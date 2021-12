Skrytý úmysl. Landa a průkazy vakcín: Silné podezření. A nejen to

O čem je uskupení Zlatý špendlík přišel zpěvák Daniel Landa vysvětlit na XTV. „Zlatý špendlík organizuje odpor s malým O, řekněme. Upozorňuje lidi, že mají jinou možnost než vzít zápalnou láhev a někam ji hodit, to bychom samozřejmě nikdo nechtěl,“ vysvětlil. Stát se podle něj zachoval jako prase. „Ve chvíli, kdy vy víte, že očkování neochrání stoprocentně, a přesto vydáváte nějaký průkaz o bezinfekčnosti, který je totálním nesmyslem, tak to už páchne úmyslem,“ má podezření Landa a zamýšlí se, zda se nejedná o záměrné šíření infekční choroby.

Landa těmto lidem podle svých slov dává možnost se ozvat „dá se říci kultivovaným způsobem“ a spojit se a sjednotit se. Podotkl, že více než 40 nařízení vlády zrušily soudy a stát se tak chová protiprávně. „Já kdybych se čtyřicetkrát choval protiprávně, tak sedím ještě další tři životy,“ mínil. Zlatý špendlík má podle něho solidní právní zázemí a hodlá školit příznivce i v právních minimech. „Co si mohou dovolit, co je na tom špatně, aby věděli, co je na tom špatně,“ vysvětlil. V lékařské oblasti se pak opírají o názory epidemiologa Jiřího Berana, který chce cílená opatření pro rizikové skupiny.

„Zlatý špendlík organizuje odpor s malým O, řekněme. Upozorňuje lidi, že mají jinou možnost než vzít zápalnou láhev a někam ji hodit, to bychom samozřejmě nikdo nechtěl,“ shrnul zpěvák. Špendlík má jako hráz stát v cestě „nájezdům zběsilých politiků“, aby se lidé mohli cítit jako svobodní občané a měli nějakou „páku“ a mohli čelit nelogickým a někdy i likvidačním požadavkům. Vymezil se, že nejsou a nechtějí být „zběsilá síla“, ale opírají se o špičkové odborníky v oblasti práva a medicíny.

Dle Daniela Landy je ve Zlatém špendlíku i řada očkovaných. Uznal, že je v Česku momentálně kritická situace, ale pokud jde o to, kdo za ni může, řekl Landa: „Svádět to na neočkované lidi, to je opravdu nechutné.“ Doplnil, že bojují proti prokazatelným lžím, kterých si nikdo nevšímá. Jako jednu z těchto lží označil tvrzení, že kdo je očkován, ten má „tečku“ a nebude nakažlivý a nebude mít těžký průběh. Xaver namítl, že to je reklama, ve které se prostě lže, ale Landa se s tím nechtěl smířit, řka, že veřejné zdraví je něco jiného. „Politici by neměli dělat reklamu nějakému výrobku, který ještě není ani pořádně odzkoušený,“ míní.

V některých věcech vidí úmysl. „Ve chvíli, kdy vy víte, že očkování neochrání stoprocentně, a přesto vydáváte nějaký průkaz o bezinfekčnosti, který je totálním nesmyslem, tak to už páchne úmyslem,“ má podezření Landa a zamýšlí se, zda se nejedná o záměrné šíření infekční choroby.

Ideální stav by byl, kdyby se stát k občanům choval jako k hrdým lidem, nic nenařizoval a věci řádně vysvětloval a nelikvidoval lidem živobytí bez náhrady. „Ten stát se k nám zachoval jako prase. K mnohým. Zničil lidi úplně bez náhrady, bez pardonu. Hlavně že oni mají svoje teplý místečka a hlavně že oni vydělávají. Já jim peníze nezávidím, ale měli by se rozdělit s těmi, co nemají teď nic,“ řekl a ze zruinovaných jmenoval např. fitness centra, která dle něho navíc byla zavřená nelogicky, když sport je jeden ze způsobů, jak se udržet zdravým. Chce, aby rozum zvítělil nad zvůlí, příkazem, lží a hlavně nesmyslností. „Když mi nějaký člověk řekne, že mám nosit dvě roušky, i když jdu ven sám, to je neuvěřitelný, že těm lidem to prošlo,“ vzpomínal na podzimní nařízení.

Co se týče motivace za některými nařízeními, Landa tuší peníze. „Mnoho z těch lidí, které jsem jmenoval i které jsem nejmenoval, kteří jsou za to zodpovědní, tak jsou napojení na ty firmy, které dělají testy, prodávají vakcíny, a to jsou obrovské peníze,“ řekl a obává se, že se jedná o „největší tunel v dějinách“, pokud jde o státní zakázky.

Výzvu k masivnímu dotazování na hygieny nepovažuje za chybu. Hygieny prý pojaly opatření jako šikanu lidí nad krachem a místo trasování chodily po hospodách a restauracích a kontrolovaly, zda personál správně kontroluje nesmyslně přiřknutou bezinfekčnost. „Tím pádem to byla malá facka hygienám, ty sice kvičely, ale jeden příklad za všechny. Loni praskaly covidové jednotky ve švech a v Bohumíně si napochodovaly dámičky s kávičkou bez roušek s deskama na totálně přetíženou covidovou jednotku kontrolovat, jak to tam mají s hygienou,“ komentoval případ Landa a vyslovil se jasně, aby hygieny trasovaly, informovaly lidi v rizikové skupině o ohrožení. „A ne s policisty v zádech chodit po hospodách a vyžadovat jak za nacismu árijský průkazy,“ vymezil se. Vadí mu také, že povinnost kontroly stát přehazuje na soukromníky, pokud je chce dělat, dle zpěváka si je má organizovat sám.

