Šlápla Nerudová kamsi? Šíří se scéna s poslankyní

26.01.2026 10:54 | Komentář
autor: Karel Šebesta

Měl náčelník generálního štábu Karel Řehka mlčet ohledně letounů L-159? Podle několika poslanců ANO skutečně měl. Poslanec ANO Pavel Růžička jeho slova považuje za důkaz politizace armády. Podle poslankyně Ivany Mádlové se Řehka chová, jako by nebyl náčelník generálního štábu, ale politik a ministr. Za to se do ní pustila europoslankyně Nerudová. Jenže tvrdě narazila, což si myslí i komentátor Petr Holec. Ten politizaci armády považuje za vážný problém.

Šlápla Nerudová kamsi? Šíří se scéna s poslankyní
Foto: TN.cz
Popisek: Danuše Nerudová

Jedním z velkých mediálních témat jsou v poslední době letouny L-159. Prezident Pavel po setkání s ukrajinským prezidentem Zelenským přišel s informací, že ze strany Ukrajiny je zájem několik těchto letounů koupit. Česká vláda ale takový nákup odmítla se slovy, že letouny jsou nutné pro potřeby českých ozbrojených sil.

Jenže tato slova zpochybnil náčelník generálního štábu Karel Řehka, podle kterého by bezpečnost Česka darování čtyř L-159 neohrozilo. Premiér Andrej Babiš se vyjádřil, že by bylo lepší, kdyby náčelník generálního štábu mlčel a že nyní chápe výhrady bývalé ministryně obrany Černochové.

Anketa

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?

1%
1%
98%
hlasovalo: 12502 lidí
Do Řehky se pustili někteří poslanci ANO. Například Pavel Růžička, který Řehku kritizuje dlouhodobě a dostal se s ním kvůli tomu i do konfliktu. „Tři roky veřejně říkám, že s nástupem Karla Řehky začala politizace armády. Někteří novináři, jako Petr Řezníček, mě za to napadali. Teď už je jasné, že si během funkce jen připravoval půdu pro vstup do politiky. Petr Fiala to mohl vyřešit už dávno, ale místo toho se nikdy nezastal Jany Černochové.“

„Politizace armády je proces, při kterém ozbrojené síly začnou sloužit konkrétním politickým zájmům, stranám např. STAN a prezidentovi nebo ideologiím. V podstatě jde o to, že se z armády stává nástroj politického boje místo toho, aby byla nestranným garantem bezpečnosti státu,“ vysvětlil pak Růžička, co myslí politizací armády.

Do Řehky se pak pustila také poslankyně Ivana Mádlová. „Považuji za nepřijatelné, aby náčelník generálního štábu ve veřejném prostoru zpochybňoval stanoviska demokraticky zvolené vlády se silnou důvěrou Poslanecké sněmovny! To není jeho práce a nesmí to být tolerováno už jen kvůli základním hodnotám našeho státu. Jsem ráda, že premiér Andrej Babiš chování Karla Řehky veřejně odmítl,“ uvedla na sociální síti X.

„Karel Řehka se už několik let chová jako kdyby nebyl náčelník generálního štábu, ale premiér nebo ministr obrany. Chápu, že s ním měla ministryně Jana Černochová spory. V demokracii je totiž běžné, že armádu řídí politici a armáda pracuje na základě politického zadání. U generála Řehky se mi někdy zdá, že to téměř odmítá respektovat. Velmi si vážím práce našich vojáků doma i v zahraničí. České republice slouží s odhodláním a mají skvělou pověst. Nicméně Karel Řehka s okruhem svých věrných a nejbližších, kteří ho téměř bezmezně adorují, tomu neprospívá,“ pokračovala.

Kvůli jejím slovům se do ní pustili politici STAN. Jednak Vít Rakušan, který se obouval do toho, že podle ANO měl Řehka „držet hubu a krok“. Tomu Mátlová vmetla, že to byla vláda, v níž seděl, která letadla odmítla dát Ukrajině, a za to samé teď tepe vládu novou.

Pustila se do ní také europoslankyně Danuše Nerudová, která byla vůči Mádlové ještě ostřejší. „Já zase považuji za nepřijatelné, aby si osoba, která všemu ‚rozumí‘ jak koza petrželi, nikdy nenasazovala život za druhé, otírala ústa o gen. Řehku. Víte vy vůbec, osobo, jaké jednotce velel? Vaše míra ubohosti fakt přesahuje veškeré hranice,“ vzkázala poslankyni.

