Schwarzenberg: Bylo by slušné, aby Babiš v reakci na demonstraci na Letné odstoupil. A Benešová také

To, že se minulou neděli odehrála na Letné největší demonstrace od listopadu 1989, Karla Schwarzenberga příliš nepřekvapuje, příjemně ho prý spíše překvapily demonstrace jako takové. „Ukazuje to, že se česká občanská společnost probudila,“ zaradoval se. A dodal, že měl donedávna komplex z toho, že oproti Slovensku, kde je občanská společnost silná, v Česku všichni usnuli.

Pochválil spolek Milion chvilek, který tyto demonstrace pořádá a má na tom celém veliké zásluhy. „Organizují to velice dobře. A není pravda, že tam lidi jezdí, že jsou za to placeni. Nejsou. Dobrovolně tam přijeli z celé země,“ řekl. „Ten protest musí být nenásilný, trvá to déle, ale každou moc jistě zdolá,“ ocenil poslanec poklidnou atmosféru, v níž manifestace doposud probíhaly.

Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 20996 lidí Nyní by podle Schwarzenberga bylo slušné, aby premiér Andrej Babiš ve své reakci na tak velká shromáždění odstoupil a aby ho v tom kroku následovala i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. „Potom se klidně mohou vypsat nové volby, demonstrace jsou stejný legitimní prostředek demokratického politického života, jako jsou volby,“ pravil Schwarzenberg,

Je zřejmé, že Babiš by předčasné volby opět vyhrál, v kontextu s tím Schwarzenberg upozorňuje, že by mu opět velmi pomohla podpora prezidenta Miloše Zemana. „To nesmíme zapomenout, tohle propojení,“ připomněl.

Opozice však léta nedokáže najít účinnou strategii, jak Babiše porazit, a lidé mají pocit, že nemají v politice zastání, což Schwarzenberg uznává. „Lidi jsou z toho frustrování, opoziční strany nejsou schopné se spojit a vytvořit silný mocenský blok,“ dodává Schwarzenberg.

Je možné, že by se po demonstracích objevil nový politík? „Doufám, že dědci jako já, kteří tu fungují už třicet let, nemůžou fungovat, je nejvyšší čas, aby se vynořil někdo mladý, nadaný a šel do toho,“ pravil čestný předseda TOP 09.

To samé prý platí i v rámci TOP 09, která dnes není v nejlepší kondici. Kníže mandát zákonodárce už do budoucna prý obhajovat nebude, ten současný mu vyprší v roce 2021. „Nebudu už dále kandidovat, dědek jako já musí dát pokoj. Musí nastoupit mladší lidé, i ve straně musí být mladší lidé,” uvedl jeden ze zakladatelů TOP 09, jenž by rád do čela strany našel člověka, který by se plně věnoval pouze a jen TOP 09. Naznačil tak, že s předsedou Jiřím Pospíšilem spokojený není.

Schwarzenberg, kterému je 82 let, nedávno prodělal zápal plic a podrobil se i operaci srdce. Prozradil proto, v jaké kondici se nyní cítí. „Nejsem už žádný bujarý mladík, pajdám hůř než prezident, je to otrava a jde mi to na nervy. Kdybych byl borec ve fotbale, tak bych se musel práce vzdát, když mi nohy neslouží, ale v politice ty nohy nehrají zásadní roli. Přeci jen ta hlava je důležitější,“ podotkl.

Bude prý zatím psát ještě nějaké příspěvky na Facebooku, do novin a časopisů. A i když nebude aktivní politik, tak se prý bude také o něco zajímat, třeba o konference. „Ale zásadně už dám jinak pokoj. Koneckonců mám osm vnoučat, to je také něco hezkého,“ uzavřel poslanec.

