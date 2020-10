Sesadit Zemana a svrhnout Babišovu vládu. Vážně řečeno

Komentátor Štěpán Malát napomíná na serveru Forum24.cz prezidenta Miloše Zemana. Podle jeho slov by se totiž mohlo stát, že po příštích sněmovních volbách by již mohla projít ústavní žaloba. A o svržení vlády pak na stejném serveru hovoří pro změnu komentátorka Johana Hovorková.

„Jako nedotknutelný vládce si s radostí počíná Miloš Zeman. S oblibou se pohybuje na hraně svých pravomocí a často i za ní. Čím déle je v úřadu, tím je jeho konání skandálnější a ostudnější. Domnívá se, že nemá co ztratit. A je to pravda. Dokud budou ve sněmovně držet většinu ANO, komunisté, ČSSD a SPD,“ poznamenal ve svém komentáři Malát, s tím, že už za rok může být situace zcela odlišná a parlamentem by pak mohla projít i žaloba na hlavu státu. „V konečném důsledku by mohl rozhodnutím Ústavního soudu přijít o svůj úřad a doživotní padesátitisícovou rentu,“ míní Malát.

Ke komentáři Maláta přivedla mimo jiné slova prezidenta Zemana o tom, že kdo zkrachuje v důsledku vládních opatření, je neschopný. Podle Maláta je patrné, že Zeman již není ve stavu, aby mohl vykonávat prezidentský úřad. „Bylo by lepší, kdyby se odebral na odpočinek,“ dodal. „A protože se evidentně nechystá sám odejít ze zdravotních důvodů, existuje jen jediná možnost, ústavní žaloba, soud a nedobrovolná ztráta prezidentského úřadu,“ zmínil Malát.

„Takovou žalobu musí navrhnout Senát, což už udělal v roce 2019, ale návrh neprošel přes Poslaneckou sněmovnu, která musí žalobu podpořit. Jenže za rok jsou volby do sněmovny. Komunisté a sociální demokraté jsou na dně. ANO oslabuje. Opozice naopak roste. Reálně se tak může stát, že bratrstvo rudého Zemana nebude mít za rok ve sněmovně většinu. V tom případě by žaloba na Zemana mohla projít,“ sdělil Malát, s tím, že seznam toho, za co by to bylo, by byl dlouhý. „Aby byla žaloba úspěšná, musela by dokazovat například to, že prezident jedná proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. To by nemělo být tak těžké dokázat,“ uzavřel Malát se slovy, že hlava státu by se měla mírnit.

Podle komentátorky serveru Forum24.cz Johany Hovorkové je pak čas na hlasování o nedůvěře vládě. Podle ní naprosto selhala a stojí to životy.

„Předsedové opozičních stran Petr Fiala, Markéta Pekarová Adamová a Marian Jurečka na tiskové konferenci po druhém kole senátních voleb zejména zdůrazňovali, že je nutné, aby občané dodržovali opatření proti šíření nového koronaviru. Několikrát bylo řečeno, že chyby vlády se budou sčítat až poté, co krizi zvládneme. Je to omyl. Čím dřív bychom se zbavili toho nejnebezpečnějšího člověka v čele, tedy premiéra Andreje Babiše, tím by řešení bylo blíž. Hlasování o nedůvěře vládě by nebylo žádné laciné handrkování,“ míní Hovorková. Podle ní by se při mimořádné schůzi zkrátka každý musel přihlásit jasně k situaci, k níž v Česku došlo.

„Je pochopitelné, že opozice se snaží nadřadit zdravotní otázky nad politiku. Ale už na jaře jsme poslouchali řeči o tom, jak je nutné táhnout za jeden provaz a zbytečně nekritizovat. Jak to dopadlo? Vláda se znovu nepřipravila. Andrej Babiš se řídil radami Marka Prchala, o němž není známo, že by měl vzdělání v oboru epidemiologie, pouze v oboru manipulace. Ještě v září jsme prý byli ‚best in covid‘. Teď jsme ‚worst in covid‘. Andrej Babiš dokázal, že jediná věc, kterou umí, je naslouchání marketingovým odborníkům. A pak lhát, lhát a lhát,“ řekla rázně Hovorková. „Kdy jindy by se mělo hlasovat o nedůvěře vládě? Kdy jindy by měla Poslanecká sněmovna, které je vláda odpovědná, její odpovědnost vyžadovat než tehdy, když jsou ohroženy životy lidí? Včera bylo pozdě na to, aby Babišova vláda skončila. Ale to neznamená, že teď mají politici mlčet a nechat ji vládnout dál,“ uzavřela Hovorková.