Mádlová reagovala neméně ostře. „Paní věčná kandidátko na všechny funkce široko daleko, Vy jste ani nevěděla, že má prezident vojenskou kancelář, tak mě přestaňte zkoušet. Na rozdíl od Vás jsem se jako zdravotnice zúčastnila humanitární mise MEDEVAC a pomáhala přímo na místě. Ošetřovala jsem raněné civilisty a některým už bohužel nebylo pomoci. Velmi dobře vím, co je válka. Pro Vás je válka přijímání rezolucí, tlachání u kafe a psaní na twitter.“ Její mise MEDEVAC byla v Jordánsku v roce 2017.

„No o to horší je, že vám není hanba škrtat psychologickou pomoc ukrajinským dětem v Kyjevě? A to při vědomí, že jak píšete, jste viděla válku? Fakt hnus! Tohle je čirý hyenismus,“ reagovala ještě europoslankyně. Tato výměna názorů se pak masově šíří i na ostatních sítích.

K výtkám europoslankyně se už pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Danuše Nerudová znovu jen potvrdila, že její přezdívka Blbuše sedí a hrdě jí dál dělá čest. Má na to voliče. To je ale jen kolorit, někdo to dělat musí a ona nikoho nezajímá,“ uvedl.

Ovšem upozorňuje na závažnější fenomén: „Mnohem vážnější je to, co si jako šéf armády dovoluje náčelník generálního štábu Karel Řehka. On klidně neguje rozhodnutí ministra obrany, jehož je podřízeným, a dělá si vlastní politiku, i když není politik. A nedělá to jen teď, permanentně bojoval i s předchozí ministryní obrany Janou Černochovou. To klidně dohlížel na soukromé pašování dronů herecko-lampasácké guerilly na Ukrajinu. Řehka se očividně inspiruje Tureckem nebo Jižní Amerikou, kde generálské junty rády přebírají moc nad civilními vládami. V Česku bohužel není sám. Generálský ústavní puč právě spáchal i Řehkův zelený kámoš prezident Petr Pavel, když prostě svévolně odmítl návrh premiéra Andreje Babiše a odmítl mu jmenovat ministra. Nejen na Hradě očividně pořád nevyvětrali ducha ČSLA.“

Psali jsme:

„Podívejte, co o nás píší.“ Stydící se Nerudová vytáhla ruské noviny
„Bude veselo.“ Dohoda MERCOSUR poslána k soudu, hlásí europoslanec
Bouře ve Štrasburku: Nerudová se posmívá, pak ale ukázal záběry Dostál
Co se mu stalo? Nerudová zírá, co bývalý velvyslanec říká

 

Zdroje:

https://mzv.gov.cz/amman/en/news_and_events/medevac_health_assistance_program_in.html

https://t.co/as2FMbJA4x

https://twitter.com/danusenerudova/status/2015500382533746697?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/karel_rehka?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/kecinzer?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MadlovaIvana/status/2015379498741682412?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MadlovaIvana/status/2015480889988256071?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MadlovaIvana/status/2015481515912933658?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/P_Fiala?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ruzickapavel70/status/2015297238319104141?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ruzickapavel70/status/2015334455208976843?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Holec , L-159 , Rakušan , Mádlová , Řehka , Nerudová

Váš názor? (Hlasovalo 9 čtenářů)

Jsou slova Danuše Nerudové za hranou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Bc. Matěj Gregor byl položen dotaz

Mohu vás poprosit, abyste váš komentář více rozvedl?

Dobrý den, zaujal mě vás článek, kde se zabýváte dost podstatnými problémy. Jde o tento článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Gregor-Motoriste-Pro-rodice-deti-ucitele-a-me-vrstevniky-785661. V něm píšete i toto: Osobně se budu snažit, aby se vzdělávací systém přizpůsobil...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 43 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Pokud je jedinou prací, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseHonzaSouček , 26.01.2026 11:44:22
tetky Danuše sprostě se vyjadřovat na sociálních sítích ke všemu, co neodpovídá jejímu jednoduchému vidění světa, tak v tom zrovna nevidím poslání europoslance. Ti, kdo tuhle zapšklou ženštinu volili, by si měli dát každý den ráno pohlavek před zrcadlem.

|  10 |  0

Další články z rubriky

Šlápla Nerudová kamsi? Šíří se scéna s poslankyní

10:54 Šlápla Nerudová kamsi? Šíří se scéna s poslankyní

Měl náčelník generálního štábu Karel Řehka mlčet ohledně letounů L-159? Podle několika poslanců ANO …