Skutečný Putin? Historik u Witowské odkryl vše. I důvody kolem Ukrajiny

Historik Kelin varoval před deklaracemi, které vycházejí z Putinových úst. Rozhodně nelze brát vážně, když ruský prezident i po invazi na východ Ukrajiny tvrdí, že chce najít diplomatické řešení této krize.

„Putinovi nevěřím ani to, jak se jmenuje,“ zasmál se Kelin, zhluboka se nadechl a dodal: „Je to velice zvláštní člověk, o kterém někdy pochybuji, jestli je to jedna osoba,“ uvedl a zmínil osobní zkušenost, která jeho pochyby podtrhuje: „Z očí do očí jsem s ním mluvil dvakrát a každá ta debata byla s úplně jiným člověkem,“ zdůraznil, že ruský vůdce se neustále mění.

„Pokud se na něj budete dívat očima racionálního Evropana, budete si vše vykládat špatně. Také z komentářů dlouholetých spolupracovníků Putina jsem pochopil, o koho se jedná,“ pokračoval Kelin.

Uznání tzv. samozvaných republik rozhodně podle Kelina není posledním krokem. „Je to jeden z celé série kroků, které bude Putin ještě vymýšlet,“ je přesvědčen.

Zdůraznil, že se jasně projevují Putinovy vlastnosti bývalého důstojníka KGB: „Na začátku svého zvolení prezidentem předstíral, že je demokrat, protože se to nosilo. Ale kágébák v něm zůstal. To, co vidíme teď, je tvář kágébáka,“ konstatoval.

Jaká další území by mohl chtít Putin ovládat? „Putinovi ani tak nejde o území. Jemu jde o to, aby přežil. Sedí na tygru, ze kterého nemůže slézt. Vývoj Ukrajiny ho znervózňuje, protože kdyby se tam, pro něj nedejbože, začalo dařit, vyrovnala se s korupcí, oligarchy a lidi nejezdili za prací do zahraničí, znamenalo by to ohrožení Putina,“ upozornil Kelin, že už nyní opozice říká, že Putin dělá ekonomiku zoufale špatně.

„Zatím většina lidí věří lživé propagandě, jenže pokud by si mohli osahat, že to jde bez té demagogie, zloby a nenávisti celého světa, pak by to znamenalo, že by se věci v Rusku mohly dát výrazně do pohybu,“ domnívá se historik.

Projev Putina ve státní televizi označil europoslanec Alexandr Vondra za „zlom v mezinárodních vztazích a návrat k politice síly“, s tím Kelin plně souhlasí. „Putin v projevu opakovaně lhal bez zábran. Navíc tam byl projev jeho značné nervozity. I způsob, jak jedná se zahraničními hosty, ukazuje na určitý pokrok duševní poruchy,“ zhodnotil publicista s tím, že ruský prezident „falšoval historii“.

Putinovi podle něj věří stále dost Rusů. Především pak ti, kteří se dívají na televizi a nemají nic jiného než tu televizi. „To je většina lidí žijících mimo hlavní města. Pokud sledujete moskevské agitační programy více než pět až deset minut, dělá se vám nevolno nebo se vám začínají rozjíždět žaludeční vředy. Pokud to do někoho hustí 24 hodin denně, pak si ti lidé říkají, že na tom něco může skutečně být,“ dodal spoluautor knihy „Dějiny Ruska ve 20. století“.

