Šmucler: Východní Evropa poroste víc než západní. Té už nikdo nevěří

Stomatolog Roman Šmucler v rozhovoru uznal, že české zdravotnictví zvládá koronavirovou pandemii dobře. Pochlubil se i tím, že naši zubaři, jako jediní v Evropské unii, nezavřeli ani na jeden den. Do budoucna však budou mít finanční potíže, a to nejen u nás. „V západní Evropě, i když mají ti doktoři propad třeba padesát procent, tak nemají co dělat, protože lidi nemají peníze,“ pověděl. Všichni si prý mysleli, že Velká Británie dostane po brexitu velkou ránu, nyní dle Šmuclera jasně vede.

Prezident Stomatologické komory docent Roman Šmucler byl hostem Interview Martina Kováře na rádiu Z. Zprvu se ho moderátor zeptal na to, jak by obecně zhodnotil současnou situaci České republiky v boji s koronavirem. Host odpověděl, že on je zapojen v očkování. „Dneska jsem se dozvěděl, kdy i budu sám očkovaný, protože jsem odmítl všechny možné protekce. Chci být očkovaný, až budou očkovaní všichni moji zubní lékaři. Už tedy vím, kdy to bude, což budou asi i všichni ostatní, což by mělo být v březnu,“ pověděl docent.

Česká republika v tomto však zaostává o více než měsíc za Slovenskem. „Byly problémy v přípravách, byly problémy v objednání vakcín, ale zdá se mi, že teď se pan ministr snaží s tím něco udělat. Já teď vedu koalici soukromých doktorů, takže kromě stomatologie taky praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost, ambulantní specialisti. Všichni se budeme snažit pomoci,“ přislíbil Šmucler. Vysvětlil, že síla ambulantních doktorů je velká a spousta lidí potřebuje být očkovaná v místě, kde bydlí.

Celý rozhovor ZDE:

Šmucler věří, že vakcína funguje. Podělil se o údaje z Ameriky, které mu poslali tamější lékaři. „Dramaticky jim klesl počet nakažených mezi těmi 75+ a dramaticky jim klesá jejich hospitalizace v této skupině, když už byli očkovaní, takže vidíme nějaké světlo na konci tunelu, než se ten virus zase nějak promění, tak snad to vyřešíme,“ věří stomatolog. Většina zubařů se hodlá očkovat proti koronaviru.

Dále se profesor Kovář zeptal docenta Šmuclera na dostupnost zubařů. „Teď bude čekat posluchače největší dostupnost za několik let, čili my z toho nemáme radost, ale stalo se bohužel přesně, co jsem predikoval. Já se zabývám managementem medicíny a přednášel jsem po celém světě a říkal jsem, aby se pracovalo v roce 2020. Zajímavá čísla. Čeští stomatologové jako jediní v Evropské unii nezavřeli ani den, protože, když mi řekl stát, ať zavřeme, tak já řekl ne, to se zvládne,“ překvapil prezident moderátora.

„My máme jako stomatologové propad ve financích za loňský rok na pojišťovny o pět procent proti penězům za rok 2019 a měli jsme mít navýšené peníze o mnoho procent, takže my jsme asi minus osm procent a jsme finančně nejvíce zasažení, přes to přese všechno ze všech ostatních segmentů hned po lázních, a to souvisí s tím, že zubní lékař je placený za to, co udělá, proto jsme to nechtěli zastavit. Kdežto u nemocnic se vymyslí nějaký koeficient, řekne se, že splnily třeba o dvacet procent míň, ale mávne se nad tím rukou a zaplatí se jim ty peníze. U nás je to opravdu za ty peníze, proto jsme jeli. Teď pozor, průměrně je v Evropské unii výpadek tržeb u zubních lékařů a výpadek péče okolo padesáti procent čili těch našich pět procent zní legračně a jsou země, kde to je pětasedmdesát procent. Přitom co je zajímavý, máme v České republice asi 1,6 %, jestli to říkám dobře, zubních lékařů, kteří to prodělali ten covid, my nevíme v Čechách, na rozdíl od jiných zemí, kolik to prodělalo díky ordinaci, ale zhruba ve světě je to asi polovička čili polovička zubních lékařů se možná nakazila v ordinaci, možná méně a polovička z domova, takže ta čísla jsou optimistická,“ dodal Šmucler.

