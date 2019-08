Šok po střelbě v USA: Krysy? Rasista Trump zabil lidi? ozývá se. U nás zaznělo něco jiného

Ve Spojených státech včera došlo opět k masové střelbě, a to dvakrát za sebou. Jednou v příhraničním městečku El Paso v Texasu a podruhé v Daytonu v Ohiu. V El Pasu je dvacet mrtvých, v Daytonu devět. Podle zpráv médií se údajný střelec z EL Pasa Patrick Crusius vzdal policii a spolupracuje. Na internetovém fóru 8chan zveřejnil svůj manifest, ve kterém prý přiznal, že ho k činu vedla nenávist k Hispáncům, o kterých tvrdí, že berou bílým Američanům práci, a jejichž migraci označuje za invazi. V Daytonu útočníka zastřelila policie a jeho jméno ještě není známo. Anketa Je Putinovo Rusko ,,Říše zla"? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 625 lidí

V rozjitřené atmosféře se velmi brzy začalo s hledáním viníka a netrvalo dlouho, aby prst spočinul na současném prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Prezidentský kandidát Beto O'Rourke, který pochází právě z El Pasa, na CNN řekl: „Ano, počet zločinů z nenávisti rostl, každý rok stoupal během vlády prezidenta, který nazýval Mexičany násilníky a zločinci, i když mexičtí imigranti páchájí mnohem méně zločinů než ti, kteří se v této zemi již narodili. Pokoušel se vzbudit z nich strach. V den, kdy podepsal rozkaz k zákazu vstupu muslimů do země, mešita ve Victorii v Texasu lehla popelem.

Na setkání v Severní Karolíně jeho příznivci skandovali ‚Pošlete je domů“ směrem k řádně zvoleným Američankám, které nejsou bílé. Je to rasista a vyvolává rasismus v této zemi, a není to jenom urážlivé, mění to povahu v této zemi. A vede to k násilí.“

President Trump's racism does not just offend our sensibilities; it fundamentally changes the character of this country. And it leads to violence. pic.twitter.com/SbuxGneFnh — Beto O'Rourke (@BetoORourke) August 4, 2019

Prezident USA se také vyjádřil a útok odsoudil: „Dnešní střelba v El Pasu v Texasu byla nejen tragická, byl to zbabělý útok. Vím, že stojím s každým v této zemi, když odsuzuji dnešní nenávistný čin. Neexistují žádné důvody ani omluvy, které by někdy ospravedlňovaly zabíjení nevinných lidí.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

Deníky New York Times a Washington Post zveřejnily články, v jejichž titulcích tvrdí, že „jazyk útočníka je ozvěnou Trumpových slov“ a „Trumpova proti-imigrační rétorika tvoří stín masakru v El Pasu“.

Celý článek ZDE a ZDE

V Česku se k Trumpovi a k útokům vyjádřil sociolog Daniel Prokop: „Šéf FBI před 10 dny varoval,že USA prožívají nárůst krajně pravicového nacionalistického terorismu. Od té doby další dva útoky. Podle ADL tyto skupiny oslavuji Trumpa za ‚send them back‘ (pošlete je zpátky) apod. a prezident tuto ideologii těchto útoků není schopen odsoudit.

Trump používá dehumanizaci imigrantů (zvířata, nejsou lidé, zamoření), zakódovaný rasismus – který se dá číst jako přirovnání menšin ke krysám a nelidem. Kdo sleduje Tuckera a spol., ví, že tato rétorika a konspirační teorie blízké bílé genocidě prorůstají i do části Foxu.

A teroristé jejich dehumanizační a konspirační rétoriku opakuji. Tento mluvil o ‚invazi‘, antisemita z Pittsburghu také a přidával odkazy na bílou genocidu, vrah židů ze synagogy v San Diegu se zabýval ohrožením ‚kulturnim marxismem‘.“

Sef FBI pred 10 dny varoval, ze US proziva narust krajne pravicoveho nacionalistickeho terorrismu. Od te doby dalsi dva utoky. Podle ADL tyto skupiny oslavuji Trumpa za “send them back” apod. a prezident tyhle ideologii techto utoku neni schopen odsoudit. https://t.co/uy3PoE6xKD — Daniel Prokop (@dan_prokop) August 4, 2019

A terroriste jejich dehumanizacni a konspiracni retoriku opakuji. Tento mluvil o “invazi”, antisemita z Pittsburghu take a pridaval white genocide odkazy, vrah zidu ze synagogy v San Diegu se zabyval ohrozeni “kulturnim marxismem”. — Daniel Prokop (@dan_prokop) August 4, 2019

Fotogalerie: - Jakl v metru

Mediální expert Petr Štěpánek se pro změnu zaměřil na místní média. „Klasická Česká televize!“ spílá. „Vysílá speciál ke střelbě v USA. Jenže tohle se nás až tak moc netýká. Zato nedávné migrantské vraždění kousek za našimi humny, v bezhraničním schengenském prostoru, ať už v podobě strkání pod jedoucí vlak či rozsekání mačetou, se nás může dotýkat setsakra brzy. Ale o tom veřejnoprávní manipulátoři ani nemuknou, natož aby o tom vysílali zpravodajský speciál.

Á propos, že za všechno samozřejmě může Trump, snad ani nemusím dodávat. A na tenhle propagandistický paskvil jim každá domácnost povinně posílá 1.620,- Kč ročně. Jak dlouho ještě?“ ptá se.

A nalytička Tereza Spencerová dává útok do kontextu: „Ke dvěma hromadným vražděním v USA během jednoho dne (v texaským El Pasu a ohijským Daytonu, celkem – zatím – 28 mrtvých) přibylo další střílení, v Chicagu, Illinois... sedm zraněných při palbě z auta na lidi v parku... jinak to byl v Chicagu ale ‚podrůměrnej‘ víkend se (zatím jen) čtyřmi zastřelenými a 38 zraněnými... a v takovým Baltimoru mají desetinásobně vyšší průměr zavražděných než je průměr USA... 55,8 zavražděnýho na 100 tisíc obyvatel... což je srovnatený třeba s Hondurasem nebo Venezuelou... a je to víc než v Guatemale, Jihoafrický republice nebo Brazílii... fascinující...“ A dodává: „Spěte klidně, občané bagdádští, ve městě je klid a mír.“

Psali jsme: „Blbci!“ Pavel Nový pro PL: Ať je Babiš ve sračkách jako uprchlík. Soukup má vymlácenou palici. Znám vtip... Babiš zúčtoval s ČSSD i s princem Harrym Šetření na lidech? Ne, vzkázala z dovolené ministryně Maláčová Petříček radí Američanům. Měli by si ještě rozmyslet návrat k trestu smrti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas