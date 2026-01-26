Šlápla Nerudová kamsi? Šíří se scéna s poslankyní

Jedním z velkých mediálních témat jsou v poslední době letouny L-159. Prezident Pavel po setkání s ukrajinským prezidentem Zelenským přišel s informací, že ze strany Ukrajiny je zájem několik těchto letounů koupit. Česká vláda ale takový nákup odmítla se slovy, že letouny jsou nutné pro potřeby českých ozbrojených sil.
Jenže tato slova zpochybnil náčelník generálního štábu Karel Řehka, podle kterého by bezpečnost Česka darování čtyř L-159 neohrozilo. Premiér Andrej Babiš se vyjádřil, že by bylo lepší, kdyby náčelník generálního štábu mlčel a že nyní chápe výhrady bývalé ministryně obrany Černochové.
„Politizace armády je proces, při kterém ozbrojené síly začnou sloužit konkrétním politickým zájmům, stranám např. STAN a prezidentovi nebo ideologiím. V podstatě jde o to, že se z armády stává nástroj politického boje místo toho, aby byla nestranným garantem bezpečnosti státu,“ vysvětlil pak Růžička, co myslí politizací armády.
Tři roky veřejně říkám, že s nástupem @karel_rehka začala politizace armády. Někteří novináři, jako @kecinzer, mě za to napadali. Teď už je jasné, že si během funkce jen připravoval půdu pro vstup do politiky. @P_Fiala to mohl vyřešit už dávno, ale místo toho se nikdy nezastal… pic.twitter.com/as2FMbJA4x— Pavel Růžička (@ruzickapavel70) January 25, 2026
Do Řehky se pak pustila také poslankyně Ivana Mádlová. „Považuji za nepřijatelné, aby náčelník generálního štábu ve veřejném prostoru zpochybňoval stanoviska demokraticky zvolené vlády se silnou důvěrou Poslanecké sněmovny! To není jeho práce a nesmí to být tolerováno už jen kvůli základním hodnotám našeho státu. Jsem ráda, že premiér Andrej Babiš chování Karla Řehky veřejně odmítl,“ uvedla na sociální síti X.
„Karel Řehka se už několik let chová jako kdyby nebyl náčelník generálního štábu, ale premiér nebo ministr obrany. Chápu, že s ním měla ministryně Jana Černochová spory. V demokracii je totiž běžné, že armádu řídí politici a armáda pracuje na základě politického zadání. U generála Řehky se mi někdy zdá, že to téměř odmítá respektovat. Velmi si vážím práce našich vojáků doma i v zahraničí. České republice slouží s odhodláním a mají skvělou pověst. Nicméně Karel Řehka s okruhem svých věrných a nejbližších, kteří ho téměř bezmezně adorují, tomu neprospívá,“ pokračovala.
Považuji za nepřijatelné, aby náčelník generálního štábu ve veřejném prostoru zpochybňoval stanoviska demokraticky zvolené vlády se silnou důvěrou Poslanecké sněmovny! To není jeho práce a nesmí to být tolerováno už jen kvůli základním hodnotám našeho státu. Jsem ráda, že premiér…— Ivana Mádlová (@MadlovaIvana) January 25, 2026
Kvůli jejím slovům se do ní pustili politici STAN. Jednak Vít Rakušan, který se obouval do toho, že podle ANO měl Řehka „držet hubu a krok“. Tomu Mátlová vmetla, že to byla vláda, v níž seděl, která letadla odmítla dát Ukrajině, a za to samé teď tepe vládu novou.
Pane předsedo, skutečnost, že armáda letouny nemůže poskytnout, prezentovala ministryně Jana Černochová v roce 2023 a Vaše vláda o poskytnutí Ukrajině mohla rozhodnout opakovaně. Neudělala to. Teď tady tepete novou vládu, která je funkci měsíc. Vláda zaujala politické stanovisko…— Ivana Mádlová (@MadlovaIvana) January 25, 2026
Pustila se do ní také europoslankyně Danuše Nerudová, která byla vůči Mádlové ještě ostřejší. „Já zase považuji za nepřijatelné, aby si osoba, která všemu ‚rozumí‘ jak koza petrželi, nikdy nenasazovala život za druhé, otírala ústa o gen. Řehku. Víte vy vůbec, osobo, jaké jednotce velel? Vaše míra ubohosti fakt přesahuje veškeré hranice,“ vzkázala poslankyni.
Mádlová reagovala neméně ostře. „Paní věčná kandidátko na všechny funkce široko daleko, Vy jste ani nevěděla, že má prezident vojenskou kancelář, tak mě přestaňte zkoušet. Na rozdíl od Vás jsem se jako zdravotnice zúčastnila humanitární mise MEDEVAC a pomáhala přímo na místě. Ošetřovala jsem raněné civilisty a některým už bohužel nebylo pomoci. Velmi dobře vím, co je válka. Pro Vás je válka přijímání rezolucí, tlachání u kafe a psaní na twitter.“ Její mise MEDEVAC byla v Jordánsku v roce 2017.
„No o to horší je, že vám není hanba škrtat psychologickou pomoc ukrajinským dětem v Kyjevě? A to při vědomí, že jak píšete, jste viděla válku? Fakt hnus! Tohle je čirý hyenismus,“ reagovala ještě europoslankyně. Tato výměna názorů se pak masově šíří i na ostatních sítích.
Paní věčná kandidátko na všechny funkce široko daleko, Vy jste ani nevěděla, že má prezident vojenskou kancelář, tak mě přestaňte zkoušet. Narozdíl od Vás jsem se jako zdravotnice zúčastnila humanitární mise MEDEVAC a pomáhala přímo na místě. Ošetřovala jsem raněné civilisty a…— Ivana Mádlová (@MadlovaIvana) January 25, 2026
No o to horší je, že vám není hanba škrtat psychologickou pomoc ukrajinským dětem v Kyjevě? A to při vědomí, že jak píšete, jste viděla válku? Fakt hnus! Tohle je čirý hyenismus.— Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 25, 2026
K výtkám europoslankyně se už pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Danuše Nerudová znovu jen potvrdila, že její přezdívka Blbuše sedí a hrdě jí dál dělá čest. Má na to voliče. To je ale jen kolorit, někdo to dělat musí a ona nikoho nezajímá,“ uvedl.
Ovšem upozorňuje na závažnější fenomén: „Mnohem vážnější je to, co si jako šéf armády dovoluje náčelník generálního štábu Karel Řehka. On klidně neguje rozhodnutí ministra obrany, jehož je podřízeným, a dělá si vlastní politiku, i když není politik. A nedělá to jen teď, permanentně bojoval i s předchozí ministryní obrany Janou Černochovou. To klidně dohlížel na soukromé pašování dronů herecko-lampasácké guerilly na Ukrajinu. Řehka se očividně inspiruje Tureckem nebo Jižní Amerikou, kde generálské junty rády přebírají moc nad civilními vládami. V Česku bohužel není sám. Generálský ústavní puč právě spáchal i Řehkův zelený kámoš prezident Petr Pavel, když prostě svévolně odmítl návrh premiéra Andreje Babiše a odmítl mu jmenovat ministra. Nejen na Hradě očividně pořád nevyvětrali ducha ČSLA.“
