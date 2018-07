Seehofer má problém: Zavtipkoval o deportovaných migrantech a mainstream se může zbláznit

Italský ministr vnitra Matteo Salvini se rozčílil na migranty. Vedl ho k tomu případ lodi Vos Thalassa, na které uprchlíci napadli posádku a ta se před nimi musela zamknout v kapitánské kabině. Horstu Seehoferovi se jeden uprchlík oběsil. Povede to k pádu spolkového ministra vnitra?

Vos Thalassa je soukromou lodí, plující pod italskou vlajkou. Obyčejně zajišťuje nejrůznější operace pro francouzský ropný gigant Total, ale v pondělí na svou palubu vzala 66 migrantů. Celou akci navíc námořníci nedostatečně konzultovali s libyjskou pobřežní stráží a nepočkali na její zákrok. Uprchlíci se poté, v obavě z nuceného navrácení do Libye, násilně vzbouřili. Námořníci si pak museli zavolat pomoc.

V úterý k Vos Thalassa připlula loď italské pobřežní stráže Diciotti a uprchlíky vzala na svou palubu. Podle platných předpisů by nyní měla mít právo přistát v některém z italských přístavů. Momentálně loď Diciotti míří k sicilskému pobřeží a měla by zakotvit v přístavu ve městě Trapani.

Salvini nyní požaduje jména násilníků. Ministr vnitra se nechal ve středu slyšet, že dokud se nedozví identitu výtržníků, nevpustí loď do italských přístavů. „Než cokoli autorizuji, chci jejich jména, příjmení a národnost. Únosci opustí loď Diciotti v poutech,“ prohlásil Salvini. Šéf Ligy je také nešťastný ze skutečnosti, že se do celé věci vložila italská plavidla a nedošlo k zásahu ze strany libyjské pobřežní stráže.

Matteo Salvini se včera setkal s italským premiérem Giuseppem Contim. Po setkání přítomným novinářům sdělil, že oba politici našli „společnou linii“. Zopakoval ale své varování, že loď do Itálie nevpustí, dokud nebude mít konkrétní jména násilníků, kteří „stráví nějaký čas za mřížemi a pak budou navráceni do svých domovin“.

K určitému pokroku v otázce společné migrační politiky dochází v rámci Evropské unie. Německý ministr vnitra Horst Seehofer se včera nechal slyšet, že je optimistický ohledně dosažení dohody s italským ministrem vnitra Mateem Salvinim. Možnosti navracet migranty od německých hranic zpět do Itálie by údajně mohlo být dosaženo do konce července.

Salvini nicméně opáčil, že nejprve musí být nastavena širší strategie ochrany společných hranic Evropské unie. Oba státníci se setkali v Rakousku před mítinkem unijních ministrů vnitra v Innsbrucku, který se koná dnes a zítra.

Horst Seehofer je nyní doma v Německu pod tlakem hlasů, které ho vyzývají k rezignaci. Důvodem je vtipkování Seehofera na adresu migrantů, kteří byli deportováni z Německa domů do Afghánistánu. „Je jen shodou náhod, že v den mých 69. narozenin, aniž bych se na tom podílel, vracíme 69 lidí zpátky do Afghánistánu,“ řekl Seehofer v úterý během veřejné prezentace svého migračního plánu.

Nevěděl ovšem, že jeden z těchto 69 uprchlíků se několik hodin předtím oběsil v provizorním uprchlickém táboře v Kábulu. Později v krátkém prohlášení Seehofer označil tuto sebevraždu za „hluboce politováníhodnou okolnost“.

Seehofer čelí tlakům i uvnitř vlastní strany, bavorská CSU totiž v předvolebních průzkumech přichází o svou pozici neohroženého hegemona a je možné, že po příštích spolkových volbách v říjnu 2018 by se musela o vládu nad spolkovou zemí Bavorsko dělit s Alternativou pro Německo, která roste na popularitě.

autor: mak