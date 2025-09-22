Skyfox má zelenou. Aero dodá státnímu podniku čtyři nové cvičné letouny

První dvě z nově objednaných letadel mají být hotova ještě letos, zbylé dva kusy pak do konce roku 2026. K oznámení došlo symbolicky během Dnů NATO v Ostravě. „Toto prohlášení od našeho zákazníka je pro Aero velmi důležité, protože potvrzuje, že letouny L-39 Skyfox zůstávají pevnou součástí platformy pro výcvik pilotů letounů 4. a 5. generace,“ uvedl generální ředitel Aera Viktor Sotona.
Podle šéfa LOM PRAHA Jiřího Protivy má investice dvojí efekt – kromě zajištění kapacit pro výcvik pilotů Armády ČR umožní pardubické Centrum leteckého výcviku nabízet kvalitní trénink i zahraničním partnerům. „Podporujeme český letecký průmysl tím, že využíváme letouny domácí výroby doplněné o simulátory od naší dceřiné společnosti VR Group,“ doplnil Protiva.
Aero Vodochody tak potvrzuje svou pozici největšího leteckého výrobce v České republice a jednoho z tradičních hráčů světového trhu s proudovými cvičnými letadly. Společnost se může opřít o více než stoletou historii a zkušenost s výrobou přes 11 tisíc letounů, z nichž stovky stále slouží u vojenských provozovatelů po celém světě.
Zakázka pro LOM PRAHA zároveň zapadá do širšího trendu posilování českého leteckého průmyslu. Ten se v posledních letech rozvíjí nejen díky úspěchu Aera s novým typem Skyfox, ale také prostřednictvím dalších firem, které se zapojují do mezinárodních projektů – od výroby komponentů pro civilní letadla až po spolupráci na modernizaci vojenské techniky. Česká republika se tak stále výrazněji profiluje jako spolehlivý partner v oblasti letectví, a to jak v rámci NATO, tak na globálním trhu.
autor: Karel Výborný