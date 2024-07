Sjezd AfD: Blokovali vstup, delegát je pokousal

Cestou na stranickou konferenci v Essenu se politik pravicové německé strany AfD (Aletrnative für Deutschland) Stefan Hrdy dostal do fyzické potyčky s jedním z demonstrantů. Politik vystoupil z auta kvůli zablokované silnici a rozešel se směrem k demonstrantům, jak je vidět na videu kolujícím na sociální síti X. Po chvíli politik spolu se skupinou demonstrantů padá k zemi. Jednoho z nich chytá za nohu, do níž se dle všeho zakousl. Na videu je detailně vidět krvavý kousanec.

Faschisten stellen sich vor das Auto des AFD-Politiker Stefan Hrdy in Essen und er kommt nicht voran. Also will er zu Fuss weiter gehen, doch die Faschos wollen auch das verhindern. Und was passiert dann ?

...Cooler Typ so ein EX GSG 9 pic.twitter.com/ZYaWg8uCBF