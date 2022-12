Síkelovy lži. Němci mají plynu na dva měsíce, pak si mohou začít brát ten náš. Energetik Štěpán je velmi zvědavý

„Němci mají sice 24 miliard kubíků v zásobnících, ale podle své obvyklé spotřeby je spotřebují za dva měsíce. A co dál? Máme počátek prosince a zbývají čtyři měsíce zimy,“ upozornil energetický expert Vladimír Štěpán. Co to znamená pro nás? „Že si vytáhnou náš plyn ze zásobníků. Vždyť je jejich. Síkela lže o tom, jak je náš. To jsem tedy zvědavý. Naše vláda hraje vyloženě poker,“ myslel si.

Vláda chce podle premiéra Petra Fialy do konce roku zavést cenové stropy pro energie pro velké firmy, jak prozradil na CNN Prima NEWS. „Museli jsme si pro to připravit evropské rozhodnutí, abychom to mohli udělat. To se nám podařilo. Dnes je tedy možné provést i zastropování pro velké firmy, co dříve možné nebylo,“ řekl premiér.

Energetický expert Vladimír Štěpán ovšem poukazuje na Německo. „Zastropovali ceny těmi dotacemi 200 miliard eur, takže pro domácnosti poté, co tuto dotaci odběratelům udělají, je cena elektřiny i plynu lepší než u nás. Pro obyvatelstvo, které má třikrát větší příjem než v České republice. Pro průmysl v Německu – a to se podržte – je to u plynu polovina ceny než pro domácnosti a třetina u elektřiny. To je tedy dotace, co?“ konstatoval. „Takže my budeme mít pro průmysl dvakrát vyšší cenu u plynu a třikrát u elektřiny než v Německu,“ doplnil.

Štěpán polemizuje i s názorem, že si něco takového jako Německo nemůžeme z finančních důvodů dovolit. „Když ČEZ vyváží za 70 eur elektřinu, tak má obrovské možnosti. Pak to kupujeme zpátky za 350 eur. Když si tohle může dovolit státní ČEZ, že takto patnáct terarawattů vyveze, tak sedmnáct terawattů pro domácnosti by mohl taky tak zastropovat. Na třetinu ceny,“ objasnil.

Ze sousedních zemí je zastropování cen elektřiny pro domácnosti v současné chvíli v České republice kromě Německa z okolních zemí na nejvyšší ceně. Nejméně na Slovensku, kde je 1 500 korun za megawatthodinu oproti našim 6 000. Lidé v Česku na to poukazují a ptají se, zda by to nešlo i u nás. Premiér Fiala v uvedeném televizním pořadu na tuto otázku odpovídal vyhýbavě ve stylu, že je to komplikovanější a kdoví, jestli se naše cesta neukáže nakonec jako lepší. Má tedy slovenský přístup nějaká úskalí, anebo tam mají domácnosti prostě čtyřikrát levnější elektřinu? „Na Slovensku mají cenu za 60 eur a my za 240, takže to mají opravdu čtyřikrát levnější u elektřiny. Takto to mají zastropované a pak že budou doplácet od ledna dodavatelům. Říkají, že kdyby to nezastropovali na těch 60 eur, tak by cena byla čtyřikrát vyšší, neboli oni by platili tu naši zastropovanou cenu a žádné další dotace by dodavatelům nedávali,“ upozornil Štěpán právě na Slovensko mířící.

ČEZ stoprocentně vlastněný státem, to bude rozkrádačka

Andrej Babiš navrhuje, že by se vzal nerozdělený zisk ČEZ a za něj se vykoupily akcie minoritních akcionářů a pak se udělalo francouzské řešení. Je to dobrý nápad? „To je totální blbost. Černá skřínka ČEZ stoprocentně vlastněná státem, to bude rozkrádačka. Tam zmizí sto miliard, protože to budou mít pod kontrolou jen politici. Takhle to aspoň trochu kontrolují minoritní akcionáři,“ myslel si Štěpán.

„Tam je řešení, že zastropujeme cenu u producentů na 100 eurech. Nic nebrání tomu, když vyváží ČEZ za 70 eur, tak může být celý šťastný za 100 eur. Měl tuto cenu posledních deset, dvacet let. Měl na tom zisk a vše si z toho pokryl. V čem je problém? Oni potom dělají to, že doplatí rozdíl mezi zastropovanou cenou a cenou na burze, která je dnes (čtvrtek) 450 eur (zastropování domácností je 240), 200 eur tedy doplatí a pak zpátky stahují z ČEZ. Což je úplně na hlavu. Proč to dělají takto komplikovaně a nepřehledně?“ ptá se Štěpán.

„Ještě navíc když se člověk soukromě baví s lidmi, kteří to mají dělat, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu nemůže sehnat šéfa, který by tyto kompenzace realizoval, a ERU s tím není schopen hnout, protože nemá žádnou metodiku. Takhle to naši politici vystřelili a nemají to vůbec připravené,“ podivoval se.

„Zajímavé také je, že Němci nám sundali z dvaceti kubíků plynu, co byla ještě včera, na dnešních pět až deset. Když naše spotřeba je patnáct milionů a bude i dvacet, tak zbytek můžeme dostat už jen ze zásobníků. Jde o to, že Němci z plynu vyrábějí elektřinu, když soláry a větrníky jsou v zimním období nanic. Jedou naplno jejich paroplyny a tam je spotřeba 100 milionů kubíků za den. To znamená tři miliardy kubíků za měsíc. Tolik spotřebují plynu na výrobu elektřiny, aby přežili. A u nás mají tři miliardy kubíků v zásobnících,“ zdůraznil.

„V zimě jim logicky výrazně stoupne spotřeba elektřiny a nemají to z čeho vykrýt. Jádro téměř zavřeli, vítr na moři nefouká, soláry v tuto dobu nevyrábějí. Zbývá jen uhlí a plyn. Takže jedou po třetině – jádro, uhlí, plyn. Spotřeba plynu jsou ty tři miliardy kubíků za měsíc,“ vysvětlil energetický expert. Co to znamená pro nás? „Že si vytáhnou náš plyn ze zásobníků. Vždyť je jejich. Síkela lže o tom, jak je náš. To jsem tedy zvědavý,“ uvedl.

Němci totiž podle své obvyklé spotřeby podle něj spotřebují své zásoby za dva měsíce. „Němci mají sice 24 miliard kubíků v zásobnících, ale podle své obvyklé spotřeby je spotřebují za dva měsíce. A co dál? Máme počátek prosince a zbývají čtyři měsíce zimy. Tohle se teď děje. Naše vláda hraje vyloženě poker,“ uzavřel Vladimír Štěpán.



