Šedesát procent stavby Dukovan pro české firmy? Ve smlouvě s Korejci nic takového nebude

„To je spíš teď otázka na nás, je to na české diplomacii, ale i na dalších partnerech, jako je například Svaz průmyslu a dopravy nebo Hospodářská komora. Aby ty věci ve finále byly nějakým způsobem dotaženy,“ dodal ministr Vlček.

Posléze doplnil, že z ministerstva není vůle smlouvu o dostavbě provázat s povinným zapojením českých firem. „Nějakým způsobem to nechceme s tou smlouvou aktuálně provazovat,“ řekl. „Opětovně ale říkám, budeme tlačit na dodavatele, opravdu co nám síly budou stačit, aby ten rámec byl naplněn.“ Přičemž, co není provázané smlouvou, jako by nebylo.

„Nicméně 60 % českého průmyslu je cíl jak nás jako investora, tak je to potvrzený cíl na straně KHNP,“ popsal deklarativní, nikoli smluvně zavázané zapojení českých firem člen představenstva společnosti ČEZ Tomáš Pleskač. Zmínil, že ČEZ čeká fáze projektování a licencování. „A vlastně teprve tam se bude specifikovat zadání do výběrových řízení, kterých se budou české firmy účastnit.“

KHNP podepsala s českými firmami přibližně 80 memorand. Záruky o zapojení do dostavby ovšem ve smlouvě být nemají. Přesto korejská firma jedná s ČEZem i s firmami a slibuje, že 60% zapojení dosáhne. „Díky využití potenciálu dodavatelského řetězce v České republice bude KHNP schopna dosáhnout cíle lokalizace ve výši šedesáti procent nebo více,“ uvedla KHNP ve svém vyjádření pro ČT.

„Jestliže si vážně budeme tvrdit to, že zde uděláme největší zakázku v historii České republiky ve výši 400 miliard korun, že nezaneseme naprosto jednoznačně a jasně nepodkročitelný limit pro český průmysl, tak pak se nám tady všichni vysmějí,“ řekl místopředseda ANO a bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje si Korejci mohou do smlouvy dát právní mechanismy, které by zaručily plynulý chod dostavby i při výpadku dodávek českých firem. „Chápu, že tam asi těžko někdo napíše úplně přesný závazek zapojení firem, protože nakonec se může stát, že něco skutečně nebudeme schopní dodávat, ale jsme přesvědčeni, že existují právní mechanismy, které si tam investor může vložit tak, aby měl větší kontrolu nad výběrem jednotlivých dodavatelů,“ poznamenal Jan Rafaj.

A vykreslil obavy, které ve svazu zaznívají. Pokud totiž nebude zapojení českých firem smluvně zavázáno, hrozí, že zakázky získají levnější zahraniční firmy, které jsou dotované svým státem. Podle Rafaje by tedy už teď mělo být jasné, jak a kdy se české firmy do dostavby zapojí.

Podobně kritický byl i prezident České asociace ocelových konstrukcí Tomáš Měřínský. Ten rovnou řekl, že pokud zapojení českých firem nebude smluvně zavázáno, hrozí, že české firmy se ocitnou zcela mimo hru. „Pokud v té smlouvě nebudou specifikovány dodávky, nebo aspoň ty zásadní části, tak mám obavu, že český průmysl může být do budoucna vyoutovaný,“ řekl pro ČT Měřínský.

Mezi firmy, které se hlásí o své místo u dostavby, patří i Sigma Group. Ta dodala čerpadla pro obě české jaderné elektrárny a ráda by se zapojila do dodání i pro nové reaktory. S KHNP má sice podepsáno memorandum, ale ráda by závazky prohloubila. Její zástupci míří do Jižní Koreje na jednání.

„Rádi bychom samozřejmě i ze strany KHNP viděli zintenzivnění těch jednání, abychom mohli jít blíže ke konkrétním dodávkám a nejlépe do podpisu smlouvy s ČEZem mít zafixovaný rozsah našich činností,“ řekl generální ředitel a člen představenstva Sigma Group Luboš Michlík.

Nad zprávou se udivil svým svérázným způsobem i minoritní akcionář ČEZu Michal Šnobr. Ten ministra označil za „nosiče vody a poskoka“. „Nosič vody a poskok podvodníků a lhářů z ODS ministr MPO Lukáš Vlček (STAN) promluvil na téma, že nemá být zasmluvněná základní podmínka tendru Dukovany, tj. 60% účast českého průmyslu: ‚Nějakým způsobem to nechceme s tou smlouvou aktuálně provazovat. Opětovně ale říkám, budeme tlačit na dodavatele, opravdu co nám síly budou stačit, aby ten rámec byl naplněn.‘ – Co nám budou síly stačit, stavba za bambiliony... teď už blitky a špatné zprávy kolem JEDU tendru půjdou jen přes naivního ministra za STAN?“ nakladl otazník na síti X minoritní akcionář ČEZu Michal Šnobr.

A jaká je historie stavby jaderné elektrárny Dukovany?

Tady se musíme podívat do hlubin českého výrobního závodu Škoda JS. „Jsme partnerem a dodavatelem jaderné elektrárny Dukovany již od jejích počátků. Při výstavbě elektrárny v letech 1982-1987 ŠKODA JS plnila roli finálního dodavatele primárního okruhu a palivového hospodářství. Vedle celé řady dalších zásadních komponent jsme vyrobili a dodali čtyři kompletní reaktory typu VVER-440 včetně tlakové nádoby, a také zařízení pro obsluhu reaktorů či pro transport a skladování použitého paliva,“ stojí na webu závodu, který doposud zajišťuje údržbu dodaných komponent a zvyšuje bezpečnost elektrárny.