„V západní Evropě, i když mají ti doktoři propad třeba padesát procent, tak nemají co dělat, protože lidi nemají peníze. V České republice je to tak, že dnes mi už hodně kolegů hlásí, že třeba dělají bílé výplně, dneska málokdo chce amalgám a ti lidi jim už říkají: ‚Já vím, že potřebuji bílou plombu, ale nebolí mě to a já teď počkám tři měsíce, jestli skončí ty nouzové stavy, protože já nevím, jestli můžu dát dva tisíce, čtyři tisíce.‘ No a ti kolegové, kteří dělají velké práce, to znamená, jakože se chystalo, že někomu budete dělat zuby, jak my říkáme přes celou hubu, tak prostě, kdo toto dělá, tak ti pacienti říkají, že ty peníze buď už vůbec nemají, nebo tvrdí, že to asi zvládnou, ale v tuhle chvíli osmdesát tisíc do zubů nedají, až tak za rok nebo dva. My nyní čekáme velký propad placené péče, a tudíž asi pacienti budou mít větší šanci přijít k zubnímu lékaři, ti, co ty peníze buď mají, nebo chtějí na pojišťovnu,“ vysvětlil stomatolog.

České zdravotnictví dle hosta zvládá koronavirovou situaci dobře a čísla jsou poměrně přívětivá. Co se mu nelíbilo, tak to bylo to, že se od jara netestoval personál léčeben dlouhodobě nemocných, domovů důchodců, kde ti lidi měli být pořád testovaní. Tam se prý stala chyba, která se stala údajně i ve Švédsku.

„Jak funguje z vašeho pohledu Ministerstvo zdravotnictví?“ zeptal se na další otázku Martin Kovář. „Já jsem měl velmi rád ministra Vojtěcha, to je, myslím si, člověk, co udělal strašně moc pro pacienty a ukázal, že ministr zdravotnictví by neměl být lékař. To Ministerstvo zdravotnictví má být pro pacienty a ten pohled by měl být jakoby z nich. My jsme tu měli poměrně dlouho ministerstvo fakultních nemocnic, kdy se jeden z ředitelů fakultní nemocnice obětoval a šel to tam ohlídat těm fakultkám s jistou nadsázkou řečeno a teď se zapomíná na jiné segmenty. Vojtěch byl v tomhle legendární a pan ministr Blatný se mi zdál, že se měsíc zaškoloval, protože tam přišel úplně z provozu medicínského a dneska já, co jsem se s ním domluvil, tak funguje,“ uznal Šmucler.

V Česku však prý chybí domluva na nějaké základní strategii. „Mě mrzí ta diskuse v České republice, že buď ano, nebo ne. Občas je to až trošku komické. Třeba Andrej Babiš, když zavřel republiku, tak ho všichni kritizovali, když ji otevřel, tak ho všichni kritizovali, myslím, že bychom se měli domluvit, teď nehájím premiéra, ale že bychom se měli domluvit na nějaké základní strategii. Včera to řekli správně statistici, že jsme měli strategii vše zavřít a co nejvíc lidí zachránit a mohli jsme mít strategii mít malé ekonomické škody a my jsme si zvolili velké škody a velké ztráty na životech,“ myslí si prezident stomatologů.

Zdravotnictví se v době postkoronavirové má změnit kvůli tomu, že bude méně peněz. Vláda prý před volbami nasype peníze do zdravotnictví, ale po volbách už další peníze nemají přijít. Musí se tedy vymyslet, jak za méně peněz udělat na rok či dva zdravotnictví, které se nezhorší. „To je malá věc, ale pak je velká věc, která baví mě. To vidím jako šanci na strukturální změny čili možná se zamyslet, jestli to zdravotnictví dobře funguje, jestli u nás ve stomatologii nedělat jinak prohlídky, nevyužívat moderní technologie, nezměnit systém práce k takovému průmyslovějšímu, že zubní lékař opravdu nemusí být v každé vesnici, ale radši ať kousek dál, je jich třeba pět vedle sebe, to znamená, že neexistuje, že mají dovolenou, protože tam někdo vždycky je. Každý něco umí, a ne že nutíme toho lékaře, že musí dělat úplně všechno,“ dodal Šmucler.

Na závěr se host zamyslel nad osudem západního světa. Dle moderátora se západní svět ukazuje být mnohem křehčí, než se myslelo. Šmucler souhlasil. „Věříme v socialismus obecně. Je zajímavé, že Američani predikují mnohem větší hospodářský růst po covidu ve východní Evropě než v západní, protože si myslí, že tady je furt nějaký potenciál, že lidi budou chtít vydělávat peníze a něco dělat, v tu západní Evropu nevěří. Ukázalo se, že jsme udělali příliš regulací, svázali jsme lidem ruce, moc redistribuujeme peníze, vidíte i ty vakcíny, to objednávání, jak je to všechno šíleně byrokraticky složité a toho všeho se musíme zbavit. Ono se mimochodem ukázalo, všichni jsme čekali, že ta Británie dostane hroznou ránu, ale pak se třeba zvedne, ale oni vedou hned od prvního dne, oni mají proočkováno ohromné množství lidí. Musíme deregulovat, deregulovat, říct si, tenhle zákon je zbytečný, tahle regulace… Nestyďme se být bohatí, nestyďme se být úspěšní,“ vyzval prezident Stomatologické komory posluchače na závěr.

