Sleva, ale bez slevy. Zákazník ošizen, padaly pokuty. Pro Albert, Lidl i Kaufland

Ze zjištění Česká obchodní inspekce vyplývá neradostné zjištění, že čeští obchodníci stále chybují při poskytování slev a někteří se dokonce snaží i nadále formou „falešných slev“ své zákazníky klamat. Ti pak koupí ve „slevě“, která ve skutečnosti slevou není zboží za stejné peníze jako normálně či dokonce ještě dráže, než kolik stálo před touto „slevou“.



„Kontroly byly zaměřeny na prodávající v rámci celé tržní sítě včetně internetových obchodů. Cílem kontrolní akce bylo ověřit správnost informací o ceně výrobků, u kterých prodávající deklaroval slevu. Vyčísleny jsou pouze dosud ukončené kontroly. Nejčastějším zjištěním bylo porušení § 12a zákona o ochraně spotřebitele, týkající se informace o slevě a též údaje o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek prodáván v době 30 dnů před poskytnutí slevy. Tato povinnost, vztahující se k informaci o slevě, byla porušena celkem v 74 případech,“ informovala Česká obchodní inspekce, co byl nejčastější prohřešek.

Užití nekalé obchodní praktiky v souvislosti s informací o ceně u výrobků způsobem, který může uvést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, který by jinak neučinil, bylo zjištěno celkem ve 37 případech a ve 26 případech prodejci porušily povinnosti prodávajícího informovat v souladu s cenovými předpisy o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb a jen od 2. ledna do 31. března nabylo právní moci celkem 104 pokut v celkové hodnotě 4 329 500 Kč.





„Trend posledních let ukazuje, že slevy a slevové akce se nevztahují jen na určité období, například povánoční výprodej, ale jsou nabízeny v podstatě nepřetržitě. Na tento vývoj vloni reagovala novela zákona o ochraně spotřebitele. Nové zákonné povinnosti týkající se poskytování korektních informací mají za cíl chránit spotřebitele před klamáním ohledně slevových nabídek, které mohou být zavádějící nebo nejsou tak výhodné, jak se na první pohled zdá. I přes opakované kontroly a mimořádné kontrolní akce stále dochází u prodávajících k porušování zákonných povinností. Jedná se zejména o neposkytnutí informace o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy, případně o nesprávné informaci o ceně, za kterou je výrobek skutečně nabízen. Dosavadní výsledky kontrol opodstatňují pokračování kontrolní akce v průběhu roku 2024,“ komentovala ČOI.



„Akce“, bez kterých by se zákazníci rádi obešli

Skutečná, zlevněná cena, vycházející z nejnižší ceny za posledních 30 dní, jak to ukládá novela zákona o ochraně spotřebitele účinná od loňského ledna, by při takovéto akci přitom měla činit 74,60 Kč a cola by tak měla stát o více než 20 korun méně.







Že se něco takové děje v prodejnách Albert, si všímali čeští spotřebitelé poměrně často a „akční zlevněné zboží“, jež je prodáváno za stejnou cenu jako předtím – či dokonce vyšší – objevila rovněž redakce ParlamentníchListů.cz v loňském roce i na začátku toho letošního, kdy probíhaly právě popisované kontroly ČOI.

Velkou pozornost například vzbudila „vychca*á sleva“, v rámci níž tento obchod nabízel prací kapsle Persil Discs 4v1 v balení po 28 dávkách za cenu 299 korun, jež byla označena coby „akční“ a coby původní cena bylo uvedeno 799 korun. Právě 299 korun je přitom u tohoto výrobku v českých obchodech zcela běžná cena a nelze tak hovořit o slevě.



Ba co víc – uvedený supermarket z nepravosti slevy usvědčil sám sebe, jelikož malým písmem na cenovku doplnil ze zákona povinný údaj, že nejvýhodnější cena byla v posledních 30 dnech 279 korun a namísto zlevnění o 62 procent – jak tvrdil – si pro své zákazníky připravil zdražení o 8 procent.





Během prosince i ledna jsme sledovali ceny v Albertu v několika jeho pobočkách a zjistili jsme, že zejména mezi drogistickým zbožím se objevovalo hned několik položek, které byly dokonce propagovány coby zlevněné, přestože u nich ceny zůstaly stejné či stouply.

„Akci“, bez které by se asi zákazníci rádi obešli, hlásala také akční cedulka u pracích kapslí Ariel All in 1 v 44kusovém balení. Tyto kapsle byly Albertem nabízeny v „akci“ za 399 korun ze 799 korun a – přestože supermarket tvrdil, že jsou v 50procentní slevě – skutečnost byla taková, že v rámci „akce“ naopak zdražily. Nejnižší cena za posledních 30 dní totiž nebyla uvedených 799 korun, nýbrž 379 korun.

