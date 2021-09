Šílená Greta! A Merkelová, víte, co dělá? Babiš totálně zazdil Německo. Bude zle

reklama

Anketa Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce? Je 6% Není 89% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 5444 lidí

A hned v úvodu také vyzval k očkování: „Všichni víme, co jsme zažili a jediný způsob, jak ochránit životy našich lidí a sami sebe, je očkování. Nic jiného není, jen očkování,“ nabádal k vakcinaci starších lidí a připomněl, že praktičtí lékaři jsou nyní motivováni částkou 380 korun, pokud přesvědčí někoho nového k očkování - ve věku nad 65 let. Rovněž podotkl, že vakcín má Česká republika dostatek a ještě pomáhala ve světě.

Třetí dávka vakcíny

„Ti, kdo se očkovali před osmi měsíci, by měli dostávat sms a možnost se očkovat další dávkou. Je to důležité hlavně pro starší, aby se ochránili,“ vysvětloval Andrej Babiš. Dodal také, že vláda nyní sice sleduje počet nově nakažených koronavirem, ale ještě více ji zajímá počet nemocných s vážnými komplikacemi, kteří musejí být hospitalizováni. „Většina z nich je nenaočkovaná. Nevím, jak máme ještě přesvědčovat k očkování. Očkování je a bude dobrovolné, ale je to důležité. Podle poslední mapy jsou v Evropě jen tři zelené země: Česká republika, Polsko a Maďarsko. Ale to neznamená, že se nic neděje,“ uvedl.

Šéf hnutí ANO mluvil také o ekonomických dopadech koronavirové krize. Pochválil dvě nedaleké firmy, které navštívil dopoledne: firmu Felix a Řetězárna. Podle Babiše došlo k převýšení poptávky, a tak není materiál a ceny stoupají, což vidí jako globální záležitost. „Je to všude na světě. Nebude to trvalý problém, ale chvíli to potrvá. Minulý rok a ani nikdy jindy jsme nezavřeli ani jednu fabriku. Automobilky zavřely samy, protože měly problém s odbytem a pak s čipy. A naopak, když se zavíraly fabriky, byly jsme nejvíce testovaná země v Evropě. Dopad minulý rok nastal právě po uzavření fabrik na západě a protože vyvážíme 87 procent do Evropské unie, tak se to dotklo i České republiky. Není pravda, že inflaci způsobilo, když se lidem dalo více peněz. Naši obyvatelé jsou rozumní a neutratili peníze. Úspory domácností se navýšily o 500 miliard, i když ne u všech. To bylo od našich obyvatel rozumné. Všichni zaměstnanci dostali od 1. ledna vyšší příjem (kvůli zrušení superhrubé mzdy, nicméně část zaměstnavatelů pak mzdy zase ponížila, takže někteří dostávají stejně, pozn. red.). Podobná obvinění o vině za inflaci označil za ekonomický nesmysl a kritizoval, že se k situaci vyjadřují lidé bez odbornosti.

Fotogalerie: - Babiš v Rapotíně

Babiš: Za inflaci vláda nemůže

„Inflaci vnímáme a chceme ji řešit, ale hlavní problém jsou energie, kde je přímý dopad Green Dealu (Zelená dohoda Evropské unie, pozn. red.). To jsou ty šílenosti Zelených v Evropském parlamentu – Zelení jsou Piráti. Co zavelelo Německo, že končí uhlí do roku 2038 a budeme mít všichni elektroauta bez toho, aby se zeptali veřejnosti, je nesmysl. A potom se to dostává do takových absurdit, že ve Švédsku vyzývají občany, aby neluxovali, protože zavřeli jadernou elektrárnu. A ta šílená Gréta, kterou jsem viděl v New Yorku v roce 2019, kde vykládala ty nesmysly… a teď přestalo v Dánsku a Německu foukat a mají problém. A problém už vidíme i na emisních povolenkách. Green Deal je politikum. Doufám, že Zelení v Německu nevyhrají a že tato zelená móda skončí. Někteří fanatici už dokonce říkají, že nebudou mít ani děti. Možná si vzpomenete, jak Piráti říkali, že chtějí biojahodový nanuk a my chtěli českou vanilkovou zmrzlinu z mléka krav. Uděláme vše proto, abychom vás všechny uchránili dopadů, a navíc musíme analyzovat inflaci cen,“ vysvětloval šéf hnutí ANO.

