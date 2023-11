Senát schválil zdanění nadnárodních firem. Má přinést 2 miliardy ročně

reklama

Nový zákon o dorovnávací dani, díky kterému by Česko mělo možnost danit zisky nadnárodních firem, by do státního rozpočtu mohl zajistit příjmy do státní kasy ve výši 2 miliard korun ročně. V platnost by tento zákon mohl vstoupit k poslednímu dni letošního roku.

Norma vychází z evropské směrnice, kterou se členské státy zavázaly aplikovat od počátku roku 2024 a která nastavuje podmínky pro zdanění velkých firem. Všechny společnosti působící v EU, které jsou součástí skupin s konsolidovaným příjmem 750 milionů eur a vyšším, budou muset odvádět od počátku nového roku minimálně 15% efektivní daň z příjmů.

Původně na ministerstvu financí odhadovali, že pro Česko půjde o částku 4 až 6 miliard korun ročně, to však bylo za dosavadních daňových pravidel. Jelikož ale konsolidační balíček od příštího roku zvýší sazbu daně z příjmů firem z 19 na 21 procent, státu by to mohlo ročně vynést asi 22 miliard korun.

Roční výnos z dorovnávací daně se tím podle odhadů sníží na polovinu až třetinu. Důvodem je, že se při vyšší sazbě daně z příjmů zvýší míra efektivního zdanění a méně skupin zůstane pod hranicí zdanění, při níž by se dorovnávací daň uplatňovala.