Reálně tak prací kapsle Albert zdražil o 6 procent a zákazníkům s pomocí žluté akční cenovky tvrdil, že je mají o 50 procent levnější.





Nejvíce pokut obdržel Albert, Kaufland dostal nejvyšší

Nejvyšší pokutu pak obdržel Kaufland. „Co se týče největších pokut v kontextu ustanovení zákona o ochraně spotřebitele při nabídce a prodeji zboží v souvislosti s poskytováním slev, případně porušení dalších ustanovení tohoto zákona, které v uvedeném období nabyly právní moci, mezi největšími obchodními řetězci byla nejvyšší pokuta uložena řetězci Kaufland,“ informoval Kotrba s tím, že šlo o pokutu ve výši 570 tisíc korun.



Pokuta ve výši 400 tisíc korun byla dále uložena řetězci Lidl a pokuta ve výši 280 tisíc korun přišla také řetězci Penny.

„Je třeba uvést, že se zdaleka nejedná o komplexní výčet pokut, jež v této souvislosti v uvedeném období nabyly právní moci,“ upozornil též Kotrba. Samotná výše pokut se pak dle něj odvíjela od závažnosti pochybení a dalších okolností.



Mluvčí ČOI pro ParlamentníListy.cz podotkl, že se kontroly neomezily jen na kamenné obchody, ale proběhly v rámci celé tržní sítě včetně internetového obchodu a napříč sortimentem výrobků. „Nedá se jednoznačně říci, že by se pochybení v plnění povinností, vyplývajících prodávajícím ze zákona o ochraně spotřebitele při nabídce a prodeji zboží v souvislosti s poskytováním slev, týkala jen některých skupin výrobků a jen některých forem prodeje. Pochybení byla zjištěna u malých prodejců stejně jako u velkých obchodních řetězců,“ dodal s tím, že v prvním čtvrtletí letošního roku nabylo na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti ČOI právní moci celkem 104 pokut v celkové hodnotě 4 329 500 korun a z velké části jde o porušení, která byla zjištěna v předchozím období, tedy v roce 2023. Pokuty za letošní zjištěné nedostatky tak ještě celkovou výší mohou ještě znatelně pohnout.

Dobrou zprávou pro spotřebitele však je, že se v letošním roce (respektive alespoň v jeho prvním čtvrtletí) oproti loňsko počet případů poskytování „falešných slev“ snížil. Letos v prvním čtvrtletí realizovali inspektoři ČOI 477 kontrol, porušení právních předpisů zjištěno při 178 kontrolách, tedy v 37 % případů. Oproti tomu v celém loňském roce realizovala v souvislosti s poskytováním slev ČOI 1 665 kontrol a pochybením zjistila hned při 816 kontrolách – tedy až ve 49 % případů.

„Jelikož se slevy a slevové akce vyskytují v hojné míře na internetu, využívá ČOI evropský nástroj na monitoring slev. U těchto kontrol je nejdříve proveden detailní a cílený monitoring výrobků, nabízených na webových stránkách v delším časovém horizontu. Inspektoři ČOI mají v rámci kontrolní činnosti přístup do cenové evidence prodávajících a mají možnost ověřit správnost informací o poskytnuté slevě,“ dodal ke kontrolám mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) František Kotrba



Nekalé triky obchodníků s akčními nabídkami, které ve skutečnosti žádné zlevnění zákazníkům nepřinášejí, jsou již o loňského ledna potírány v rámci novely zákona o ochraně spotřebitele, stanovující jasná pravidla, jak mohou obchody v Česku nabízet zboží ve slevě. Dle novely zákona o ochraně spotřebitele je povinností prodávajícího, aby u výrobků ve slevě spotřebitele informoval o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů.

V případě postupného zvyšování slevy z ceny výrobku může prodávající uvést nejnižší cenu, za kterou výrobek nabízel a prodával 30 dnů před poskytnutím první slevy. Spotřebitel tak má možnost porovnat nejnižší cenu výrobku za posledních 30 dnů a aktuální cenu výrobku po poskytnutí slevy. Tato povinnost se nevztahuje pouze na výjimky, jimiž jsou výrobky podléhající rychlé zkáze a výrobky s krátkou dobou spotřeby, jako jsou například některé druhy potravin, které většinou najdete označené s informací „spotřebujte do“ či jsou určené k okamžité spotřebě.