V rámci toho rovněž uvedll, že inflace je také v kompetenci České národní banky, která nezastaví pořizování hypoték ani navýšením úroků. „A máme štěstí, že nejsme v eurozóně. Kdybychom na ni byli fixováni, inflace by byla ještě horší. Koruna totiž posílila a snižuje tak dopad inflace, která k nám jde ze zahraničí,“ řekl Andrej Babiš. A pokračoval tématem finance. „Máme jedny z nejlepších financí v Evropě – jsme šestí nejlepší. Tento rok je zadlužení nižší, než jaké jsme dostali od stran koalice SPOLU na začátku vlády. Tyto věci jsou nepravdivé, stále někdo straší. My jsme přesvědčení, že to zvládneme. Nechť se podívá starosta, kolik dostala jeho obec v roce 2013 a kolik to je v roce 2021. My se musíme se postarat sami o sebe, což jsme viděli i v Afghánistánu. Naši byli nejlepší. Afghánci, kteří k nám přicestovali, zase odejdou, protože tady nejsou jejich komunity,“ podotkl Babiš.

Psali jsme: Bláha (ANO): Lidi prostě nejsou a nebudou Dolínek (ČSSD): Zaměstnanci dobře vědí, co dělají Bláha (ANO): Pro mě to je z řad komunistů návrh na nový třídní boj Juříček (ANO): Nezlobte se, ale tohleto je prostě neuvěřitelné

Pouze elektroauta? Nesmysl

Dále popsal své zjištění z fungování Evropské unie. „Tam všichni sedí a Merkelová chodí kolem stolu, vždycky k nim strčí hlavu a vyjednává. A co říkají Piráti? Aby v Evropském parlamentu platila většina (zrušení práva veta členských států, pokud s něčím nesouhlasí, pozn. red.). Ne, my musíme udržet, že když s něčím nesouhlasíme, tak nic nebude. Proto jsem prosadil slovo jádro, slovo plyn, slovo kůrovec a vyjednal jsem navíc 42 miliard korun z Evropské unie,“ chlubil se předseda vlády. Inspirovat se prý nechal od maďarského premiéra Viktora Orbána, který mu poradil: „Musíš vydržet a být poslední, potom vyhraješ nejvíce. A to jsem dělal.“

„Je nesmysly, že budeme mít jen elektroauta. Konečně šéf ŠKODA AUTO řekl, že se asi musíme zeptat lidí,“ dodal. Andrej Babiš je dle svých slov přesvědčen, že Česká republika dluh bez problémů zvládne. Řekl také, že Česko je osmá nejbezpečnější země. „A podívejte se do centra Paříže, tam se někde bojí chodit i policisté. Nebo v Bruselu. Orbán mi řekl, že když jsme vstupovali do Evropské unie, mysleli jsme si, že je to naše budoucnost. Dnes víme, že to Visegrádská čtyřka – tedy Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko - je budoucnost Evropské unie,“ sdělil.

Starostové vědí nejlépe, kdo dávky zneužívá

Premiér rovněž zmínil, že rozdělování sociálních dávek mají mít na starosti obce, protože starostové vědí nejlépe, kdo dávky zneužívá a kdo je opravdu potřebuje - nikoliv pracovní úřady. Bezdoplatkové zóny bydlení pak označil jako skandál a připomněl, že Česko má nejnižší nezaměstnanost. A upozornil na to, co všechno chybí: „Ve školství chybí peníze. Nemáme zubaře, nemáme radiology, pediatry, dětské psychiatry. Já jsem optimista, vracíme se do normálu, další lockdown nebude, ale musíme prosazovat očkování,“ uvedl znovu.

Po vysokém počtu zemřelých na koronavirus zaslechl od senátora Jan Žaloudíka (ČSSD), že v České republice umírá ročně 27 tisíc lidí na rakovinu. A tak se premiér rozhodl podpořit prevenci. Andrej Babiš mluvil přes 20 minut, zbytek svého času věnoval diskuzi. Ještě před ní však starosta Rapotína Hudeb poděkoval za to, že obec získala o 15 milionů korun více oproti roku 2013. „Někteří zastupitelé měli obavu, že v rámci covidového balíčku nastane pokles. Velké díky patří za covid, vrátilo se nám pět milionů korun, ještě jednou moc děkuji,“ řekl Hudec.

