismem, byrokracií a multikulturalismem než nějakým smyšleným útokem Ruska, které navíc s EU téměř ani nemá hranici s výjimkou Lotyšska, Estonska a kousku Norska na severu. A z tohoto směru lze sotva zahájit útok k dobytí Evropy. Ani hypotetickým obsazením pobaltských státečků, kterými nás straší váleční štváči, by se z vojensko-strategického hlediska nic nezměnilo.

Každopádně bez USA je evropská část NATO v podstatě nebojeschopná. To je vzhledem k výdajům na obranu ve výši 6,5násobku ruských (360 miliard) doslova neuvěřitelné, přičemž k EU/NATO lze bez nadsázky připočítat armády Švédska a Finska, které propadly válečnému šílenství a zbrojí jako o závod, a rovněž Rakouska, protože všechny jsou vázány smlouvami o spolupráci s NATO. V Asii mohou USA počítat s pomocí Japonska a Austrálie. Přestože miliardy létají vzduchem a armády EU jsou nebojeschopné, neboť je řídí neschopní ideologičtí diletanti a zkorumpovaní zloději dosazovaní ke korytům za věrnost partajním šéfům. Proto zoufalý, i když zbytečný jekot evropského panstva jako odpověď na názor prezidenta Trumpa o možnosti omezení americké vojenské přítomnosti v Evropě. On to ostatně nemyslí zcela vážně. Trumpovi se však nelze divit, že s nimi jedná jako s onucemi, protože nic jiného nejsou. Když se rozhlédneme po světě, tak vidíme pouze pár osobností. Putin, čínský prezident Si Tin-pching, ať se to komu líbí, či nikoli, stává se globální osobností i Trump. V EU nikdo. Ostatně podobný vývoj vidíme u nás. Kdysi jsme měli čtyři osobnosti. Ransdorf zemřel za podivných okolností, Kalousek pomalu vypelichal na myšlenkovou úroveň Němcové, která umí pouze kdákat o nebezpečí komunismu, a Zemanova osobnost se rozplynula v Babišově zadku. Zbyl nám pouze Klaus s tím, že osobností má velkou šanci se stát jeho syn. V parlamentních stranách i mimo ně zoufalství. Vlastenecké osobnosti abys hledal s lucernou ve dne. Uvidíme, co předvede Okamura pod tlakem ze všech stran. Máme jednu celou parlamentní vlasteneckou stranu, a to SPD, část ODS a jednotlivé bojovníky typu senátora Valenty. Vlastenců, jako jsou Chalupa, nebo Soukup, se Babiš v ANO rázně zbavil.

Dobrý spojenec USA je pouze Británie, která moudře mizí z EU a je od ní oddělena mořem. Jestliže nám nehrozí útok Ruska, proč arogantní evropské panstvo tak ječí? Mají strach z vlastních občanů, které beze studu okrádají?

Proč by se měly USA starat o EU? Rusko ji neobsadí a vedení v Bruselu, Berlíně a Paříži spolehlivě zlikviduje pomocí ideologické měnové politiky a multikulturalismu. EU bude nakonec ráda, když USA přijdou s novým Marshallovým plánem, aby ji zachránily, a přitom se ještě nakapsují. Nakonec nelze vyloučit ani dohodu mezi USA a Ruskem, tedy státy, kterým vládnou osobnosti. Spojené státy udělají z Evropy úplnou kolonii, a to především ze západní Evropy. Střední a východní Evropa nakonec bude hledat záchranu před pangermánstvím a multikulturalismem Bruselu a Berlína v USA, a logicky. Když se podíváme na dějiny naší země, Slovenska a Polska, kolikrát jsme byli ve válce s Němci a kolikrát s USA? Bez USA by naše země ani neexistovaly. Za první světové války nám pomohly USA, Rusko (než se rozpadlo), Francie a Británie. Američani nás nebudou buzerovat řepkovou a solární zlodějnou, zákazem jedu na myši, domy s uzavřenou ventilací, kde můžete čuchat vlastní větry celý den, ani k nám nebudou tahat půl Afriky, aby nás tamní intelektuálové z pralesa mohli bezpracně otravovat islámem, vyžírat a napadat. Poláci mají nedobrou historickou zkušenost s Němci i Rusy. Americká základna je má chránit proti obojím, což leckomu nedochází. Maďaři se chrání proti EU sami s americkou podporou. Jen u nás je otázka, kdo nás ochrání před následky komplotu Babiš – Hamáček – Filip – Zeman.

Rozkradená země a jásající německé banky

Na Ukrajinu se mohou všichni vykašlat, protože díky šesti rodinám oligarchů je z ní totální kolonie už dnes. Kvůli Porošenkovi a spol. nikdo do války nepůjde, nakonec celý stát rozprodají a utečou s penězi. Stačí si vzpomenout na slavného premiéra Jaceniuka, který si lebedí s kořistí v USA na Floridě. Vládnout tam budou Američani, ale z vlivu sousedního Ruska se Ukrajina dlouhodobě nedostane, protože je to z geostrategického hlediska nemožné. Ostatně již více než pět milionů Ukrajinců se odstěhovalo do zahraničí, polovina do Ruska a tisíce mladých se ukrývají v Polsku, Maďarsku a na Slovensku, aby nemuseli do armády. Jedna ze tří zemí v Evropě, kde vládnou oligarchové. První z nich je Řecko, kde dlouhodobě vládne několik rodin oligarchů, kteří kdysi kolaborovali s Turky, jejichž reprezentantem je Tsipras. Výsledky jsou nepřehlédnutelné, rozkradená a ožebračená země a jásající německé banky. Druhá je Ukrajina se svojí partou šesti bývalých nomenklaturních svazáků, kteří si celou zemi privatizovali a rozdělili s evidentními výsledky.

