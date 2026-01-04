Zeman o EU: Brusel? To chce převrat

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Vládu Andreje Babiše pochválil za to, že jde o vládu odborníků, zatímco vůči předchozí koalici Petra Fialy (ODS) měl pocit, že v ní je celá řada amatérů. Miloš Zeman tady přímo zmínil i ministra obrany Jaromíra Zůnu, kterého nominovala SPD, ale nedlouho po jeho jmenování už šéf SPD Tomio Okamura vysvětloval voličům slova generála v.v. Zůny o tom, že si je vědom toho, kdo je agresor v rusko-ukrajinské válce a že Ukrajinu podporuje.
Třetí český prezident se tady Zůny zastal.
„Svého času jsem ho navrhoval na náčelníka generálního štábu Armády ČR. Byl to můj kandidát. Jana Černochová (ODS) měla jiného kandidáta, generála Střechu. … Já znám generála Zůnu, vážím si ho, měli jsme spolu několik zajímavých diskusí. A já se nedomnívám, že změnil názor. On je pod tlakem SPD, která se domnívá, že by měli kritizovat Ukrajinu v tom rusko-ukrajinské konfliktu. Já, i když mám přátelské vztahy s Tomiem Okamurou a dalšími, se naopak domnívám, že Rusko je agresor a že bychom měli Ukrajinu podporovat,“ pravil Zeman.
genmjr. v v. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D.
Tomio Okamura
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Naproti tomu na adresu exministra zahraničí Jana Lipavského, jenž je dnes členem poslaneckého klubu ODS, nešetřil kritikou. Zeman má za to, že Lipavský udělala tři chyby. První bylo poškození vztahů se Slovenskem, dále poškození vztahů s USA a poškození vztahů s Čínou, což Zeman považuje za jedno horší než druhé.
Jedním dechem dodal, že Lipavského kritizoval za to, že byl vnímán jako propalestinská spojka, což se jemu jako tehdejšímu prezidentovi při Lipavského jmenování ani trochu nelíbilo.
Pár slov věnoval i sociální demokracii, kterou na konci devadesátých let přivedl do Strakovy akademie a učinil z ní vládní stranu. Posmutněle konstatoval, že v tuto chvíli nevidí žádnou silnou osobnost, která by mohla sociální demokracii opět pozvednout k výšinám. Takovou osobností podle Zemana mohl být starosta Náchoda Jan Birke, ale ten nedávno řady sociální demokracie opustil.
Brusel? Chce to převrat, naznačil Zeman
Stranou jeho pozornosti nezůstala ani Evropská unie.
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
Anketa
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
Ze Zemanova pohledu by bylo třeba „provést státní převrat a vložit moc do rukou Evropské rady. A to je velmi snadné,“ řekl Zeman.
Než se rozloučil s diváky, ocenil 47. prezidenta USA Donalda Trumpa např. za větu, že existují toliko dvě pohlaví – muž a žena. Je to prosté konstatování faktu, ale, viděno Zemanovýma očima, se svět dostal do stavu, kdy je třeba takovou jednoduchou pravdu zdůrazňovat.
A několika slovy okomentoval, jak se člověk může chovat, když se stane prezidentem. Buď může jezdit do divadel a otevírat výstavy, pak je to podle Zemana tzv. zážitkový prezident, nebo může zkusit napomoct řešení skutečných problémů země. Odmítl říct, do které z těchto dvou kategorií patří stávající prezident Petr Pavel, jehož mandát stále probíhá. „Dejme mu šanci,“ poznamenal suše Zeman.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.