Fotogalerie: - Spolu v Pardubicích

Měli byste si koalici předjednat

„Chtěl bych vám vyseknout podporu za to, co se kolem vás děje. Neustálý tlak, lhaní, polopravdy, že jste mediální magnát, v médiích jen čtu, jak jste špatný a za co všechno můžete. Chci vám vyseknout poklonu, jak to zvládáte a jak to zvládáte i zdravotně. Tedy doufám, že to zvládáte zdravotně,“ uvedl starší muž z publika. „Přibral jsem v rámci covidu, mám devět kilo navíc a zadýchávám se do schodů, to se mi dříve nestávalo,“ odvětil premiér.

„Chtěl bych se zeptat na možnosti koaličního složení, jak to vidíte po volbách? Předpokládám, že vyhrajete,“ ozval se další z hlediště. Babiš prý takovou otázku nečekal a zmínil, že na to samé se ho ptají novináři. „Máme tady dvě koalice Antibabišovce – PirátSTAN a SPOLU. Sociální demokracie je nyní náš soupeř…“ konkrétní odpověď ale nedostal. Babiš jen řekl, že je tady pro všechny a kritizoval politické oponenty, že se někdy nechovají rozumně a hlava mu prý nebere, když opozice a priori nesouhlasí s návrhem i tehdy, pokud se jedná o dobrou věc. Jako příklad uvedl novelu stavebního zákona.

„Měli byste mít koalice trochu předjednané, aby to nedopadlo jako v těch krajích. Opozice byla někde domluvená předem, třeba jako v Olomouckém kraji. A jinak přeji vítězství,“ přidal se další. „Je jasné, že pokud se strany domluví proti Babišovi, nic s tím nenaděláme, oni jsou posedlí Babišem. To je neuvěřitelné,“ řekl premiér.

Zdravotnictví a chybějící personál

Podle seniorky v publiku se zapomnělo na prodavačky, zatímco zdravotníci byli odškodnění: „Byli na tom opravdu zle a byli vyčerpáni jako zdravotníci. A vadí mi, že tady vystudují lékaři, pak odejdou pracovat do zahraničí a tady nemusí odvést vůbec nic.“ Předseda vlády upozornil, že je třeba lékařům nastavit takové podmínky, aby do zahraničí neodcházeli, a odchází jich méně a méně. „Stát by se měl učit od soukromých firem, protože do zdravotnictví je třeba investovat,“ dodal Babiš. Zkritizoval také systém a podmínky vzdělání pro zdravotní sestry.

„Jsem sice z opozice, ale chtěla bych poděkovat za zahrádkářský zákon, který jste slíbil. Děkuju za zahrádkáře,“ ozvalo se od dámy v publiku. „A to mě opozice kritizovala, že řeším zahrádkáře, když je covid,“ řekl Babiš. Pak byla diskuze s občany ukončena a premiér ještě krátce odpovídal na otázky novinářů. ParlamentníListy.cz se ptaly, zda považuje trest pro úředníky ministerstva zdravotnictví za zrušená vládní opatření za dostatečný – ministr zdravotnictví Adam Vojtěch snížil plat jednomu z náměstků.

„To je samozřejmě záležitost jeho kompetencí. Řešilo se to v legislativním odboru a řešila to legislativní rada vlády. Byli jsme ve velice prekérní situaci, kdy jsme se spoléhali na ministerstvo zdravotnictví. Pamatuji také na rozhodnutí jednoho soudu, který na podporu ministerstva zdravotnictví říká, že soudy nám v ochraně životů našich lidí nepomáhaly. Takže jde o právnickou záležitost,“ odvětil redakci. Rozloučil se s místním starostou a odjel pokračovat do Šumperku na setkání s místními politiky a navštívit další firmu.

Psali jsme: Sprostá kampaň, opozici to bude mrzet. Šafr a Klusák rozumu moc nepobrali, říká Tomáš Vyoral Richterová (Piráti): Neuznáváním základního přístupu dál podkopáváte důvěru veřejnosti Bartoň (Piráti): Nejsem odborník, budu reagovat jako pacient Třešňák (Piráti): Podívejte se, prosím, do vlastních řad

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.