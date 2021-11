Skrčkař! Mezi šéfem Rozhlasu a Xaverem se rozhořela válka. Exmoderátor zvažuje, že řekne víc

Po rozhovoru generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala pro server Mediář.cz se strhla silná výměna názorů mezi ním a bývalým moderátorem ČRo Lubošem Xaverem Veselým. Rozbuškou byla Zavoralova slova k odchodu Xavera z ČRo. „Jestli mi je něco z duše odporné, tak to jsou skrčkaři… a to pan Zavoral je,“ vypálil moderátor po zveřejnění rozhovoru a začal jmenovat. Zvažuje také, že půjde ven s více informacemi.

a jeho odchodu z ČRo vyjádřil v rozhovoru pro server Mediář.cz. V něm zmínil, že on sám se s Veselým viděl akorát dvakrát za celou dobu jeho působení v rozhlasu, důvodům jeho odchodu prý ale rozumí.



„Věděl, že v předvolební době může vnitřně cítit problém dostát závazkům, které má vůči rozhlasu veřejné služby ve smyslu kodexu a dalších předpisů, a tím, co chtěl říkat na své platformě, na YouTube,“ míní Zavoral.



Rovněž připomenul Xaverovy výroky na adresu jeho rozhlasové exkolegyně Veroniky Sedláčkové, o níž moderátor mínil, že je „zatížená genderovým, korektním, debilním stylem, aby se zavděčila svým pokrokovým šéfům“, kvůli výrazům „daňové poplatnice“ a „obyvatelky ČR“. Fotogalerie: - Diskuze o listopadu

„Už po incidentu, kdy se nelichotivě vyjádřil vůči jedné z našich externích kolegyň, jsem mu sdělil, že i na něj jako externího spolupracovníka rozhlasu se vztahují předpisy veřejnoprávní instituce a že je pro mě nepřijatelné, aby se pohyboval na hraně kodexu či vyloženě za ní. To, myslím, v jeho rozhodnutí převážilo, jinou diskusi jsme ani nevedli,“ zhodnotil incident Zavoral.



Dementoval však, že by Xavera angažovali ve veřejnoprávním rozhlase „na základě jakéhosi hradního či jiného příkazu“. Když něco podobného Zavoral slyší, tak se prý „vždycky pousměje“. Xaverův pořad podle něho fungoval.



„Jediný problém je, že Xaver je rozporuplná osoba. Nadělal jsem si tím něco komunikačních problémů, ale hodnotím to jako etapu, která regionálním stanicím neublížila a neublížila ani Českému rozhlasu. Když udělal něco, co se mi nelíbilo, zpětnou vazbu ode mě vždycky dostal,“ podotkl šéf ČRo.



Na Zavoralova slova Xaver reagoval připomenutím, že z Českého rozhlasu odešel z osobních důvodů. Fotogalerie: - Pro budoucnost na Václaváku

„Teď jsem zjistil, že pan generální ředitel Českého rozhlasu Zavoral měl potřebu kolem toho vypovídat na server Mediář.cz, a na to se nedá nereagovat. Bohužel. Mrzí mě to, ale uvedu na pravou míru věci, o kterých moc nechápu, proč pan generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral potřeboval komentovat a oznamovat světu,“ vyřkl Veselý k rozhovoru s tím, že důvod řekl pouze nejbližším kolegům.



Že by odešel kvůli kodexu, Veselý odmítl. „To je lež. Nevím, kde to pan generální pochytil…,“ zaznělo s tím, že to možná souvisí s výsledky voleb.



Zavoralova slova o pohybování se na hraně kodexu pak rovnou označil za „blábol“. „Tak buď jsem Kodex porušil, anebo neporušil,“ nechápal Veselý s tím, že on si myslí, že svým výrokem nic neporušil. Fotogalerie: - Podpis koaliční smlouvy

Nesedí prý ani Zavoralův součet společných setkání, oba se podle Xavera viděli několikrát. „My jsme se sešli například před volbou členů Rady Českého rozhlasu,“ vzpomenul moderátor a prohodil i pár slovu k tomu, že nabídka k jeho působení ve veřejnoprávním rozhlasu přišla z ČRo, kde o jeho působení věděli.



„Musím říct, že doufám, že už nikdy nenarazím na šéfa tohoto typu, se kterým si leccos řeknete na osobních schůzkách… a já zvažuju, že půjdu s některýma věcma taky ven. Na hrubý pytel patří hrubá záplata,“ rozjel se Veselý. „Jestli mi je něco z duše odporné, tak to jsou skrčkaři… a to pan Zavoral je,“ dodal ještě.

Na Twitteru pak celá slovní přestřelka pobavila novináře Tomáše Etzlera. „Hehe...,“ zaznělo od něj k výměně názorů Xavera se Zavoralem.

