Šok, jaký tu ještě nebyl. Pro zemědělství i průmysl

Globální ropné trhy čelí kvůli pokračujícím bojům na Blízkém východě mimořádně napjaté situaci, která se začíná promítat nejen do cen energií, ale i do širší ekonomiky. Jak upozorňuje server MSN.com, investiční banka Goldman Sachs Group Inc. v reakci na aktuální vývoj výrazně upravila své prognózy pro rok 2026. Analytici upozorňují, že jde o nejhorší situaci za posledních 50 let. Dopady se přitom neomezují pouze na samotný ropný sektor, ale zasahují i další oblasti průmyslu a obchodu. Vývoj cen ropy se tak stává jedním z hlavních indikátorů globální ekonomické stability.
Podle aktualizovaných odhadů by se cena ropy Brent měla v roce 2026 pohybovat kolem 85 dolarů za barel, což představuje výrazný nárůst oproti předchozí prognóze. Obdobně byla upravena i očekávání pro americkou ropu West Texas Intermediate, jejíž cena má dosáhnout v průměru 79 dolarů za barel. Analytici zároveň zdůrazňují, že nejde o krátkodobý výkyv, ale o strukturální problém. Trhy tak začínají počítat s delším obdobím vyšších cen energií. To může mít zásadní dopad na inflaci i hospodářský růst v řadě zemí.
Současná situace je úzce spjata s eskalací konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem, který trvá již několik týdnů bez náznaku uklidnění. Hrozby uzavření strategických tras a odvetných opatření zvyšují nervozitu investorů i vlád. Energetické trhy reagují na každou novou informaci prudkými výkyvy. Politická rozhodnutí tak mají bezprostřední dopad na ekonomickou realitu. Rostoucí napětí navíc zvyšuje riziko dalších výpadků v produkci. To dále prohlubuje nejistotu ohledně budoucího vývoje cen.
Analytici upozorňují, že současný vývoj odhaluje hlubší strukturální slabiny globálního energetického systému. Vysoká koncentrace těžby na Blízkém východě a závislost na několika klíčových trasách činí celý systém zranitelným. Výpadky produkce by mohly dosáhnout až 17 milionů barelů denně, což by znamenalo bezprecedentní zásah do trhu. Celkové ztráty by se přitom mohly vyšplhat na stovky milionů barelů. Takový scénář by měl dlouhodobé důsledky nejen na ceny, ale i pro geopolitické vztahy. Energetická bezpečnost se tak znovu dostává do centra globální politiky.
Varování expertů: Krize může překonat historické ropné šoky
Na závažnost situace upozorňují i představitelé mezinárodních institucí. Fatih Birol, výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury, označil současnou krizi za „velmi závažnou“ a varoval, že světová ekonomika čelí mimořádně vysokému riziku. Podle něj může být dopad současné situace horší než během ropných krizí v 70. letech. Tehdy přitom došlo k výraznému omezení dodávek a globálním hospodářským otřesům. Současná krize je však komplexnější a zasahuje širší spektrum odvětví. Nejde totiž pouze o ropu a plyn, ale i o další klíčové suroviny.
Birol podle informací CNN upozornil, že narušení dodávek se týká také petrochemického průmyslu, výroby hnojiv či strategických materiálů, jako je síra nebo helium. Přerušení těchto toků může mít kaskádové dopady na průmyslovou výrobu i zemědělství. Ekonomiky tak čelí kombinaci energetického a surovinového šoku. Tento vývoj může vést k dalšímu růstu cen a zpomalení hospodářské aktivity. Zvláště ohrožené jsou přitom rozvíjející se země. Ty mají omezené možnosti, jak se s podobnými výkyvy vyrovnat.
Mezinárodní energetická agentura již přistoupila k uvolnění části strategických zásob ropy s cílem stabilizovat trhy. Celkem bylo uvolněno přibližně 400 milionů barelů, což představuje historicky významný krok. Podle expertů však jde pouze o dočasné řešení. Zásoby mohou zmírnit dopady, nikoli však odstranit příčinu problému. Klíčové bude obnovení plynulého toku surovin přes strategické oblasti. Bez toho nelze očekávat trvalé uklidnění situace.
Současně probíhají jednání s producenty ropy, včetně zemí mimo Blízký východ, o zvýšení těžby. Cílem je nahradit výpadky a stabilizovat nabídku. Tento proces však naráží na technická i politická omezení. Některé země nemají dostatečné kapacity pro rychlé navýšení produkce. Jiné čelí vlastním vnitřním problémům. Globální koordinace tak zůstává složitým úkolem.
Experti zároveň nevylučují zavádění úsporných opatření podobných těm z období covidové pandemie. Může jít o omezení spotřeby energie, regulaci dopravy či podporu práce na dálku. Taková opatření by měla pomoci snížit tlak na trhy. Největší dopady by však opět pocítily ekonomicky slabší státy. Ty jsou nejvíce závislé na dovozu energií a mají omezené finanční rezervy.
Jihovýchodní Asie jako příklad dopadů krize
Konkrétní dopady současné krize jsou již patrné v jihovýchodní Asii, která patří mezi nejzranitelnější regiony světa z hlediska energetické závislosti. Mnoho tamních zemí je výrazně odkázáno na dovoz ropy a plynu, přičemž klíčová část těchto dodávek prochází právě Hormuzským průlivem. Narušení této trasy tak má okamžité důsledky pro dostupnost i ceny energií. Region podle informací deníku The Diplomat čelí nejen ekonomickým problémům, ale i sociálním dopadům. Růst cen se promítá do životních nákladů obyvatelstva.
Jednotlivé státy regionu přitom čelí odlišným problémům. Některé mají omezené zásoby, jiné nedostatečnou fiskální kapacitu na zvládnutí krize. Zvláště závislé na dovozu jsou ekonomiky jako Singapur či Filipíny. Naopak země jako Indonésie čelí vyššímu fiskálnímu tlaku. Společným jmenovatelem je však rostoucí zranitelnost vůči výkyvům na globálních trzích. To zvyšuje tlak na vlády, aby přijímaly rychlá a často nepopulární opatření.
V regionu se již objevují první známky nedostatku paliv a narušení dodavatelských řetězců. Některé státy zavádějí omezení spotřeby včetně kratšího pracovního týdne či regulaci dopravy. Dochází také k omezení vývozu paliv a hledání alternativních zdrojů energie. Tyto kroky mají zmírnit dopady krize, zároveň však brzdí ekonomickou aktivitu. Firmy čelí vyšším nákladům a nejistotě ohledně budoucnosti.
Rostoucí ceny energií navíc ovlivňují i další sektory, například zemědělství nebo průmysl. Zvýšené náklady na výrobu se promítají do cen potravin a dalších základních produktů. To dále zvyšuje inflační tlaky v regionu. V některých zemích již dochází k omezení výroby či pozastavení nových zakázek. Dopady krize se tak postupně šíří napříč ekonomikou.
Situace v jihovýchodní Asii tak ilustruje širší globální trend, kdy energetická krize přerůstá v komplexní ekonomický problém. Vývoj cen ropy a varování expertů naznačují, že svět může čelit delšímu období nestability. Zda se podaří situaci stabilizovat, bude záviset především na geopolitickém vývoji a schopnosti mezinárodní spolupráce.
