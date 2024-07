Sílu a Evropu... Co naslibovala Leyenová, než šli poslanci hlasovat

Ursula von der Leyenová, která se uchází o pokračování mandátu předsedkyně Evropské komise, promluvila k europoslancům. Právě ti totiž rozhodnou o tom, zda bude ve své pozici pokračovat. Leyenová před 720 muži a ženami pronesla takřka 50 minut trvající projev, během něhož si několikrát vysloužila hlasitý potlesk.

Po většinu svého projevu mluvila anglicky, ale projev prokládala francouzskými větami i větami ve své rodné němčině.

„A ve světě plném protivenství závisí osud Evropy na tom, co uděláme dál,“ sdělila členům Evropského parlamentu. „Navzdory významným věcem, které jsme udělali a překonali, Evropa nyní stojí před jasnou volbou, volbou, která bude formovat naši práci na příštích pět let, ale také určí naše místo ve světě na dalších 50 let. Volba spočívá v tom, zda nás budou utvářet události a svět kolem nás, nebo se spojíme a vybudujeme si svou budoucnost pro sebe. Evropa nemůže kontrolovat diktátory a demagogy po celém světě, ale může se rozhodnout chránit svou vlastní demokracii. Evropa nemůže zastavit změny, ale může se rozhodnout, že je přijme a investuje do nového věku prosperity a zlepšení kvality našeho života,“ pokračovala.

Vrátila se do časů pandemie covidu, kdy členové parlamentu drželi chvíli ticha za všechny, kteří během pandemie zemřeli, a vrátila se také do časů, kdy ke členům parlamentu promlouval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Nikdy nezapomenu na vystoupení prezidenta Zelenského na začátku ruské války na Ukrajině, kdy ani překladatelé nemohli zadržet slzy,“ připomínala poslancům.

Po chvíli se vrátila zpět do přítomnosti a poslance varovala.

„Ale vážení členové, abychom si vybrali Evropu zítřka, musíme uznat, jak se lidé dnes cítí. Nacházíme se v období hluboké úzkosti a nejistoty,“ poznamenala Leyenová. Upozornila, že řadu občanů EU trápí otázka, kde budou bydlet.

„Mladí lidé se obávají o planetu, svou budoucnost a vyhlídek na válku. Firmy a zemědělci se cítí pod tlakem. A to vše je příznakem světa, ve kterém se všechno zbrojí a bojuje, kde je jasný pokus rozdělit a polarizovat naše společnosti,“ pokračovala von der Leyenová.

Jedním dechem dodala, že EU se těmto výzvám zvládne postavit a řešit je.

„A proto vás dnes žádám o vaši důvěru. Protože, stejně jako vy, jsem do politiky vstoupila, abych udělala změnu pro celou společnost, abych se postarala o generaci svých dětí a vnoučat, jako to udělali ti, kteří přišli před námi. Pozorně jsem naslouchala demokratickým silám v tomto parlamentu a jsem přesvědčena, že tyto pokyny odrážejí, kolik toho máme společného. Navzdory rozdílům, které jsou v každé demokracii zdravé. Takže, vážení členové, naší první prioritou bude prosperita a konkurenceschopnost,“ prohlásila Leyenová.

Podle Leyenové by lidé měli mít na paměti, že ekonomika se mění. Vůči světu musí podle Leyenové EU zlepšit svou konkurenceschopnost a doma musí posílit jednotný trh EU. „Potřebujeme méně hlášení, méně byrokracie, více důvěry, lepší vymáhání, rychlejší povolování. Pověřím proto každého komisaře, aby se podrobně ponořil do svého portfolia a konkrétně se zasadil o snížení byrokratické zátěže. Jmenuji viceprezidenta, který bude koordinovat tuto práci a podávat zprávy o pokroku tomuto parlamentu,“ vypočítávala.

Pozornost věnovala také energetice a zdůraznila, že 50 procent energie se v EU vyrobilo z čistých zdrojů. Alespoň v první polovině roku. „Investice do čistých technologií se v Evropě více než ztrojnásobily,“ volala od řečnického pultíku. EU teď prý věnuje větší pozornost investicím do produkce čistého vodíku a získávání energie z něj. Víc než USA a Čína. „Budeme se držet naší růstové strategie a cílů, které byly stanoveny pro roky 2030 a 2050, nyní se zaměříme na implementaci a investice, abychom toho dosáhli.“

Upozorňovala také, že limitujícím faktorem dalšího růstu EU jsou vysoké ceny energií. Ceny, které však podle Leyenové EU řeší a dařilo se jí třeba odolávat ruskému vydírání v oblasti energetiky.

„Společně jsme masivně investovali do domácích, levných obnovitelných zdrojů. A to nám umožnilo osvobodit se od špinavých ruských fosilních paliv. Vážení členové, Evropa potřebuje více investic, ať už jde o zemědělství nebo průmysl, digitální nebo strategické technologie, ale také více investic do lidí a jejich dovedností,“ zdůraznila Leyenová.

To, co firmy potřebují ke svému růstu, by podle Leyenové měly najít přímo v EU. „Budoucnost naší prosperity musí vzniknout v Evropě. To je jasné. A to je něco, na co opravdu musíme tlačit.“

Pokud jde o válku na Ukrajině, Leyenová již jednou mluvila o ukrajinském prezidentovi a teď pokračovala. „Před dvěma týdny odjel premiér předsednické země Evropské unie do Moskvy. Tato takzvaná mírová mise nebyla ničím jiným než misí appeasementu,“ zdůraznila von der Leyenová. „Jen o dva dny později namířily Putinovy rakety na dětskou nemocnici a porodnici v Kyjevě. A všichni jsme viděli obrazy dětí pokrytých krví. Viděli jsme matky, jak se snaží přivést mladé pacienty s rakovinou do bezpečí,“ pokračovala nesmlouvavě v popisu reality.

Leyenová je přesvědčená, že raketa na onkologicky nemocné pacienty nedopadla omylem, ale šlo o mrazivou zprávu světu.

„Takže, vážení členové, naše odpověď musí být stejně jasná. Nikdo nechce mír víc než Ukrajina. A my musíme stát po jejím boku a pomoct jí prosadit spravedlivý a trvalý mír pro svobodnou a nezávislou zemi.“

Vedle toho je podle Leyenové třeba bojovat s korupcí a čelit jí. „Chci, aby se Europol stal skutečně operativní policejní agenturou, a také musíme udělat více pro zabezpečení našich vnějších hranic,“ volala dál Leyenová.

Choices are the hinges of destiny.



Let us make the choice of strength, of leadership and of Europe.



My address as candidate for the Presidency of the @EU_Commission ↓ https://t.co/ZSgqha8PY4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2024

Ve druhé polovině projevu volala také po kráčení po cestě za dosažením rovnosti žen a mužů.

A nakonec volala po silné EU.

„Pojďme si vybrat sílu. Pojďme si vybrat vedení. Pojďme si vybrat Evropu. Děkuji mnohokrát a ať žije Evropa,“ zakončila své vystoupení.

A sklidila velký potlesk.