Nedávno se stala třetí zemí ovládanou oligarchy naše republika. Je malá, takže stačí jeden Babiš s podporou Hamáčka, Filipa a Zemana. Jak je to s bojem proti afroislámské invazi, vidíme v praxi. V EU se od roku 2015 nic nezměnilo, pouze se stavějí vzdušné zámky a ohlašují ohromující vítězství. Migranti připlouvají dál, jen se střídají trasy a falšují počty. Aktuálně vlastně nikdo neví, kolik jich je. EU se stala soustátím bez platných zákonů, kde vládnou bandy neziskovkářů a úchyláků pod praporem pravdy a lásky. Na tom posledním se účastní Babiš a Hamáček. Metnar je všude a kupodivu nikdo z parlamentních stran s výjimkou SPD proti němu neprotestuje a Zeman ho bez námitek jmenoval ministrem obrany. Pravděpodobně obrany proti vlastencům. Už to je ukázka širšího komplotu a komedie.

Opět se můžeme ptát, co udělal bojovník proti afroislámské invazi Babiš reálně kromě řečí prezentovaných jako placené reklamy ve všech médiích? Kolik peněz zarazil neziskovkám, když byl ministrem financí? Jak reagoval spolu s Metnarem na potřebu zesílené ostrahy hranic? Jak se staral o armádu a policii, jestliže ministrem obrany byl Stropnický, v současnosti Metnar a vnitra a zároveň zahraničních věcí Hamáček, který je známý svojí bezmeznou podlézavostí k EU? Nicméně stejně se můžeme ptát, jak reagoval na půlmiliardový kšeft kolem vepřína v Letech, když je takový velký národohospodář? Velké komedie pro blbce v médiích a večer se společně počítají zisky. Co udělal společně s Chovancem a Metnarem proti ilegální invazi a neméně ilegálnímu ubytovávání stále většího počtu afrických migrantů na našem území? Vždyť vzniká národohospodářská škoda. EET a kontrolní hlášení a další pitomosti likvidují české živnostníky a malopodnikatele, zatímco se v našich městech bez zdanění ubytovávají hordy Afričanů. S nimi přicházejí drogy a nemoci, což zvyšuje náklady státu? Teroristické útoky budou následovat, až jich bude víc, stejně jako v západních zemích EU. Řečem Babiše a Hamáčka o odporu proti afroislámské invazi nelze věřit a je ostudou Filipa a Zemana, že něco takového podporují.

Takový Trump bez ohledu na jekot multikulturalistů a organizovaných zločinců možnosti migrace nepřínosného, případně nebezpečného primitivního póvlu, parazitů a kriminálníků, do USA omezuje. A zde je hlavní bojová fronta budoucnosti! Dokladem je opět vývoj v USA. Náklady na boj proti terorismu poklesly v letošním roce oproti minulému téměř o třetinu. Je to logické, cesty teroristů směřují do Evropy, kde jsou snadnější cíle. Export drog z Afghánistánu od roku 2015 vzrostl několikanásobně, většina směřuje do Evropy. Jak se připravuje EU na občanskou válku a afroislámský teror? Nijak, snaží se potlačovat svobodu slova a terorizovat vlastní ohrožené občany a odebírat jim zbraně, aby se nemohli bránit. Vlastence označuje za extremisty, fašisty a xenofoby.

Není třeba bezhlavě nakupovat zbraně, pokud nejde o korupční zlodějnu, pro niž se nakonec budou upravovat i vojenské předpisy. Z tohoto hlediska Metnar pravděpodobně přetrumfne všechny předchůdce. Jsem opravdu zvědav na tohoto Babišova „vlasteneckého“ ministra obrany. Je třeba nakupovat účelně a připravovat se na reálné ohrožení. Poslední premiéři ani ministři obrany nic takového nepředvedli a s tím posledním se máme na co těšit. Trump na efektivní obraně tvrdě pracuje, Putin rovněž a Si Tin-pching nezaostává. Na jihu má Erdogan bojeschopnější armádu než celá EU. Nicméně vedení EU posílá vojáky do Pobaltí místo na jih. EU bojuje sama se sebou a svými vlastními občany. Nicméně další kolo pangermánského snu o Mitteleurope končící v Turecku, na Urale a na hranici Sahary se začíná rozpadat v multikulturním smradu politiky bláznivé ženštiny z Berlína, afroislámské invaze a hrůzou zpocených euromarxistů v Bruselu. Za několik desítek let neudělali pro bezpečnost svých spoluobčanů vůbec nic a měla by je zachraňovat americká armáda. Proč by to měla dělat? Má přece prosazovat a hájit americké zájmy, a ne zachraňovat bandu arogantních, prolhaných, zkorumpovaných, neschopných a zbabělých byrokratů a multikulturalistů. Je třeba spolupracovat s osobnostmi, nikoli se nechat řídit šašky.

