Ševčík: Za Fialu mě vyhodili. Ale řeknu, co se stane, když bude ještě 4 roky vládnout

Anketa Měla by Česká republika přistoupit k BRICS? Ano 96% Ne 2% Nevím/Nezajímá mě to 2% hlasovalo: 4554 lidí

Slib Petra Fialy o dohánění německých platů v příštích čtyřech letech je podle Ševčíka naprosto mimo realitu. Při porovnání průměrných ročních platů se podle Ševčíka ukazuje reálný stav věcí. Zatímco Němci pobírají hrubou mzdu ve výši 51 tisíc euro, Češi jen 22 tisíc. „To každý laik, i když neumí moc matematiku, si kdyžtak spočítá, že to je totální nesmysl, mít za čtyři roky stejné platy jako v Německu,“ shrnul. Podle něj měl ale Fiala možná na mysli platy politiků. Ti podle Ševčíka už dnes platy na německé úrovni mají, a v některých případech zcela nezaslouženě.

„Každý rok by se musely české platy meziročně zvednout o sedm tisíc euro,“ dodal Ševčík k situaci běžných obyvatel země. To je skoro 180 tisíc korun, v přepočtu na měsíční mzdu by to znamenalo nárůst o 15 tisíc korun každý rok po dobu čtyř let. Ševčík připomněl, že se navíc jedná o průměrný hrubý plat, tedy číslo, na které dosáhne zhruba jedna třetina těch, kteří mzdu pobírají.

„Není to první nejen ekonomické selhání premiéra Fialy. Jedno z těch prvních bylo, že požadoval, aby se zastropovaly ceny elektrické energie v době energetické krize téměř na nejvyšší úrovni ze zemí Evropské unie. Bylo to o 25 % výše než byl požadavek Evropské unie,“ řekl o výkonu premiéra Fialy Miroslav Ševčík. Dodal, že k tomuto kroku Fiala přistoupil v době, kdy Česko předsedalo radě Evropské unie.

Psali jsme: Miroslav Ševčík: Jak probíhal 17. listopad 1989

„Mimochodem, když jsem ho za to kritizoval a nazval jsem ho po moravsku, že to je hloupá záležitost a že to může udělat jenom hloupý člověk, po moravsku jsem to řekl, tak to je jeden z důvodů, pro které mě rektor VŠE v Praze Petr Dvořák odvolal z funkce děkana,“ připomněl Ševčík. Tehdy na pódiu na Václavském náměstí během protivládní demonstrace označil premiéra Petra Fialu za hňupa. „Myslím si, že další průběh dalších let naprosto potvrzuje, že jsem měl tehdy, před více než dvěma lety, pravdu, o tom, jak se premiér vyjadřuje k ekonomickým záležitostem,“ pokračoval Ševčík a připomněl další výsledky premiéra Fialy. Největší pokles reálných mezd od vzniku samostatného Česka, kdy reálné mzdy klesaly devět čtvrtletí po sobě. Nejvyšší inflace od doby transformace ekonomiky, největší zadlužení státu, růst úroků z dluhu vyrostl ze zhruba 50 miliard korun ročně na dvojnásobek.

Za směšné označil Ševčík plakáty s premiérem Fialou, které slibují, že se „odstřihneme od Ruska“. Ekonom Ševčík připomněl, že dnes Česko naopak čerpá nejvíce ruského plynu za poslední dobu. Fialovu vládu označil za vládu neumětelů a vůbec tu nejhorší vládu v historii české republiky. „Je to vláda, která jde proti zájmům vlastních občanů a českých firem a vede k likvidaci našeho hospodářství,“ varoval.

Dnešní video natočil Miroslav Ševčík u Hotelu René, který dříve sloužil jako veřejný dům, lidově „bordel“. „A pokud by nás postihly další čtyři roky vládnutí pana premiéra Fialy, tak se z nás asi stane to, co se lidově říká k tomu veřejnému domu. Tak se nad tím zamysleme,“ rozloučil se se čtenáři ParlamentníchListů.cz ekonom Miroslav Ševčík a již tradičně si připil na jejich zdraví českou Kofolou.