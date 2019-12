Slavný egyptolog varuje: Jsme na hraně kolapsu. Nejsou politici, kteří by to dokázali zastavit

Bárta byl hostem pořadu Osobnost plus na Českém rozhlasu a hovořil zejména o komplikovanosti současného světa. A přidal příklad. „Evropská unie má na celou jednu stranu papíru popsané, co je to bota. Takže místo abychom řešili důležité věci na základě faktů, tak řešíme spoustu balastu,“ nechápe Bárta, jehož oblíbeným politikem je britský ministerský předseda Boris Johnson.

„Je to člověk, který má charisma, má vize, dokáže zaujmout v debatě, to je pro mě inspirativní. Méně inspirativní a proti mému přesvědčení je to, jakým způsobem zneužili fakta, která se k EU váží,“ řekl na Johnsonovu adresu Bárta, který není kovaným euroskeptikem. EU je cesta do budoucnosti, ale je otázka té míry centralizace, což je vidět na případu brexitu,“ vysvětluje s tím, že Brusel se chová poměrně autoritativně a nepřipouští debatu. „Britové se ještě před samotným referendem stali v očích mnoha lidí z Bruselu dezertéry a zrádci, a to je opravdu nevídané,“ připomněl Bárta.

Jinak Bárta moc schopných politických lídrů nevidí. „V západním světě nevidím lídra, který by mě zaujal. Vidím celou řadu inspirativních osobností, ale spíše z řad intelektuálů než politiků,“ okomentoval současnou světovou politickou scénu.

Hlavním tématem je pro Bártu komplikovanost společnosti a její hrozící kolaps, který souvisí i s absencí dobrých lídrů. „Účastnil jsem se konference, kde se právě téma absence lídrů řešilo. My jsme vyrostli ve společnosti, která byla velice komfortní, fungovala ekonomika, takže jsme přešli na určitý typ řízení a myšlení s tím, že to takhle bude fungovat donekonečna,“ myslí si Bárta, že nejen politikům chybí nové vize.

„My se dnes všechno snažíme přizpůsobit nějakým předpisům, normám, místo toho, abychom nechali lidi vyrůstat na řešení problémů a věci jim neulehčovali,“ říká Bárta, podle nějž bude při řešení problémů klíčovým faktorem vzdělaná občanská společnost. „Musí se začít od mikrořešení, a když se dosáhne určitého počtu takových lidí, může se změnit i ten samotný systém fungování společnost. Jiné řešení není, je třeba doufat, že v těžkých dobách přijdou noví lídři. Ti se ostatně vždycky rodili v těžkých dobách, lidé rostou na řešení problémů.“

I v politice se podle něj musí začít odspodu. „V politice je třeba hledat také cestu odspodu, od starostů a radních, kteří řeší menší problémy, ale umí je řešit, a to i v rámci mezilidských vztahů. Lidé z komunální politiky pak jsou větší zárukou úspěchu v té politice celonárodní,“ myslí si profesor Bárta.

