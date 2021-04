Šlápla do... Pirátka má zkažené svátky, protože jste ji nepochopili

Europoslanci mají v europarlamentu různé cíle. Pirátka Gregorová ten svůj deklarovala jasně: „Můj cíl je pořád stejný – dostat se na politický blacklist Komunistické strany Číny!“ Když totiž sdílela příspěvek o tom, že banky by mohly hodnotit důvěru i podle nebankovních informací, někteří to pochopili tak, že daný směr schvaluje. A prý jí přáli i smrt. Gregorová chce v tomto ohledu udělat jasno.

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová si naběhla příspěvkem ohledně tzv. sociálního skóre. Sociální skóre je ve zkratce souhrn, jak moc je daný občan spolehlivý, jak plní své závazky a zaváděním tohoto systému je proslulá hlavně komunistická Čína. Gregorová má podezření, že něco podobného by se mohlo za chvíli objevit i ve finančnictví. Anketa Jste pro okamžité otevření restaurací? Ano 43% Ne 57% hlasovalo: 1954 lidí

Vychází z blogu Mezinárodního měnového fondu (MMF). Banky dle blogu zvažují, komu udělit a komu neudělit úvěr podle tzv. tvrdých dat, neboli výšky příjmu, zaměstnání, majetku a dluhu. Ovšem s tímto přístupem jsou dva problémy. Jednak je procyklický, tedy v době konjunktury banky půjčují, protože se lidem daří, naopak v době krize nepůjčují. A tím v podstatě pomáhají přehřátí ekonomiky a prodlužují krizi.

Další problém je, že u některých lidí není tvrdých dat dostatek. V USA banky například sledují užívání kreditních karet, ovšem lidé, kteří se do USA přistěhovali, většinou kreditní karty nepoužívali.

„Fintech (informační technologie ve finančnictví) toto dilema řeší tím, že zkoumá nefinanční data. Například typ prohlížeče a hardware počítače, historii vyhledávání a on-line nákupů. Nové studie ukazují, že když tato data rozebere umělá inteligence a strojové učení, tak jsou často lepší než tradiční metody úvěrového ověřování a mohou rozšířit okruh financovaných například tím, že na úvěr dosáhnou i ti, kdo nepracují v tradičních odvětvích, nebo domácnosti a firmy na venkově,“ píší ekonomové MMF.

„Co byste řekli na to, kdyby vaše ‚sociální skóre‘ – jednoduše třeba to, jestli vám dají v bance hypotéku nebo ne – záviselo na historii ve vašem prohlížeči?“ a „Znamenalo by to snad, že pokud někdo používá anonymní okna a další nástroje, stane se ‚člověkem bez minulosti‘? Co myslíte?“ ptá se Gregorová.

Pirátská europoslankyně ovšem v původním příspěvku zřejmě nedala dostatečně najevo, že s touto myšlenkou nesouhlasí, protože se našli tací, kteří si mysleli, že tento způsob prosazuje.

Proto včera kategoricky prohlásila, že nechce zavést sociální kredit. „Proč vám říkám něco, co musí být každému po skoro po 2 letech mé europoslanecké práce jasné? O víkendu jsem sdílela příspěvek o tom, že se v Mezinárodním měnovém fondu mluví o tom, že by se něco jako sociální kredit mohlo odvíjet od historie vašeho prohlížeče. Nějakým způsobem se tento příspěvek dostal do rukou lidem, kteří moji práci nesledují a ani neví, že podobný typ příspěvků zveřejňuji skoro každý den. Nabízím informaci a nechávám na lidech, aby si udělali vlastní názor,“ vysvětluje Gregorová.

Dodala, že některé komentáře ji mrzely, stejně jako přání smrti, která údajně dostala. „Můžu vám říct, že jsem z toho neměla úplně nejlepší svátky. Podstatná část komentářů mě obvinila z toho, že jsem komunistka a chci tu zavést to, co je v Číně. Nebo že se od nich chci něco naučit,“ dodala. Nicméně nechce sypat sůl do rány, ani obviňovat druhé. „Přiznávám svoji chybu, že jsem dostatečně jasně a nahlas v příspěvku nedodala, že jsem absolutně proti podobným věcem. Udělala jsem tu chybu, že jsem předpokládala, že taková dezinterpretace přece nemůže nikoho napadnout,“ doznala.

Fotogalerie: - Nacpaná náplavka

A pro jistotu se pochlubila přehledem svých aktivit, aby bylo jisté, že čínské praktiky odsuzuje, například odporem proti softwaru na identifikaci tváře a čínskému TikToku. A podporou Hongkongu. „Nebojte se, můj cíl je pořád stejný – dostat se na politický blacklist Komunistické strany Číny!“ říká europoslankyně a dodává: „Následující měsíce do říjnových voleb nás jako Piráty čeká ještě hodně podobných eskapád. Držte nám, prosím, palce a vždy si řekněte, jestli ta šokující informace zapadá do celku mé (naší) práce.“

