Skyfox má zelenou. Aero dodá státnímu podniku čtyři nové cvičné letouny

22.09.2025 12:52 | Monitoring

Český letecký průmysl si v posledních letech připisuje jednu úspěšnou zakázku za druhou. Nejnověji to potvrzuje oznámení společnosti Aero Vodochody, která dodá další čtyři letouny L-39 Skyfox státnímu podniku LOM PRAHA. Jde o využití opce navázané na kontrakt z listopadu 2022, v jehož rámci Aero vyrobilo a letos předalo první čtyři stroje.

Foto: Aero Vodochody
Popisek: Letoun Skyfox

První dvě z nově objednaných letadel mají být hotova ještě letos, zbylé dva kusy pak do konce roku 2026. K oznámení došlo symbolicky během Dnů NATO v Ostravě. „Toto prohlášení od našeho zákazníka je pro Aero velmi důležité, protože potvrzuje, že letouny L-39 Skyfox zůstávají pevnou součástí platformy pro výcvik pilotů letounů 4. a 5. generace,“ uvedl generální ředitel Aera Viktor Sotona.

Podle šéfa LOM PRAHA Jiřího Protivy má investice dvojí efekt – kromě zajištění kapacit pro výcvik pilotů Armády ČR umožní pardubické Centrum leteckého výcviku nabízet kvalitní trénink i zahraničním partnerům. „Podporujeme český letecký průmysl tím, že využíváme letouny domácí výroby doplněné o simulátory od naší dceřiné společnosti VR Group,“ doplnil Protiva.

Letoun L-39 Skyfox je moderní víceúčelová platforma schopná pokrýt celé spektrum od základního výcviku přes taktické mise až po průzkumné úkoly. Splňuje přísné alianční standardy a díky variabilní konfiguraci nachází uplatnění jak u evropských, tak mimoevropských zákazníků.

Aero Vodochody tak potvrzuje svou pozici největšího leteckého výrobce v České republice a jednoho z tradičních hráčů světového trhu s proudovými cvičnými letadly. Společnost se může opřít o více než stoletou historii a zkušenost s výrobou přes 11 tisíc letounů, z nichž stovky stále slouží u vojenských provozovatelů po celém světě.

Zakázka pro LOM PRAHA zároveň zapadá do širšího trendu posilování českého leteckého průmyslu. Ten se v posledních letech rozvíjí nejen díky úspěchu Aera s novým typem Skyfox, ale také prostřednictvím dalších firem, které se zapojují do mezinárodních projektů – od výroby komponentů pro civilní letadla až po spolupráci na modernizaci vojenské techniky. Česká republika se tak stále výrazněji profiluje jako spolehlivý partner v oblasti letectví, a to jak v rámci NATO, tak na globálním trhu.

autor: Karel Výborný

Diskuse obsahuje 3 příspěvků

