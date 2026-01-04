Zeman o EU: Brusel? To chce převrat

04.01.2026 9:46 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Třetí český prezident Miloš Zeman prozradil, co bude dělat v roce 2026. Prý bude každých 14 dní tohoto roku v tak trochu jiné roli. Postavil se na stranu Jaromíra Zůny, ministra obrany nominovaného hnutím SPD Tomia Okamury. „Já, i když mám přátelské vztahy s Tomiem Okamurou a dalšími, se naopak domnívám, že Rusko je agresor a že bychom měli Ukrajinu podporovat,“ zdůraznil Zeman. V Bruselu a tím i v EU by podle Zemana mělo dojít ke státnímu převratu.

Zeman o EU: Brusel? To chce převrat
Foto: Repro TV Nova
Popisek: Miloš Zeman

Anketa

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?

92%
6%
2%
hlasovalo: 30283 lidí
V diskusním pořadu televize Nova Za 5 minut 12 vystoupil třetí český prezident Miloš Zeman. Hned v úvodu prozradil, že vánoční svátky oslavil se svou rodinou. „A do roku 2026 se chystám být aktivním důchodcem,“ ujistil diváky. „Záleží, na které z těchto dvou slov položíte důraz. Jestli na důchodce, nebo na aktivitu. Můj kompromis bude spočívat v tom, že vždycky budu 14 dní aktivní a 14 dní důchodce,“ pousmál se.

Vládu Andreje Babiše pochválil za to, že jde o vládu odborníků, zatímco vůči předchozí koalici Petra Fialy (ODS) měl pocit, že v ní je celá řada amatérů. Miloš Zeman tady přímo zmínil i ministra obrany Jaromíra Zůnu, kterého nominovala SPD, ale nedlouho po jeho jmenování už šéf SPD Tomio Okamura vysvětloval voličům slova generála v.v. Zůny o tom, že si je vědom toho, kdo je agresor v rusko-ukrajinské válce a že Ukrajinu podporuje.

Třetí český prezident se tady Zůny zastal.

„Svého času jsem ho navrhoval na náčelníka generálního štábu Armády ČR. Byl to můj kandidát. Jana Černochová (ODS) měla jiného kandidáta, generála Střechu. … Já znám generála Zůnu, vážím si ho, měli jsme spolu několik zajímavých diskusí. A já se nedomnívám, že změnil názor. On je pod tlakem SPD, která se domnívá, že by měli kritizovat Ukrajinu v tom rusko-ukrajinské konfliktu. Já, i když mám přátelské vztahy s Tomiem Okamurou a dalšími, se naopak domnívám, že Rusko je agresor a že bychom měli Ukrajinu podporovat,“ pravil Zeman.

genmjr. v v. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D.

  • BPP
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

94%
4%
2%
hlasovalo: 18633 lidí
Generál Zůna podle Zemana vyslovil obdobný názor, načež se ocitl pod tlakem podporovatelů SPD. „Ale v zásadě si myslím, že tomuto tlaku odolal,“ ocenil Zůnu Zeman.

Naproti tomu na adresu exministra zahraničí Jana Lipavského, jenž je dnes členem poslaneckého klubu ODS, nešetřil kritikou. Zeman má za to, že Lipavský udělala tři chyby. První bylo poškození vztahů se Slovenskem, dále poškození vztahů s USA a poškození vztahů s Čínou, což Zeman považuje za jedno horší než druhé.

Jedním dechem dodal, že Lipavského kritizoval za to, že byl vnímán jako propalestinská spojka, což se jemu jako tehdejšímu prezidentovi při Lipavského jmenování ani trochu nelíbilo.

Jan Lipavský

  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pár slov věnoval i sociální demokracii, kterou na konci devadesátých let přivedl do Strakovy akademie a učinil z ní vládní stranu. Posmutněle konstatoval, že v tuto chvíli nevidí žádnou silnou osobnost, která by mohla sociální demokracii opět pozvednout k výšinám. Takovou osobností podle Zemana mohl být starosta Náchoda Jan Birke, ale ten nedávno řady sociální demokracie opustil.

Brusel? Chce to převrat, naznačil Zeman

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani Evropská unie.

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

70%
25%
2%
1%
2%
hlasovalo: 27636 lidí
Její problém spočívá podle Zemana v tom, že za EU formálně mluví členové Evropské komise, což ze Zemanova pohledu nejsou nic jiného než úředníci, zatímco skutečnými mluvčím EU jsou volení prezidenti a premiéři jednotlivých zemí.

Ze Zemanova pohledu by bylo třeba „provést státní převrat a vložit moc do rukou Evropské rady. A to je velmi snadné,“ řekl Zeman.

Než se rozloučil s diváky, ocenil 47. prezidenta USA Donalda Trumpa např. za větu, že existují toliko dvě pohlaví – muž a žena. Je to prosté konstatování faktu, ale, viděno Zemanovýma očima, se svět dostal do stavu, kdy je třeba takovou jednoduchou pravdu zdůrazňovat.

A několika slovy okomentoval, jak se člověk může chovat, když se stane prezidentem. Buď může jezdit do divadel a otevírat výstavy, pak je to podle Zemana tzv. zážitkový prezident, nebo může zkusit napomoct řešení skutečných problémů země. Odmítl říct, do které z těchto dvou kategorií patří stávající prezident Petr Pavel, jehož mandát stále probíhá. „Dejme mu šanci,“ poznamenal suše Zeman.

Psali jsme:

Oslavenec Pithart: Možná ta populistická koalice ani nedokončí mandát
Miloš Zeman v dobrém rozmaru: Kolovrátek Fiala, nemá nic nového
Komu Lipavský sloužil a koho poškodil? Zhnusení v zákulisí diplomacie
Volební sjezd PRO: Rajchl dál předsedou. Zeman měl bouřlivý projev

 

Zdroje:

https://tn.nova.cz/video/9918-za-pet-minut-dvanact/526494-za-pet-minut-dvanact-3-ledna

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Brusel , Česko , Čína , EK , EU , Fiala , muži , ODS , Okamura , Rusko , Slovensko , Ukrajina , USA , válka , vláda , Zeman , ženy , SPD , tn.cz , převrat , Trump , Lipavský , pohlaví , válka na Ukrajině , Zůna

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Díváte se na svět obdobně jako třetí český prezident Miloš Zeman?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Rozpočtové určení daní

Můžete udělat něco, aby Praha neměla na občana 4,5 krát víc než malá města a venkov Z NAŠICH DANÍ ? Zatímco Praha NEVÍ ROUPAMA co by postavila ( a mnohdy to jde dokonce ze státního rozpočtu ), tak na malých městech trvá roky, než je na drobnou OPRAVU třeba chodníku.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Po padesátce se žije ženám mnohem lehčejiPo padesátce se žije ženám mnohem lehčeji Plíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní vodaPlíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní voda

Diskuse obsahuje 19 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

232 miliard navíc. Rajchl a šokující tvrzení o Ukrajincích v Česku

10:35 232 miliard navíc. Rajchl a šokující tvrzení o Ukrajincích v Česku

Poslanec Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD) tvrdí, že náklady na ukrajinské uprchlíky, které zveřejňuje…