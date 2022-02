Slavný Kasparov: Poslouchejte mě, je čas bojovat. Had Putin, hřáli jste si ho

reklama

Kasparov zalitoval, že jeho varování před ruskou agresí dříve svět nevyslyšel. Za pravdu mu dává až nyní, když Ukrajinou druhým dnem zmítá válka. „Po letech ignorování a varování poslouchám: Garry, měl jsi pravdu!“

Psali jsme: „Šmejdi“. Kde je Západ? Ukrajina zůstává sama

Zopakoval proto svá slova, která pronesl už v roce roce 2014: „Přestaňte mi říkat, že jsem měl pravdu, a poslouchejte, co říkám teď,“ vzkazuje.

Ok, after years of warnings were ignored and hearing "Garry, you were right!" all damn day today, I'll repeat what I said in 2014: Stop telling me I was right and listen to what I'm saying now. My recommendations follow: 1/5 — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022

Západu proto radí, aby ihned podpořil Ukrajinu vojensky, kromě pozemních jednotek. „Všechny zbraně, informace, kybernetika,“ dodává. Spolu s tím doporučuje nechat zkrachovat Putinovu válečnou mašinérii a musí dojít ke zmrazení a zabavení ruských financí a financí Putinova „gangu“.

Okamžitě také musí následovat doslova vykopnutí Ruska ze všech mezinárodních a finančních institucí, jako PACE, Interpol a další.

-Support Ukraine militarily, immediately, everything but boots on the ground. All weapons, intel, cyber.

-Bankrupt Putin's war machine. Freeze & seize Russia's finances & those of him and his gang.

-Kick Russia out of every intl & financial institution. PACE, Interpol, etc 2/5 — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022

Neodkladně by mělo podle Kasparova dojít k odvolání všech velvyslanců z Ruska. „Nemá smysl s nimi mluvit,“ píše s tím, že jednotný postoj Západu by vůči nim měl znít: „Přestaňte, nebo budete zcela izolováni.“

Zmiňuje také zákaz všech prvků Putinovy globální propagandistické mašinérie. „Vypněte je, zavřete je a pošlete je domů. Přestaňte pomáhat diktátorovi šířit lži a nenávist,“ apeluje důrazně Kasparov.

-Recall all ambassadors from Russia. There is no point in talking. The new unified message is "stop or be isolated completely".

-Ban all elements of Putin's global propaganda machine. Turn them off, shut them down, send them home. Stop helping the dictator spread lies & hate.

3/5 — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022

Dojít by mělo i na odhalení Putinových lokajů ve svobodném světě a vystoupit proti nim. „Pokud Schröder a jemu podobní budou i nadále pracovat pro Putina, vzneste obvinění. Zeptejte se majitelů a inzerentů televizních stanic, které poskytují platformu Putinovým propagandistům, jako je Carlson, proč to dovolují,“ radí dál představitelům západních zemí.

-Expose and act against Putin's lackeys in the free world. If Schröder and his ilk continue to work for Putin, bring charges. Ask the owners & advertisers of networks platforming Putin propagandists like Carlson why they allow it. 4/5 — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022

A v neposlední řadě je potřeba nahradit ruskou ropu a plyn. To podle Kasparova znamená především tlačit na Organizaci zemí vyvážejících ropu, zvýšit těžbu a znovu otevřít Keyston. „Nemůžete zachránit planetu, pokud nezachráníte lidi na ní.“

V samém závěru opakovaně zdůrazňuje, že je potřeba si uvědomit, že to skutečně bude něco stát, a bude nutné něco pro to obětovat. „Čekali jsme příliš dlouho, cena je vysoká, ale bude vyšší. Je čas bojovat,“ dodává Kasparov.

-Replace Russian oil & gas. Pressure OPEC, increase production, reopen Keystone. You can't save the planet if you don't save the people on it.

-Acknowledge there will be costs, sacrifices. We waited to long, the price is high, but it will only get higher. It's time to fight. 5/5 — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022

Zarytý odpůrce ruského režimu Kasparov ukazuje na ty, kteří se na válce na Ukrajině přiživují, zmiňuje i bývalého šéfa Bílého domu Donalda Trumpa a jeho stoupence z Republikánské strany.

„Nelze ignorovat politickou pátou kolonu putinovců, od krajní pravice a levice v EU až po tankisty a Trumpa a jeho stoupence z GOP v USA. Možná mají právo podporovat válku brutálního diktátora, aby mohli kritizovat Bidena, ale je to nechutné a protiamerické. Nezapomínejte,“ upozorňuje ve svém dalším tweetu.

Cannot ignore the political 5th column of Putinists, from the far right & left in EU to the tankies & Trump & his GOP followers in the US. They may have the right to support a brutal dictator's war in order to criticize Biden, but it's disgusting and anti-American. Do not forget. — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022

Putina v týdnu označil za hada, kterého si svobodný svět hřál na prsou a zacházel s ním jako se sobě rovným spojencem, zatímco on cíleně a podle plánu šířil svou korupci.

Psali jsme: Konec uhlí v Evropě, Green Deal? Ukrajina vše změnila Zlé tušení. Západ dá přednost pohodlí a plynu. Jen řeči, ne zbraně Co když dopadnou rakety na Černobyl? Dana Drábová odpověděla Kolem Kyjeva přituhuje. Lidé se ukrývají v metru. Letadlo sestřeleno nad městem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama