Šok. Babiš chce po Sněmovně skoro měsíc navíc. A bude zle. Jakou roli hraje Hamáček?

Vláda se rozhodla požádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu až do 25. května. Premiér Andrej Babiš i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odmítají, že by porušili zákon. „My jsme skutečně, a soud to i konstatuje v tom rozsudku, že jsme postupovali v dobré víře, takže soud to v tomto směru nijak nerozporuje. Soud říká, že tady není žádná předchozí judikatura, že tady není žádná prošlapaná cesta, že bychom tady měli nějaký precedens z minulosti, o který bychom se mohli opřít,“ uvedl Vojtěch. Co vše se změnilo?

Dneškem končí zákaz volného pohybu osob, který v Česku kvůli epidemii nového koronaviru platil od 16. března. Lidé se zároveň mohou ode dneška pohybovat ve volném prostoru ve skupinách až deseti osob, a ne maximálně ve dvou, jako dosud. Možné je také cestovat do zahraničí, včetně dovolených. O tom informovala vláda včera a psali jsme o tom ZDE.

Dnes opět jednala vláda. Mezi novinky patří, jak uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, že sociální služby obnoví provoz od 27. dubna., zatím však tedy po internetu. „Zařízení začnou fungovat postupně, poslední se otevřou 8. června,“ uvedla ministryně.

Dále je rozhodlo, že korejští pracovníci automobilky Hyundai budou moci přijet do závodu v Nošovicích. V květnu by jich mělo přijet téměř 450, další budou následovat.

Konkrétní kroky v oblasti rozvolňování sociálních služeb zveřejnila ministryně v příspěvku na Twitteru.

Příští týden začínáme s postupným uvolňováním sociálních služeb. Náš plán je prodiskutovaný s klíčovými aktéry a schválený vládou. #spolutozvladneme pic.twitter.com/ePFd8355SZ — Jana Maláčová (@JMalacova) April 24, 2020

Rovněž je rozhodnuto, že návštěvy v domovech pro seniory by mohly být znovu povoleny od 8. června. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové se může termín podle vývoje situace ještě změnit.

Povinnost nosit roušky by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha měla platit i v květnu a červnu. Až poté bude prý možné začít uvažovat o postupném rušení tohoto opatření.

„Vláda jednomyslně požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Končí omezení pohybu na ‚pouze doma a v práci‘. Potřebujeme nástroje, aby bylo uvolňování postupné, jak radí experti a jak to dělají v celé Evropě,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček na Twitteru.

Vláda jednomyslně požádala sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Končí omezení pohybu na “pouze doma a v práci”. Potřebujeme nástroje, aby bylo uvolňování postupné, jak radí experti a jak to dělají v celé Evropě. — Jan Hamáček (@jhamacek) April 24, 2020

Aktuální harmonogram rozvolňování podnikatelských aktivit vypadá takto:

„To rozhodnutí soudu nás vrací zpátky k diskusi, která tady byla na konci března, to znamená, proč jste 25. března rozhodli o tom, že ta opatření budou vydána pomocí zákona o ochraně veřejného zdraví. Možná čí to byl nápad, jestli vás neupozornilo právnické oddělení Ministerstva vnitra nebo Ministerstva spravedlnosti, že to není podle zákona, a že prodloužení nouzového stavu teď bude muset ještě schvalovat Poslanecká sněmovna. Poslanci avizovali, že budou chtít slyšet pádné argumenty, že budou chtít znát epidemiologická data, tak co máte pro ně připraveno, co jim budete chtít přednést?“ zeptala se novinářka České televize na tiskové konferenci po jednání vlády.

Na otázku odpověděl premiér Babiš. „K těm rozhodnutím chci zdůraznit, že vše bylo rozhodnuto jednomyslně na základě vyjádření jednotlivých právníků ministerstev, takže ta debata je zbytečná, je to debata mezi právníky, právníci ministerstva nesouhlasí s rozhodnutím soudu a podají kasační stížnost, a soud to rozhodl za nás, proto jsme rozhodli o žádosti prodloužit nouzový stav do 25. května,“ řekl Babiš. Vláda tedy poslance požádá o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Současný nouzový stav trvá do konce dubna.

„Jestli ještě k tomu mohu, to není tak, že bychom nepostupovali podle zákona. My jsme skutečně, a soud to i konstatuje v tom rozsudku, že jsme postupovali v dobré víře, takže soud to v tomto směru nijak nerozporuje. Soud říká, že tady není žádná předchozí judikatura, že tady není žádná prošlapaná cesta, že bychom tady měli nějaký precedens z minulosti, o který bychom se mohli opřít. My máme celou řadu kompetencí v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví podle paragrafu 69, kdy můžeme dávat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, a jedno z těch ustanovení, je to ta zbytková klauzule, tj. že můžeme činit zákazy či nařízení, další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku, a o toto jsme se opírali. Samozřejmě máme tam i další a v dobré víře jsme použili toto ustanovení, které z té dikce říká, že máme činit opatření k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku a všechna ta opatření, která děláme, přesně na toto cílí.“

„Takže všechna ta opatření byla objektivně činěna ve spolupráci s odborníky epidemiology, s hygienickou službou, takže to není nějaká svévole státu, ale my si myslíme, že skutečně ta opatření, a soud to opět konstatuje, byla efektivní, byla účinná, ale podle názoru soudu ten zásah už byl tak velký, že jej nemá činit ministerstvo, ale má jej činit vláda podle krizového zákona. To je názor Městského soudu v Praze a já si myslím, že ten názor nemusí být úplně správný v tomto kontextu, o kterém hovořím, že tu kompetenci Ministerstvo zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví má k činění daných mimořádných opatření, tak chceme, aby ten rozsudek posoudil Nejvyšší správní soud a aby vydal zde možná to první precedenční rozhodnutí, protože ten zákon o ochraně veřejného zdraví k tomu přesně slouží, a je otázka jeho limitů, a to musí posoudit, z našeho pohledu, nikoliv prvoinstanční soud, ale Nejvyšší správní soud ČR,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Já bych chtěl ještě zdůraznit, že by bylo dobře si připomenout, jak jsme začínali, a taky připomenout, co se dělo v Itálii, kde zdravotníci rozhodovali, jestli budou někoho intubovat, nebo ne, rozhodovali o smrti a životě. Viděli jsme záběry, jak v některých státech ty mrtvé nakládali do náklaďáků, skladovali je na ledových plochách, takže naše role byla ochrana našich spoluobčanů, a já si myslím, že naši zdravotníci, naši hygienici, epidemiologové a celá vláda, jsme to zkrátka zvládli, a to je to podstatné,“ zakončil premiér Andrej Babiš odpověď.

